Cân bằng nội tiết tố, cải thiện làn da, giảm mệt mỏi với 6 loại thực phẩm quen thuộc

Chọn thực phẩm 03/11/2023 10:08

Những loại thực phẩm dưới đây cực tốt trong việc hỗ trợ cân bằng hormone nữ, trẻ đẹp không khó như bạn nghĩ đâu.

Cá hồi

Cá hồi vẫn được biết đến là một trong những loại cá giàu axit béo omega-3 gồm axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA). Đây là chất mà cơ thể cần để sản xuất hormone. Bên cạnh đó, cá hồi có thể giúp chuyển hoá estrogen, ngăn không cho nó được lưu trữ quá mức trong cơ thể.

Bên cạnh việc giúp cơ thể duy trì sự cân bằng hormone khoẻ mạnh, cá hồi còn là nguồn cung cấp protein và các vitamin khác.

Cân bằng nội tiết tố, cải thiện làn da, giảm mệt mỏi với 6 loại thực phẩm quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trứng tác động tích cực đến nội tiết tố insulin cùng ghrelin trong cơ thể. Insulin kiểm soát lượng đường trong máu, trong khi ghrelin kiểm soát sự thèm ăn. Nồng độ insulin, ghrelin thường thấp hơn sau khi ăn trứng vào bữa sáng.

Bông cải xanh

Bông cải xanh có tác động đáng kể đến sự cân bằng hormone của cơ thể. Điều này là do ảnh hưởng của nó đến cách cơ thể phá vỡ estrogen. Một yếu tố quan trọng khác là sulforaphane trong bông cải xanh giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và làm tăng con đường giải độc gan, vốn rất quan trọng để chuyển hóa estrogen. Bông cải xanh cũng cung cấp kali, canxi và magiê. Đây là một số khoáng chất quan trọng giúp cải thiện chức năng cơ và giúp xương chắc khỏe.

Cân bằng nội tiết tố, cải thiện làn da, giảm mệt mỏi với 6 loại thực phẩm quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Loại củ này không chỉ thơm ngon mà còn giàu chất xơ, kali và đặc biệt là beta carotene. Cơ thể sẽ chuyển hoá beta carotene thành vitamin A sau khi ăn. Bên cạnh giúp duy trì sức khoẻ tổng thể và hỗ trợ cân bằng hormone thì khoai lang còn có thể giúp tăng cường sức khoẻ của mắt.

Quả bơ

Bơ giàu chất béo, chất xơ lành mạnh, giảm hấp thụ estrogen, tăng testosterone. Chất beta-sitosterol tác động tích cực đến mức cholesterol trong máu, cân bằng hormone căng thẳng cortisol. Sterol thực vật trong bơ cũng ảnh hưởng đến estrogen, progesterone, hai hormone chịu trách nhiệm về rụng trứng, chu kỳ kinh nguyệt.

Cân bằng nội tiết tố, cải thiện làn da, giảm mệt mỏi với 6 loại thực phẩm quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

 

Đậu nành và các sản phẩm làm từ đậu nành chứa nhiều isoflavones và protein có tác dụng thúc đẩy sản sinh estrogen, từ đó hạn chế viêm nhiễm, giảm khô hạn... Ăn những thực phẩm từ đậu nành giúp cho quá trình mang thai tốt hơn, ngăn ngừa bệnh u xơ tử cung, ung thư vú, tình trạng lão hóa cũng như các triệu chứng rối loạn nội tiết tố khác trong giai đoạn tiền mãn kinh. Mỗi ngày, nên bổ sung khoảng 100g đậu nành để cân bằng estrogen trong cơ thể một cách tự nhiên nhất.

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