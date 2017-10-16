Bất ngờ với những loại thực phẩm càng rửa với nước càng gây hại

Làm sạch thực phẩm là bước đầu tiên trong quá trình chế biến thức ăn. Thế nhưng, không phải lúc nào việc rửa thực phẩm với nước cũng là phương pháp tốt nhất giúp đánh bay vi khuẩn và bụi bẩn. Với các loại thực phẩm dưới đây, việc rửa nhiều với nước đôi khi còn gây tác dụng ngược, khiến chúng dễ hỏng hoặc mất đi độ tươi ngon vốn có.

Chúng ta thường rửa mì hoặc nui với nước để giúp cho chúng tơi ra và dễ chế biến hơn. Thế nhưng, các đầu bếp lại cho rằng việc rửa các loại thực phẩm này là hoàn toàn không hợp lý. Lý do là nước sẽ làm trôi đi tinh bột bám bên ngoài khiến cho nguyên liệu khó thấm gia vị hơn. Thay vì rửa với nước, bạn hãy trộn nui với một ít dầu thực vật để chúng không bị vón cục.

Nấm

Chúng ta thường có thói quen rửa và ngâm nấm lâu trong nước. Điều này không tốt chút nào vì nấm hấp thụ nước rất nhiều khiến cho chúng mất độ ngon khi chế biến. Tốt nhất là bạn nên rửa nhanh loại nguyên liệu này bằng nước có pha baking soda, sau đó xả lại dưới vòi nước rồi thấm khô bằng khăn sạch.

Các loại thịt sống

Vi khuẩn trên bề mặt các loại thịt rất nguy hiểm cho sức khỏe. Nhiều người nghĩ rằng rửa thịt nhiều lần dưới nước sẽ làm sạch hoàn toàn các vi khuẩn nhưng sự thực không phải vậy.

Để làm sạch các loại thịt sống an toàn và triệt để nhất bạn hãy thực hiện theo phương pháp dưới đây.

Bước 1: Rửa thịt qua nước lạnh, thấm khô.

Bước 2: Trong một tô lớn, bạn hòa tan nước nóng và một thìa canh giấm. Cho thịt vào trụng sơ qua trong khoảng 30 giây sau đó vớt ra.

Bước 3: Trong một tô khác, trụng thịt một lần nữa với nước nóng. Cuối cùng vớt ra và thấm khô là bạn đã có thể yên tâm sử dụng rồi đấy.

Trứng

Trên vỏ trứng có một lớp chất hoạt động bề mặt đặc biệt giúp trứng không bị nhiễm khuẩn. Khi rửa với nước bạn sẽ làm hoạt chất này mất đi và khiến trứng nhanh hỏng hơn. Nếu trứng bị bẩn, bạn chỉ cần dùng khăn khô để làm sạch.