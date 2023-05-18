Loại quả đứng đầu bảng vitamin C nay chỉ còn vài nghìn đồng/kg, chị em nội trợ tranh thủ mua về làm món ngon hạ nhiệt cho cả nhà thôi!

Không chỉ giàu vitamin C, trong thành phần phần của quả ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng.

Thông thường, người dân vẫn nghĩ khi cần bổ sung vitamin C thì chọn cam vì có nguồn vitamin tự nhiên dồi dào. Tuy nhiên, bất ngờ, ổi còn có lượng vitamin C nhiều gấp 4-5 lần cam. BS Hưng cho biết trong 100 g cam chỉ chứa 50 mg vitamin C nhưng trong 100 g quả ổi lại chứa tới 228 mg vitamin C.

Những chất dinh dưỡng trong ổi cung cấp các chất thiết yếu cho cơ thể, chống oxy hóa. Đặc biệt, lượng lycopen trong loại quả này có khả năng chống oxy hóa cao gấp 2 lần.

Giá trị dinh dưỡng trong 100 g ổi có: 85 g nước, 8,920 g đường; 0,6 g protit; 7,7 g gluxit; 6 g xenlulo; 291 mg kali; 5.204 mcg Lycopen; 10 mg canxi; 16 mg photpho. Ngoài ra, ổi còn nhiều khoáng chất như Ca, Mg, Fe... và vitamin B,C, betacaroten…

Lycopen có khả năng ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do gây ung thư như: Ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, tụy và đại tràng.

Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri, tốt cho người mắc các bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe từ ổi

Thúc đẩy quá trình giảm cân

Nước ép ổi chứa ít calo, giàu vitamin và giàu chất xơ. Tất cả những điều này khiến nước ép ổi trở thành một thức uống tuyệt vời cho người ăn kiêng. Ổi cũng bảo vệ đại tràng khỏi sự tích tụ chất độc hại.

Nó hỗ trợ trong việc sản xuất năng lượng cho các tế bào mà không thừa calo. Bằng cách uống nước ép ổi thường xuyên, bạn sẽ giảm cân dần dần. Tất nhiên, kết hợp với tập thể dục để đạt được kết quả tốt nhất.

Bảo vệ bạn khỏi ung thư

Lycopene là một chất chống oxy hóa có trong cà chua nhưng chất dinh dưỡng này cũng được tìm thấy trong ổi. Cùng với vitamin C, lycopene bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do.

Tác hại gốc tự do gây đột biến tế bào trong các tế bào khỏe mạnh. Ung thư là do sự gia tăng của đột biến các tế bào ung thư. Bằng cách uống nước ép ổi hàng ngày, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ vitamin C và giảm nguy cơ mắc ung thư.

Bảo vệ bạn khỏi những bệnh nhiễm vi khuẩn

Ổi là loại quả chứa nhiều tác nhân kháng khuẩn. Ở Đông Nam Á, lá ổi là một điều trị phổ biến cho các nhiễm trùng và các mô mỡ.

Nước ép ổi cũng có lợi ích tương tự. Đó là một loại nước giải khát, thức uống bổ dưỡng cho những người bị nhiễm vi khuẩn, các mô mỡ và sự phát triển quá mức của vi khuẩn trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ổn định mức độ đường huyết

Nước ép ổi là một thức uống tuyệt vời để kiểm soát mức độ đường trong máu. Trong một nghiên cứu các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, nước ép ổi có khả năng làm giảm mức độ glucose bằng cách tăng nồng độ insulin.

Nghiên cứu này đã được thử nghiệm cả ở chuột trong phòng thí nghiệm và bệnh nhân. Ở châu Á, nó thường được đề nghị dùng cho những người bị bệnh tiểu đường loại 2.

Ngăn ngừa tiêu chảy và táo bón

Ổi chứa lượng chất xơ tuyệt vời. Nó cũng chứa một hợp chất bảo vệ đường ruột từ độc tố tích tụ. Ổi còn có tác dụng làm dịu đường ruột nhạy cảm. Nên ăn ổi mỗi buổi sáng để có được lợi ích tối đa.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Ổi là loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất. Vitamin C hay acid ascorbic tăng cường hệ thống miễn dịch. Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ cũng bảo vệ bạn khỏi nhiều loại bệnh.

Ăn ổi là phương pháp điều trị tuyệt vời cho cảm lạnh thông thường và cúm. Nó cũng thúc đẩy sức khỏe răng miệng tốt hơn. Thậm chí ổi còn giúp giảm nguy mắc bệnh sco-bút - một căn bệnh do thiếu vitamin C.

Phục hồi sức khỏe khi bị sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là một bệnh do virus nhiệt đới gây ra bởi một số loài muỗi. Nếu không được điều trị ngay lập tức, bệnh sốt xuất huyết có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng. Một số chuyên gia chứng minh rằng phục hồi sức khỏe từ bệnh sốt xuất huyết nhờ ổi.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của sinh tố ổi tốt cho sức khỏe

Ổi được biết đến là một loại trái cây tươi ngon và có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe cũng như sắc đẹp. Nếu biết được những tác dụng không ngờ của ổi thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua thực phẩm này trong thực đơn của mình đâu đấy!

Ổi có khả năng ngăn ngừa và phá hỏng các mảng bám của răng miệng vì vậy ăn ổi thường xuyên giúp bảo vệ răng miệng hiệu quả.

Trong ổi chứa chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 4 lần so với cam, vì vậy ổi có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa bệnh tật.

Ổi có thể kích thích sự sản sinh của collagen cho nên tiêu thụ ổi đều đặn giúp duy trì vóc dáng và làm đẹp da.

Ngoài ra, ổi còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với các mẹ bầu như hỗ trợ phát triển thần kinh của thai nhi, cung cấp canxi cho em bé cũng như hỗ trợ sức khỏe cho mẹ bầu.

Vì những lý do trên, không có lý do gì để bạn từ chối loại hoa quả thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng này đúng không nào? Bây giờ thì bắt tay làm sinh tố ổi ngay thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sinh tố ổi mát lạnh thơm ngon

Chuẩn bị nguyên liệu

300g ổi

Sữa đặc, đường, siro dâu, muối

Mẹo chọn ổi tươi ngon

- Để chọn ổi ngon, giòn ngọt và không bị chát, bạn hãy lựa chọn những quả ổi có vóc dáng cân đối, hài hòa, không méo lệch, vỏ ổi thường lồi lõm, sần sùi 1 chút và thường có vân

- Bạn có thể chọn mua ổi không chứa hóa chất bằng cách dựa vào màu sắc, hình dáng và hương vị của quả ổi. Những quả ổi chín tự nhiên sẽ có nhiều đặc điểm nhận dạng như còn nguyên cuống, lá, vị giòn, ngọt tự nhiên,...

- Tránh mua ổi vào mùa mưa bởi ổi lúc này sẽ có vị nhạt và mềm, ăn sẽ không được ngon bạn nhé!

Cách làm món sinh tố ổi

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, bạn mang 300g ổi đi rửa sạch, sau đó ngâm với dung dịch nước muối pha loãng trong 10-20 phút. Ngâm ổi xong bạn vớt ra rửa lại rồi để ráo nước.

Tiếp theo, bạn cắt bỏ đi cuống lá của ổi, sau đó cắt trái ổi ra thành những miếng nhỏ để chuẩn bị mang đi xay sinh tố. Bạn lưu ý bỏ hạt ổi đi để sinh tố được mịn và ngon hơn nhé!

Bước 2 Làm sinh tố ổi

Bạn cho toàn bộ ổi đã sơ chế vào máy xay sinh tố, tiếp đến cho vào 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng canh siro dâu và thêm 1 ít đá vào nếu thích uống lạnh.

Bây giờ bạn đóng nắp máy xay sinh tố lại và bật nút máy trong vòng 1 phút thì hỗn hợp được xay nhuyễn, mịn nhé!

Thành phẩm

Vậy là cốc sinh tố ổi thơm ngon mát lạnh của chúng ta đã hoàn thành rồi. Hỗn hợp được xay nhuyễn, mịn kết hợp thêm vị chua chua của ổi, ngọt nhẹ của đường, sữa và thêm 1 chút vị dâu tây. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức 1 ly sinh tố ổi vào những ngày nắng nóng nữa.