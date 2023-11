Loại quả đứng đầu bảng vitamin C nay chỉ còn vài nghìn đồng/kg, chị em nội trợ tranh thủ mua về làm món ngon hạ nhiệt cho cả nhà thôi!

Đặc điểm của ổi

Thông thường, người dân vẫn nghĩ khi cần bổ sung vitamin C thì chọn cam vì có nguồn vitamin tự nhiên dồi dào. Tuy nhiên, bất ngờ, ổi còn có lượng vitamin C nhiều gấp 4-5 lần cam. BS Hưng cho biết trong 100 g cam chỉ chứa 50 mg vitamin C nhưng trong 100 g quả ổi lại chứa tới 228 mg vitamin C.

Không chỉ giàu vitamin C, trong thành phần phần của quả ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng.