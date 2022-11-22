5 sai lầm phổ biến khi uống mật ong, giá như bạn biết sớm hơn để phát huy hết công dụng của loại thực phẩm vàng trong giảm cân

Chọn thực phẩm 22/11/2022 07:32

Mật ong có thể bị phản tác dụng nếu trong quá trình sử dụng bạn chưa dùng chúng đúng cách, tìm hiểu những sai lầm thường thấy khi uống mật ong và tránh ngay nhé!

Uống mật ong trước khi đi ngủ

Nếu bạn muốn uống mật ong vào buổi tối thì nên uống uống trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ. Bởi nếu bạn uống xong rồi lên giường đi ngủ luôn sẽ gây gánh nặng cho gan thận làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Ngoài ra, uống mật ong trước khi ngủ, việc uống một cốc nước mật ong quả thật không nên vì khiến lượng đường trong máu tăng cao không tốt cho việc phòng ngừa các bệnh về tim mạch hay mạch máu não… Nhất là với những người cao tuổi hay có tiền sử các bệnh về mỡ trong máu cao… càng nên từ bỏ thói quen này để không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

5 sai lầm phổ biến khi uống mật ong, giá như bạn biết sớm hơn để phát huy hết công dụng của loại thực phẩm vàng trong giảm cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng mật ong quá liều

Mật ong tuy rất bổ dưỡng nhưng bạn đừng dùng quá nhiều bởi nếu dùng quá liều sẽ khiến dư thừa lượng đường tự nhiên trong máu, khiến cơ thể bị nóng. Mỗi ngày, bạn chỉ nên dùng từ 10 - 30g mật ong nguyên chất.

Uống mật ong khi đói

 

Bạn chỉ uống nước mật ong sau khi đã ăn lót dạ hoặc uống 1 cốc nước đầy trước đó. Bởi vì nếu bạn đang đói, mật ong chứa hàm lượng đường glucose cực cao sẽ dễ làm bạn bị trướng bụng. Lúc này thận bị áp lực và phải làm việc nhiều hơn, hệ bài tiết cũng kém hơn. Từ đó, cơ thể khó có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng sau đó.

Uống với nước sôi

Tuyệt đối không pha mật ong với nước sôi. Trong mật ong rất giàu vitamin, khoáng chất và enzym. Nếu bạn pha mật ong với nước sôi, sẽ không giữ được mùi vị đặc trưng, làm mất đi màu nâu óng tự nhiên và đặc biệt, làm mất đi khá nhiều chất dinh dưỡng của mật ong. Do đó, bạn nên pha mật ong với nước ấm ở 35oC.

5 sai lầm phổ biến khi uống mật ong, giá như bạn biết sớm hơn để phát huy hết công dụng của loại thực phẩm vàng trong giảm cân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống mật ong đã nổi bọt khí

Do hàm lượng đường trong mật ong khá cao, cộng với tính hút ẩm cao của đường, do đó nếu bạn không bảo quản đúng cách, mật ong nguyên chất sẽ dần tích tụ một lượng lớn nước. Đây chính là điều kiện thuận lợi để cho nấm men và vi khuẩn sinh sôi nảy nở trong chính môi trường mật ong vốn rất giàu dinh dưỡng.

Những vi khuẩn này sẽ khiến mật ong bị biến chất, thậm chí là có thể nhiễm trực khuẩn và có một số độc tố gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Do đó, bạn không nên sử dụng mật ong đã bị hỏng, có dấu hiệu nổi bọt khí.

 

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