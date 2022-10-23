Khỏe đẹp từ bên trong với cần tây - loại thực phẩm quen thuộc với chị em nội trợ

Khi bạn thường xuyên ăn cần tây bạn có thắc mắc nước ép cần tây có tác dụng gì đối với răng miệng?. Trong thành phần của cần tây chứa nhiều các hoạt chất selinene, butyl phthalide và tinh dầu thực vật nên nước ép từ rau cần tây có tác dụng kích thích hệ thần kinh, nâng cao sức khỏe của răng miệng, từ đó giúp ngăn chặn được các triệu chứng bệnh như loét miệng, viêm họng, khàn tiếng rất hiệu quả.

Cần tây hỗ trợ lợi tiểu tự nhiên, loại bỏ chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể nhờ hợp chất phthalides. Với những người bị đầy bụng, khó tiêu, thường xuyên ăn các loại rau họ cải như cần tây có thể giúp giảm đầy hơi nhanh chóng. Trong cần tây chứa nhiều chất điện giải, vitamin và chất xơ, được xem là thực phẩm bổ sung hiệu quả cho bữa trưa hoặc ăn nhẹ. Bạn có thể cắt cần tây thành từng cọng, ngâm trong cốc nước và bảo quản trong tủ lạnh để giữ được độ giòn.

Chữa mỡ trong máu cao



Những người bị mỡ máu cao, có thể làm theo cách sau đây, vô cùng đơn giản và hiệu quả. Bạn đem cần tây và táo đen sắc lấy nước uống hàng ngày thay nước chè. Sau một tháng, bạn hãy đi kiểm tra lại, sẽ thấy kết quả rất bất ngờ, lượng mỡ trong máu sẽ giảm xuống rõ rệt.



Mặt khác, trong cần tây có chứa hàm lượng magnesium và sắt cao, nếu bạn bị thiếu máu hay xuất huyết, bạn có thể uống nước ép rau cần và cà rốt mỗi ngày, rất hiệu quả.

Ngăn ngừa các tổn thương da

Khi bạn thường xuyên ăn cần tây hoặc uống nước cần tây, bạn sẽ được bổ sung thêm nước và giàu các chất chống oxy hóa mà nước ép từ cần tây có tác dụng thanh lọc cơ thể, làm sạch da tuyệt vời. Đồng thời, rau cần tây còn giúp đẩy lùi các gốc tự do gây hại làm tổn thương da.

Cung cấp chất điện giải

Là một nguồn cung cấp chất điện giải, cần tây giúp bổ sung nước vào các tế bào trong cơ thể một cách tự nhiên. Nếu cảm thấy da khô nẻ, bạn nên ăn nhẹ một vài cọng cần tây và bổ sung thêm nước. Chất điện giải trong cần tây đặc biệt quan trọng đối với những người vận động mạnh, tập thể dục. Hãy cân nhắc sử dụng cần tây với bơ đậu phộng như một bữa ăn nhẹ trước khi tập luyện..

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Trị nám da



Nám da thường hay xuất hiện ở những chị em phụ nữ trên 30 tuổi. Nó thật sự làm giảm vẻ đẹp khuôn mặt của chị em. Để hạn chế nám da, bạn đun nước cần tây trong khoảng 30 phút, để nguội rồi dùng nước ấy bôi lên vùng da bị nám.



Tuy lợi ích của loại nước ép này được khá nhiều người biết đến và sử dụng để giảm cân, đẹp da. Nhưng cần biết rằng đi ngược lại với lợi ích mà nó mang lại, cần tây cũng tiềm ẩn những nguy hại cho sức khỏe nếu lạm dụng quá nhiều không.

Chữa mất ngủ



Hàm lượng kiềm trong cần tây có tác dụng giúp những người khổ sở vì chứng mất ngủ có thể ngủ ngon hơn. Chất này có tác dụng giúp cho hệ thần kinh cân bằng lại, giảm bớt sự căng thẳng và lo âu.