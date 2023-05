Gan được xem như là một lá chắn của cơ thể có tác dụng ngăn chặn các chất độc xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, đồng thời làm giảm độc tính và thải trừ một số chất cặn bã do chuyển hóa chất trong cơ thể tạo nên. Tuy nhiên, lá chắn này cũng cần được bảo vệ và nuôi dưỡng, dưới đây sẽ là những loại rau củ cực kỳ thân thuộc có tác dụng làm mát, thải độc gan cực tốt. Hãy cùng khám phá!

Rau má nổi tiếng với công dụng mát gan, thanh nhiệt và giải độc cơ thể. Vì vậy, nếu gặp vấn đề mụn ở da do nóng gan, gan nhiễm độc sử dụng rau má để cải thiện rất hiệu quả. Sinh tố rau má giúp ngăn ngừa mụn, tái tạo da, dưỡng trắng và chống lão hóa…Vô vàn những công dụng tốt cho da, rau má còn giúp chữa lành những vết thương do mụn, giảm thâm mụn, tái tạo da nhanh chóng.

Rau mồng tơi

Từ xa xưa, rau mồng tơi không chỉ dùng để ăn mà còn được ứng dụng nhiều để chữa bệnh. Trong Đông y, loại rau này có tính hàn, vị chua giúp lợi tiểu, giải độc, tán nhiệt, làm đẹp da, trị mụn nhọt, rôm sảy cực tốt. Ăn rau mồng tơi vào mùa hè sẽ giúp cơ thể mát mẻ sảng khoái, được xem như "thần dược" giải nhiệt tự nhiên.

Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, tán nhiệt, có tác dụng giải độc, đẹp da, trị rôm sảy mụn nhọt hiệu quả - Ảnh: Internet

Rau mồng tơi chứa nhiều chất dinh dưỡng. 1/2 chén rau mồng tơi nấu chín cung cấp 190% lượng vitamin A và 20% chất sắt khuyến cáo cho chế độ ăn hằng ngày. Vì vậy khi sử dụng rau mồng tơi bạn cũng cần lưu ý không nên sử dụng quá nhiều sẽ gây thừa chất và phản tác dụng.

Nghệ

Bạn có biết nghệ chính là một trong những nguyên liệu giúp giảm cholesterol trong máu, hạn chế mỡ máu giúp gan khỏe mạnh hơn, chống các gốc tự do tấn công lá gan của bạn. Uống tý nước nghệ tươi không chỉ tốt cho gan mà còn giúp nhuận tràng, tốt dạ dày. Nếu như bạn khó uống nước nghệ thì bạn có thể dùng nghệ tươi để nấu ăn kèm theo với thịt hay cá để dễ ăn hơn nhé.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, nghệ sẽ giúp tăng lượng mật và làm thanh lọc gan, giúp trẻ hóa các tế bào gan và tiếp thêm năng lượng để chúng loại bỏ các độc tố - Ảnh: Internet

Một trong những cách giúp gan loại bỏ độc tố chính là việc tạo ra mật. Do đó, khi lượng mật được sản sinh ra nhiều càng có lợi cho quá trình giải độc gan. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, nghệ sẽ giúp tăng lượng mật và làm thanh lọc gan, giúp trẻ hóa các tế bào gan và tiếp thêm năng lượng để chúng loại bỏ các độc tố.

Bắp cải

Bắp cải là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như kali, vitamin C và lưu huỳnh. Những chất dinh dưỡng này hỗ trợ giải độc gan một cách lâu dài. Đặc biệt vitamin C và lưu huỳnh trong bắp cải có tác dụng ưu việt trong việc thải độc tố axit uric và các gốc tự do ra khỏi cơ thể.

Bắp cải không chỉ giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa bệnh ung thư mà còn hỗ trợ điều trị tiểu đường - Ảnh: Internet

Bắp cải không chỉ giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa bệnh ung thư mà còn hỗ trợ điều trị tiểu đường. Thành phần isothiocyantes trong bắp cải sẽ giúp hỗ trợ quá trình thải độc và cung cấp men giải độc gan. Ngoài ra, phytochemical còn có tác dụng chống oxy hóa, phá vỡ các gốc tự do, giúp chống lại tế bào ung thư và tốt cho tim mạch.