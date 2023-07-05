Dùng nước ngọt không đường, không calo để giảm cân - Sai lầm tai hại nhiều người mắc phải

Đây là một trong những ngộ nhận mà người tiêu dùng luôn nghĩ, rằng nước ngọt không đường sẽ thích hợp dùng để giảm cân, dùng cho người bị tiểu đường ,… tuy nhiên điều này hoàn toàn sai. Trong thành phần của nước ngọt không calo có chứa một loại chất làm ngọt giúp cho người sử dụng khi uống vẫn cảm thấy ngọt mà không hề có một chút calo nào cả, do đó mọi người đều có những ngộ nhận như trên là hoàn toàn đúng.

Nước ngọt không calo là dòng nước ngọt được sử dụng các nguyên liệu tạo ngọt nhân tạo như aspartame, cyclamates, saccharin, acesulfame-k hoặc sucralose. Các loại nguyên liệu này thay thế cho đường cho nên tạo ra sự khác biệt lớn so với những loại nước ngọt truyền thống, vì không có đường nên sản phẩm này được đánh giá là ít calories hơn sản phẩm nước ngọt truyền thống và là sản phẩm dành cho người ăn kiêng trên thế giới.

Mặc dù nói không calo, không đường nhưng khi bạn sử dụng trong một thời gian dài sẽ khiến bạn thèm ngọt nhiều hơn, do đó bạn càng ngày càng mất kiểm soát trong chế độ ăn do đó không những giảm cân mà còn gây tăng cân nhanh chóng.

Với thành phần chứa chất tạo ngọt như aspartame, saccharin,…. Tuy nhiên chất aspartame thì được dùng nhiều hơn vì có nhiều tính hữu ích cũng như gia thành rẻ trong ngành công nghiệp sản xuất nước ngọt. Theo các chuyên gia đánh giá, chất tạo ngọt aspartame có độ ngọt gấp 200 đường thông thường vì khi đi vào cơ thể, sẽ xảy ra hiện tượng hóa học, biến các chất aspartame thành các methanol và axit amin, trong cơ thể, chúng hợp lại thành những chất tổng hợp nên calo.

Nước ngọt không calo có thể dùng cho người tiểu đường?

- Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết đường trong nước ngọt không đường là chất aspartame và saccharin đều là các chất phụ gia an toàn.

- Ngoài ra, Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) cho biết các loại nước uống có ga không đường nằm trong danh sách thức uống an toàn, nên dùng thay thế cho nước ngọt có đường.

- Tuy nhiên, theo các nghiên cứu trên chuột cho thấy thói quen uống nước ngọt không đường có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Các chất tạo ngọt trong nước ngọt không đường có thể kích thích sự ngon miệng làm bạn ăn nhiều hơn và có cảm giác thèm ngọt.

- Điều này có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn trong đường ruột, tác động tiêu cực đến quá trình chuyển hóa glicose, tăng khả năng mắc chứng béo phì thừa cân, đây cũng chính là một trong nhưng tác nhân dẫn đến bệnh tiểu đường.

- Ngoài ra, một số thí nghiệm khác ở chuột khi sử dụng nước ngọt không đường, cơ thể chuột vẫn có sự tăng nồng độ insulin trong máu, lý do là cơ thể vẫn phản ứng với vị ngọt của nước ngọt không đường giống như đường thật.

- Dù việc này chưa gây nên hiện tượng hạ đường huyết, nhưng chúng vẫn là dấu hiệu đáng lo ngại. Vì thế, những người mắc bệnh tiểu đường vẫn nên tham khảo trực tiếp ý kiến bác sĩ và các chuyên gia trước khi quyết định sử dụng các sản phẩm nước ngọt không đường.

Uống nhiều nước ngọt không calo cũng không sao

- Bạn có biết nếu uống 2 lon nước ngọt mỗi ngày bằng với việc bạn đã đưa vào cơ thể 20 muỗng đường. Ngoài ra, nghiên cứu tại Đại học Harvard công bố khi bạn uống 1 lon nước ngọt mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch thêm 20%.

- Tuy nước ngọt không đường chứa hàm lượng calo thấp, nhưng chất aspartame có thể gây nên cảm giác đau đầu, làm tăng cảm giác thèm ăn khiến cơ thể mất kiểm soát trong việc ăn uống, dễ gây chứng bệnh béo phì.

Ảnh minh họa: Internet

Tác hại khi uống quá nhiều nước ngọt không đường, không calo

Vấn đề về thận

Đây là những điều bạn chưa biết về nước ngọt không đường dành cho người ăn kiêng: Nó có thể không tốt cho thận của bạn.

Trong một nghiên cứu kéo dài 11 năm của Trường Y Harvard với hơn 3.000 phụ nữ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nước ngọt không đường có liên quan đến việc tăng gấp hai lần nguy cơ suy thận.

Rối loạn trao đổi chất

Chỉ một lon nước ngọt “không calo” mỗi ngày cũng có liên quan đến nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn 34%, tạo mỡ bụng và cholesterol cao, ảnh hưởng tim mạch khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim.

Béo phì

Nước ngọt không đường không giúp bạn giảm cân. Một nghiên cứu của Đại học Texas cho thấy rằng một người uống càng nhiều nước ngọt không đường trong chế độ ăn uống thì nguy cơ bị thừa cân càng cao.

Chất làm ngọt nhân tạo có thể phá vỡ khả năng tự nhiên của cơ thể để điều chỉnh lượng calo hấp thụ dựa trên vị ngọt của thực phẩm. Những người tiêu thụ nước ngọt không đường có nhiều khả năng sẽ ăn quá mức, bởi vì cơ thể bạn đang bị lừa rằng đang không ăn đường.