Tất tần tật những gì cần biết về chứng rụng tóc nhiều bạn nên biết nếu không muốn bị rụng trọc, hói đầu

Bạn đang cố gắng phân biệt xem liệu bạn có đang thực sự rụng tóc hay chỉ là rụng tóc bình thường? Bạn không chắc đã đến lúc gặp bác sĩ chưa? Hãy đọc tiếp bài viết dưới đây để biết thêm thông tin và cách kiểm soát chứng rụng tóc.

Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), một người thường rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày. Với khoảng 100.000 sợi tóc trên đầu, thì lượng tóc rụng nhỏ này không đáng chú ý. Tóc mới thường thay thế tóc đã mất, nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra.

Triệu chứng chính của chứng rụng tóc là rụng nhiều tóc hơn bình thường, nhưng điều này có thể khó xác định. Bạn có thể tham khảo qua các triệu chứng sau đây:

Nếu rẽ ngôi tóc, bạn có thể bắt đầu nhận thấy phần tóc của mình ngày càng rộng ra và thấy da rõ da đầu, đây có thể là dấu hiệu của tóc mỏng.

Nếu bạn nhận thấy chân tóc của mình trông cao hơn bình thường, đó có thể là dấu hiệu của tóc mỏng.

Kiểm tra bàn chải hoặc lược sau khi sử dụng. Nếu tóc rụng nhiều hơn bình thường, đây có thể là dấu hiệu của bệnh rụng tóc.

Nếu bạn có tình trạng da tiềm ẩn gây rụng tóc, bạn có thể cảm thấy đau hoặc ngứa trên da đầu.

Nguyên nhân nào gây ra rụng tóc?

Có một số loại rụng tóc chính, mỗi loại lại có những nguyên nhân cơ bản khác nhau.

Rụng tóc do nội tiết tố nam đề cập đến chứng rụng tóc do di truyền, giống như chứng hói đầu ở nam hoặc hói đầu ở nữ. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của rụng tóc, ảnh hưởng đến 50% số người.

Hói đầu ở phụ nữ thường dẫn đến tình trạng da đầu mỏng dần. Hói đầu ở nam giới thường liên quan đến việc rụng tóc nhiều dần ở phía trên thái dương và mỏng dần ở đỉnh đầu, tạo ra hình chữ “M”.

Rụng tóc từng mảng: Là một tình trạng tự miễn dịch khiến hệ thống miễn dịch của bạn tấn công các nang tóc, dẫn đến các mảng hói dần từ bé đến lớn. Trong một số trường hợp, nó có thể dẫn đến rụng tóc toàn bộ. Ngoài rụng tóc trên da đầu, một số người bị rụng tóc từng mảng còn bị rụng tóc ở lông mày, lông mi hoặc các bộ phận khác của cơ thể.

Rụng tóc do điều trị bức xạ hoặc hóa trị: Diễn ra rất nhanh chóng, khiến bệnh nhân rụng hết tóc trên đầu. Tuy nhiên, tóc thường sẽ mọc lại sau khi ngừng điều trị.

Rụng tóc đột ngột: Do sốc về tinh thần hoặc thể chất, ví dụ như một sự kiện đau thương, giai đoạn căng thẳng tột độ hoặc một căn bệnh nghiêm trọng. Nó cũng có thể xảy ra do những thay đổi nội tiết tố, như những thay đổi xảy ra trong các giai đoạn thai kỳ, sinh con, thời kỳ mãn kinh, …

Một số loại thuốc cũng có thể gây ra chứng rụng tóc, bao gồm: Thuốc chống đông máu, thuốc chống co giật, retinoid đường uống, thuốc chẹn beta (thuốc giãn mạch), thuốc tuyến giáp.

Các lựa chọn điều trị rụng tóc là gì?

Có một loạt các lựa chọn điều trị cho chứng rụng tóc, nhưng lựa chọn tốt nhất cho bạn sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây rụng tóc của bạn. Thuốc có thể sẽ là liệu trình điều trị đầu tiên mà bạn có thể tham khảo.

Thuốc đường bôi không kê đơn thường bao gồm kem bôi, gel, dung dịch hoặc bọt mà bạn sẽ dùng để bôi trực tiếp lên da đầu. Các sản phẩm phổ biến nhất có chứa một thành phần được gọi là minoxidil.

Thuốc theo toa, như Finasteride (Propecia) có thể hữu ích, đặc biệt là đối với chứng hói đầu ở nam giới. Bạn có thể dùng thuốc này hàng ngày để làm chậm quá trình rụng tóc, mặc dù một số người khác có biểu hiện mọc tóc mới khi dùng Finasteride.

Bác sĩ có thể kê đơn thuốc chống viêm, như corticosteroid, nếu tình trạng rụng tóc liên quan đến tình trạng tự miễn dịch.

Làm thế nào để ngăn ngừa rụng tóc?

Có một số điều bạn có thể làm để giảm thiểu tình trạng rụng tóc:

Thả lỏng cho mái tóc: Nếu bạn thường xuyên tạo kiểu tóc thành bím, búi hoặc tóc đuôi ngựa, hãy cố gắng thả lỏng tóc để không gây quá nhiều áp lực lên tóc.

Tránh chạm vào tóc. Cố gắng không kéo, xoắn hoặc vò tóc càng nhiều càng tốt.

Vỗ nhẹ tóc cho khô. Sau khi gội sạch, dùng khăn thấm nhẹ cho tóc khô. Tránh vò tóc với khăn hoặc xoắn tóc trong khăn.

Hướng đến một chế độ ăn uống cân bằng giàu chất dinh dưỡng . Cố gắng bổ sung nhiều sắt và protein vào các bữa ăn nhẹ và bữa chính.

Các sản phẩm và dụng cụ tạo kiểu tóc cũng là thủ phạm phổ biến gây rụng tóc. Ví dụ về các sản phẩm hoặc công cụ có thể ảnh hưởng đến rụng tóc bao gồm: Máy sấy, lược điện, máy duỗi tóc, hóa phẩm nhuộm và tẩy tóc.

Nếu bạn quyết định tạo kiểu tóc bằng các dụng cụ làm nóng, chỉ làm như vậy khi tóc khô và sử dụng các cài đặt thấp nhất có thể.Nếu hiện tại bạn đang bị rụng tóc, hãy sử dụng dầu gội dịu nhẹ dành cho trẻ em để gội đầu, Đồng thời bạn nên hạn chế gội đầu quá nhiều lần trong tuần để giữ cho mái đầu có thời gian phục hồi.