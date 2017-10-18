Bất ngờ trước những loại quả nên và không nên bỏ hạt mà hầu hết chúng ta đều sai

Thông tin về những loại quả nên và không nên bỏ hạt dưới đây có lẽ sẽ khiến nhiều chị em bất ngờ.

Ổi là loại trái cây quen thuộc chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên nếu bạn ăn ổi không bỏ hạt thì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Ăn hạt ổi dễ khiến chúng ta bị đầy bụng, khó tiêu. Hạt ổi đi xuống dạ dày không tiêu hóa được về lâu dài sẽ gây đau dạ dày. Nguy hiểm hơn, có trường hợp hạt rơi vào ruột thừa gây viêm ruột thừa cấp phải phẫu thuật.

Cà chua

Cà chua có nhiều vitamin giúp làm đẹp da, tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, loại quả này chứa nhiều lycopene - hoạt chất được xem là thần được cho nam giới vì nó giúp các quý ông phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả. Bên cạnh đó, cà chua còn có tác dụng giúp giảm huyết áp, cải thiện lưu thông máu, chống oxy hóa vượt trội.

Tuy nhiên, khi chế biến cà chua bạn nên bỏ hạt để tránh gây ành hưởng đến sức khỏe. Tương tự như ổi, hạt cà chua cũng là nguyên nhân gây ra các vấn để về tiêu hóa như khó tiêu, đau dạ dày...

Táo, lê

Theo công bố của trang Business Insider, hạt táo và lê có khả năng chuyển thành chất độc xyanua khi bị nghiền nát. Nếu ăn liên tục 25 lõi táo hoặc lê thì có thể dẫn đến tử vong do ngộ độc xyanua.

Khi ngộ độc các loại hạt này ở liều thấp người bệnh sẽ có các triệu chứng như co giật, chóng mặt... còn ở liều cao nó sẽ dẫn đến suy hô hấp, khó thở, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng vì chất độc chỉ bị tiết ra khi hạt bị vỡ. Chính vì thể bạn chỉ cần bỏ hạt trước khi sử dụng là được.

Dưa leo

Đây là một loại thực phẩm quen thuộc với nhiều người. Không chỉ cung cấp chất xơ và vitamin tốt cho sức khỏe mà dưa leo còn là loại nguyên liệu làm đẹp rẻ tiền, hiệu quả.

Tuy nhiên, trong phần ruột và hạt dưa leo có chứa một chất lợi tiểu, khi được tiêu hóa với số lượng lớn sẽ kích thích sự bài tiết chất lỏng khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước. Không chỉ vậy, hạt dưa leo cũng gây ra tình trạng chướng bụng, khó tiêu...

Bạn có thể ăn phần thịt quả và dùng phần ruột dưa leo để đắp mặt nạ dưỡng da, như thế vừa tốt cho sức khỏe, đẹp da lại còn tiết kiệm nữa đấy!

Những loại quả không nên bỏ hạt

Bơ

Các nhà khoa học tuyên bố rằng hạt bơ thậm chí còn chứa nhiều dinh dưỡng hơn cả phần thịt. Nhiều nghiên cứu cho biết khoảng 70% lượng axit amin của quả bơ nằm trong hạt. Thành phần tưởng chừng bỏ đi này chứa nhiều hoạt chất quan trọng giúp chống oxy hóa, kháng viêm, ngăn ngừa ung thư.

Để sử dụng hạt bơ bạn hãy sấy khô nó bằng lò vi sóng hoặc lò nướng cho đến khi hạt khô lại sau đó cắt miếng nhỏ và xay thành bột mịn. Bạn có thể cho hạt vào nước ép, salad hay bất kì món ăn yêu thích nào.

Dưa hấu

Khi ăn dưa hấu chúng ta thường bỏ hạt vì cảm thấy chúng không có vị và tạo cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, loại hạt này lại mang đến nhiều lợi ích hơn bạn tưởng.

Hạt dưa chứa nhiều loại axit amin thiết yếu như tryptophan giúp dễ ngủ, glutamic tăng cường hoạt động trí não và lysine giúp cơ thể hấp thu canxi, hỗ trợ hình thành collagen tốt cho xương khớp. Không chỉ vậy, loại hạt này còn cung cấp một lượng magie lớn - có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tổng hợp protein thiết yếu từ đó mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lựu

Quả lựu chứa nhiều nước, khoáng chất và vitamin rất tốt cho sức khỏe. Nhiều người khi ăn lựu thường cố nhả hết hạt. Thói quen này không chỉ phiền phức mà còn gây lãng phí. Để tận dụng tốt nhất các dưỡng chất có trong hạt lựu mà không cần phải nhai hạt, bạn có thể đem loại quả này đi xay hoặc làm nước ép.