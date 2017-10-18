Bất ngờ trước những loại quả nên và không nên bỏ hạt mà hầu hết chúng ta đều sai

Chọn thực phẩm 18/10/2017 17:05

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu đúng hơn về tác dụng của hạt trong những loại trái cây thường dùng để vừa tránh lãng phí những chất dinh dưỡng tự nhiên vừa tránh được những tác hại khi dùng không đúng cách.

Thông tin về những loại quả nên và không nên bỏ hạt dưới đây có lẽ sẽ khiến nhiều chị em bất ngờ.

Những loại quả nên bỏ hạt

Ổi

Ổi là loại trái cây quen thuộc chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu bạn ăn ổi không bỏ hạt thì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Bất ngờ trước những loại quả nên và không nên bỏ hạt mà hầu hết chúng ta đều sai - Ảnh 1
Hạt ổi là nguyên nhân gây đầy bụng - Ảnh minh họa: Internet

Ăn hạt ổi dễ khiến chúng ta bị đầy bụng, khó tiêu. Hạt ổi đi xuống dạ dày không tiêu hóa được về lâu dài sẽ gây đau dạ dày. Nguy hiểm hơn, có trường hợp hạt rơi vào ruột thừa gây viêm ruột thừa cấp phải phẫu thuật.

Cà chua

Cà chua có nhiều vitamin giúp làm đẹp da, tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, loại quả này chứa nhiều lycopene - hoạt chất được xem là thần được cho nam giới vì nó giúp các quý ông phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả. Bên cạnh đó, cà chua còn có tác dụng giúp giảm huyết áp, cải thiện lưu thông máu, chống oxy hóa vượt trội.

Bất ngờ trước những loại quả nên và không nên bỏ hạt mà hầu hết chúng ta đều sai - Ảnh 2
Nên bỏ hạt cà chua khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi chế biến cà chua bạn nên bỏ hạt để tránh gây ành hưởng đến sức khỏe. Tương tự như ổi, hạt cà chua cũng là nguyên nhân gây ra các vấn để về tiêu hóa như khó tiêu, đau dạ dày...

Táo, lê

Theo công bố của trang Business Insider, hạt táo và lê có khả năng chuyển thành chất độc xyanua khi bị nghiền nát. Nếu ăn liên tục 25 lõi táo hoặc lê thì có thể dẫn đến tử vong do ngộ độc xyanua.

Bất ngờ trước những loại quả nên và không nên bỏ hạt mà hầu hết chúng ta đều sai - Ảnh 3
Hạt táo rất độc - Ảnh minh họa: Internet

Khi ngộ độc các loại hạt này ở liều thấp người bệnh sẽ có các triệu chứng như co giật, chóng mặt... còn ở liều cao nó sẽ dẫn đến suy hô hấp, khó thở, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng vì chất độc chỉ bị tiết ra khi hạt bị vỡ. Chính vì thể bạn chỉ cần bỏ hạt trước khi sử dụng là được.

Dưa leo

Đây là một loại thực phẩm quen thuộc với nhiều người. Không chỉ cung cấp chất xơ và vitamin tốt cho sức khỏe mà dưa leo còn là loại nguyên liệu làm đẹp rẻ tiền, hiệu quả.

Bất ngờ trước những loại quả nên và không nên bỏ hạt mà hầu hết chúng ta đều sai - Ảnh 4
Có thể dùng ruột dưa leo để đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong phần ruột và hạt dưa leo có chứa một chất lợi tiểu, khi được tiêu hóa với số lượng lớn sẽ kích thích sự bài tiết chất lỏng khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước. Không chỉ vậy, hạt dưa leo cũng gây ra tình trạng chướng bụng, khó tiêu...

Bạn có thể ăn phần thịt quả và dùng phần ruột dưa leo để đắp mặt nạ dưỡng da, như thế vừa tốt cho sức khỏe, đẹp da lại còn tiết kiệm nữa đấy! 

Những loại quả không nên bỏ hạt

Các nhà khoa học tuyên bố rằng hạt bơ thậm chí còn chứa nhiều dinh dưỡng hơn cả phần thịt. Nhiều nghiên cứu cho biết khoảng 70% lượng axit amin của quả bơ nằm trong hạt. Thành phần tưởng chừng bỏ đi này chứa nhiều hoạt chất quan trọng giúp chống oxy hóa, kháng viêm, ngăn ngừa ung thư.

Bất ngờ trước những loại quả nên và không nên bỏ hạt mà hầu hết chúng ta đều sai - Ảnh 5
Hạt bơ chứa nhiều dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Để sử dụng hạt bơ bạn hãy sấy khô nó bằng lò vi sóng hoặc lò nướng cho đến khi hạt khô lại sau đó cắt miếng nhỏ và xay thành bột mịn. Bạn có thể cho hạt vào nước ép, salad hay bất kì món ăn yêu thích nào.

Dưa hấu

Khi ăn dưa hấu chúng ta thường bỏ hạt vì cảm thấy chúng không có vị và tạo cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, loại hạt này lại mang đến nhiều lợi ích hơn bạn tưởng.

Bất ngờ trước những loại quả nên và không nên bỏ hạt mà hầu hết chúng ta đều sai - Ảnh 6
Hạt dưa hấu chứa nhiều magie - Ảnh minh họa: Internet

Hạt dưa chứa nhiều loại axit amin thiết yếu như tryptophan giúp dễ ngủ, glutamic tăng cường hoạt động trí não và lysine giúp cơ thể hấp thu canxi, hỗ trợ hình thành collagen tốt cho xương khớp. Không chỉ vậy, loại hạt này còn cung cấp một lượng magie lớn - có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tổng hợp protein thiết yếu từ đó mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lựu

Quả lựu chứa nhiều nước, khoáng chất và vitamin rất tốt cho sức khỏe. Nhiều người khi ăn lựu thường cố nhả hết hạt. Thói quen này không chỉ phiền phức mà còn gây lãng phí. Để tận dụng tốt nhất các dưỡng chất có trong hạt lựu mà không cần phải nhai hạt, bạn có thể đem loại quả này đi xay hoặc làm nước ép. 

Bất ngờ trước những loại quả nên và không nên bỏ hạt mà hầu hết chúng ta đều sai - Ảnh 7
Hạt lựu rất thích hợp để làm nước ép - Ảnh minh họa: Internet

Bất ngờ với những loại thực phẩm càng rửa với nước càng gây hại

Bất ngờ với những loại thực phẩm càng rửa với nước càng gây hại

Dùng nước để rửa thực phẩm là thói quen của hầu hết các chị em. Thế nhưng không phải lúc nào nước cũng có tác dụng tích cực trong việc làm sạch thực phẩm mà đôi khi còn có tác dụng ngược.

Xem thêm
Từ khóa:   quả nên bỏ hạt quả không nên bỏ hạt sai lầm khi ăn trái cây hạt quả có hại hạt quả có lợi hạt quả bơ hạt quả lựu hạt dưa hấu

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ