Mẹo chọn vải ngon 'bách phát bách trúng', cùng chiêu bảo quản vải tươi ăn quanh năm của mẹ đảm làm dân tình cảm ơn rối rít

Chọn thực phẩm 19/06/2021 18:26

Mỗi năm đến tháng 6 là nhiều loại hoa quả lại thi nhau tới vụ, biến mùa hè trở thành bữa tiệc trái cây đặc sắc và thơm ngon vô cùng. Một trong những loại hoa quả dễ tìm mua nhất vào mùa hè chính là vải, song để chọn mua vải ngon và bảo quản đúng cách thì không nhiều người biết.

Hàng năm, vải ra hoa vào tháng 3 dương lịch và chín cây vào tháng 6. Giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 là lúc vải chín rộ và được thu hoạch. Tuy nhiên, thời điểm thu hoạch thường ngắn, chỉ khoảng 2 tuần nên cứ đến tầm thời điểm này, ta lại chứng kiến cảnh tượng những xe vải thi nhau nối tiếp từ nhà vườn lên thành phố, đến các chợ nông sản, siêu thị, nơi thu mua để tập kết.

cach chon vai 1
Tới tháng 6 là mùa vải lại đến - Ảnh: Internet

Người tiêu dùng khi chọn mua vải luôn lự chọn những quả đẹp mắt, tươi và chưa rụng cành để mua cho gia đình. Nhưng liệu cách mua này đã đúng? Theo thông tin của chị Hà Ly Trần đăng trên nhóm Yêu Bếp, chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chọn vải chuẩn hạt nhỏ, ngon ngọt và cách bảo quản, cấp đông vải thật đúng cách.

Chọn vải dựa vào vỏ ngoài

Khi chọn vải, dù là mua trong siêu thị, chợ hay của các cô bán hàng rong thì nên ưu tiên lựa chọn những chùm vải nhỏ vừa phải. Cành của quả vải nhỏ và dẻo. Tránh mua những quả vải cành đã khô, vỏ có đốm khô. Đặc biệt những quả có đốm nâu (vết thâm) ở cuống thì không nên mua vì quả như vậy dễ bị sâu đầu.

Mẹo chọn vải ngon 'bách phát bách trúng', cùng chiêu bảo quản vải tươi ăn quanh năm của mẹ đảm làm dân tình cảm ơn rối rít - Ảnh 2
Vải có phần gai tương đối nhẵn là vải vừa chín tới - Ảnh: Hà Ly Trần

Quả vải càng tươi, khi sờ vào thì vỏ sẽ có tính đàn hồi nhưng mềm vừa phải. Vỏ có màu hồng ửng, gai nhẵn là dấu hiệu của một chùm vải tươi ngon, dày cùi, hạt nhỏ.

Dựa vào hương vị bên trong quả vải

Nếu mua ở chợ hoặc các gánh hàng, bạn sẽ có cơ hội được nếm thử vải. Những quả tươi ngon khi bóc ra thường có vỏ mỏng và mềm. Khi ăn, cảm nhận được quả vải căn mọng, ráo tay, vị thơm ngọt, hạt bé.

cach chon vai 3
Vải ngon có vỏ mỏng nhưng mềm, đàn hồi tốt - Ảnh: Hà Ly Trần

Đối với fan của vải ngọt, nên chọn mua vải Thanh Hà vì vải rất thanh, hậu vị hoàn toàn không có cảm giác chua như những loại vải được trồng ở nơi khác.

Cách bảo quản và cấp đông quả vải

Vải sau khi mua về, cắt phần cuốn nhưng để lại tầm 1cm ở phần núm rồi thả vào chậu nước. Khi rửa vải nên rửa nhanh, chú ý không ngâm vì sẽ làm vải bị úng nước.

cach chon vai 4
Không nên ngâm vải tránh bị úng nước - Ảnh: Hà Ly Trần

Sau khi đã rửa sạch, đặt vải vào rổ để ráo nước. Để tránh trường hợp bỏ quên mà không sợ vải khô, nên dùng một chiếc khăn mỏng hoặc rổ kín đậy lên bề mặt rổ vải.

Mẹo chọn vải ngon 'bách phát bách trúng', cùng chiêu bảo quản vải tươi ăn quanh năm của mẹ đảm làm dân tình cảm ơn rối rít - Ảnh 5
Đậy vải lại để tránh bị khô vỏ - Ảnh: Hà Ly Trần

Khi vải đã khô hoàn toàn là đến công đoạn cất và bảo quản vải. Chia vải thành những phần vừa ăn rồi cất vào hộp nhựa, đậy kín, cất ngăn mát tủ lạnh. Với cách làm này, vải sẽ không bị sâu thối và giữ được lớp vỏ tươi, đồng thời hương vị sẽ ngon ngọt như mới mua được nhiều tuần.

cach chon vai 6
Để vải vào ngăn mát sau khi rửa sạch có thể bảo quản trong nhiều tuần - Ảnh: Hà Ly Trần

Đối với những gia đình mua vải với số lượng nhiều để dùng quanh năm thì cấp đông vải là một ý tưởng hay. Trước khi cấp đông nên bóc vỏ 1/2 quả vải, dùng kéo cắt quanh núm, kẹp nhẹ vào hạt rồi kéo hạt ra rồi bóc nốt lớp vỏ còn lại ra.

cach chon vai 7
Tách hạt, lột vỏ rồi cấp đông giúp giữ vải để dùng dần quanh năm - Ảnh: Hà Ly Trần
Mẹo chọn vải ngon 'bách phát bách trúng', cùng chiêu bảo quản vải tươi ăn quanh năm của mẹ đảm làm dân tình cảm ơn rối rít - Ảnh 8
Trà vải hoa cúc rất được lòng mọi người - Ảnh: Hà Ly Trần

Xếp vải đã sơ chế sạch sẽ vào hộp rồi xếp vào ngăn đá tủ lạnh. Khi cần dùng chỉ việc ra đông và chế biến là xong. Đối với vải đã cấp đông có thể chế biến thành nhiều món như trà vải, chè khúc bạch hay vải elsa đều được.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Hà Ly Trần

Quả vải được tận dụng làm thuốc chữa suy nhược, đau răng hay viêm họng... siêu hay

Quả vải được tận dụng làm thuốc chữa suy nhược, đau răng hay viêm họng... siêu hay

Mùa vải thiều Bắc Giang đang chín rộ, tận dụng ngay để đẩy lùi vô số bệnh thường gặp dưới đây sẽ thật hữu ích khi vừa ăn vừa khỏe. Thế nhưng dùng vải làm thuốc trong từng trường hợp như thế nào, có thể bạn chưa biết.

Xem thêm
Từ khóa:   Quả vải Cách chọn quả vải Cấp đông vải

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề