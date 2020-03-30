Cách trị chấy tại nhà “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” trong tích tắc 

Chăm sóc tóc 30/03/2020 17:26

Dưới đây là một số cách trị chấy tại nhà hiệu quả mẹ có thể áp dụng để giúp bé tiêu diệt chấy nhanh chóng, chấm dứt tình trạng ngứa ngáy khó chịu. 

Sinh hoạt tại gia đình hoặc trường học, tiếp xúc trực tiếp với nhau là một trong những nguyên nhân chính khiến bé bị chấy rận và tạo điều kiện phát triển sinh sôi nhanh chóng. Bởi đây là những môi trường tập thể, khó tránh khỏi việc dùng  chung lược, để chung quần áo hoặc mũ với người bị chấy. Đồng thời sẽ tiếp xúc qua các nội thất có chấy rận sinh sống như giường ngủ, chăn, nệm… 

cach tri chay tai nha 4
Chấy đẻ trứng rất nhanh

Mặc dù có thể nhanh chóng trị chấy bằng cách phương pháp truyền thống như: mua thuốc tại nhà thuốc hoặc mua theo toa của bác sĩ. Tuy nhiên những loại thuốc này đều chứa hóa chất và thuốc trừ sâu, có nguy cơ làm tăng mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em, thậm chí là mắc khối u não. Chính vì vậy, để ngăn ngừa và chữa trị hiệu quả, tránh được các tác dụng phụ gây ra đối với sức khỏe của bé, các mẹ hãy áp dụng ngay một số cách trị chấy tại nhà dưới đây: 

Cách trị chấy bằng rượu

Chấy là một loại côn trùng nhỏ, dài khoảng 2-4 mm, sống bám trên da và chuyên hút máu vật chủ. Mặc dù chúng không có cánh để bay, nhưng có thể bò từ đầu người này sang đầu người khác, để “nhập cư bất hợp pháp” hút máu nuôi sống bản thân. Chỉ đến khi chúng sinh sôi quá nhiều trên đầu, bé mới cảm giác ngứa ngáy và lúc này mẹ mới bắt đầu chú ý. 

cach tri chay tai nha
Chấy sinh sôi rất nhanh trên đầu của bé

Tốc độ sinh sản của chấy rất nhanh chóng, trứng sẽ nở trong vòng 7-10 ngày. Một con chấy có thể đẻ 150-300 trứng, vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn, từ một vài con chấy mẹ đã có thể tạo ra hàng ngàn con chấy con “khát máu”, cùng nhau hút máu vật chủ để sinh sống. 

Để nhanh chóng, giải quyết tình trạng này, mẹ hãy dùng cách trị chấy tại nhà bằng rượu. Đây là một những cách trị chấy tự nhiên vô cùng hiệu quả và được nhiều chị em tin dùng. Sở dĩ như vậy là do trong rượu có chứa vitamin B, axit amin được lên men tự nhiên. Đây là những thành phần giúp kháng khuẩn, kháng viêm, tiêu diệt ký sinh trùng trên da đầu, tóc cho bé. Bên cạnh đó, rượu cũng có tính nóng khiến trứng chấy bị tiêu diệt, ngăn ngừa tối ưu sự lây lan. 

Do đó, khi phát hiện trên đầu bé có chấy, mẹ hãy lấy rượu trắng thoa trực tiếp lên da đầu cho con. Sau đó nhẹ nhàng massage rồi dùng khăn trùm kín, ủ khoảng 30 phút. Cuối cùng, mẹ hãy gội sạch cho bé bằng nước ấm, thực hiện sấy khô và dùng lược chải tóc sẽ thấy chấy rụng xuống.

cach tri chay tai nha 1
Trị chấy bằng rượu vô cùng hiệu quả

Ngoài ra, mẹ cũng có thể kết hợp trị chấy bằng rượu với một vài nguyên liệu khác như là chanh, để mang lại hiệu quả tốt hơn. Theo nhiều nghiên cứu, chanh có tính axit Citric tự nhiên và vitamin C có tác dụng loại bỏ chấy rận hiệu quả. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong tranh này còn giúp nuôi dưỡng tóc của bé yêu trở nên mềm mượt, suôn và dày hơn. 

Chính vì vậy, việc sử dụng rượu trắng và chanh để trị chấy là một trong những cách hay mà các mẹ không bỏ qua. Theo đó, mẹ hãy hòa rượu với nước ấm rồi vắt thêm chanh vào, xoa đều lên tóc và da đầu của bé. Sau 10 phút thì gội lại bằng nước và thoa lớp dầu dừa lên để dưỡng tóc cho bé. 

Với cách này, chỉ khoảng 2-3 lần thực hiện, mẹ sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện, chấy không những giảm hẳn, bé không còn ngứa ngáy, khó chịu mà tóc còn dày và mượt tự nhiên. 

Cách trị chấy bằng muối

Nếu nhà không có sẵn rượu trắng thì mẹ có thể áp dụng cách trị chấy tại nhà bằng muối cho bé. Đây cũng là cách trị chấy vô cùng hiệu quả, đảm bảo sự an toàn cho da đầu nhạy cảm của bé. 

Cách trị chấy tự nhiên này sẽ làm mất cân bằng nước trong cơ thể của chấy. Bởi trong muối có độ mặn và chứa hơn 20 khoáng chất khác nhau như: I, KCl, MgCl, CaCl, FeSo, Se, Mg, P, S… Những chất này kết hợp với tính kháng khuẩn, kháng viêm sẽ giúp tiêu diệt chấy nhanh chóng.

Do đó mà hầu hết các loại thuốc tiêu diệt ký sinh trùng có trên thị trường hiện nay đều có thành phần là muối. Để mang lại hiệu quả tốt nhất, các mẹ nên chọn muối hạt thay vì muối tinh. Bởi độ mặn có trong muối hạt nhiều hơn nên tác dụng trị chấy cũng cao hơn. 

cach tri chay tai nha 2
Tỏi và muối đánh bay chấy nhanh chóng

Đầu tiên, mẹ hãy gội đầu cho bé bằng nước để làm ướt tóc và da dầu. Sau đó, hòa tan muối vào nước ấm theo tỉ lệ 1:4 rồi thoa đều lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút. Sau đó, sử dụng khăn sạch để lau khô tóc và trùm kín toàn bộ tóc (bao gồm cả ngọn tóc). Mẹ cũng có thể sử dụng thêm máy sấy tóc để làm nóng tóc vì nhiệt có thể giết chết chấy. 

Khoảng 15 phút sau, mẹ hãy gội đầu cho bé thật sạch và lau tóc bằng khăn mới. Cuối cùng dùng lược bí (loại có răng dày, sát vào nhau) để chải tóc, loại bỏ chấy còn sót lại trên tóc và da đầu. Với cách này, mẹ nên thực hiện ít nhất 3 lần/tuần cho bé và lặp lại cho đến khi chấy bị tiêu diệt hoàn toàn. 

Bên cạnh đó, các mẹ cũng có thể khéo léo kết hợp tỏi với muối sẽ tạo thành một loại thuốc đặc trị chấy cực kì hiệu quả và nhanh chóng. Bởi tỏi là một loại gia vị có đặc tính nóng và giàu các dưỡng chất như protein, carbohydrates và vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho… Đặc biệt, thành phần công hiệu chính trong tỏi là hợp chất hữu cơ sulfur, glycosides, germanium và selen, allicin có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, để nhanh chóng tiêu diệt chấy hiệu quả. 

Tuy nhiên, trong tỏi tươi không có allicin tự do, chỉ có tiền chất của nó là alliin. Do đó, tỏi cần được băm nhuyễn, enzyme trong tỏi bị kích hoạt sẽ kích thích alliin hình thành allicin, rồi đem trộn với 1 thìa muối cùng 1 thìa nước cốt chanh. 

Sau đó, mẹ hãy sử dụng găng tay và bôi hỗn hợp đó lên trên tóc cho bé, sao cho chúng không dính vào da đầu. Vuốt hỗn hợp xuôi dần về phía đuôi tóc và sử dụng mũ tắm để ủ tóc trong khoảng 30 phút. Cuối cùng gội sạch bằng nước mát và dùng khăn khô để lau tóc, dùng lược bí để chải cặn tỏi còn dính trên tóc.

Cách trị chấy bằng dầu dừa

Ngoài những cách trên, các mẹ có thể tham khảo thêm cách trị chấy hiệu quả tại nhà bằng dầu dừa. Bởi dầu dừa rất có hữu ích trong việc ngăn ngừa chấy, do bản chất nhờn của nó không cho phép các sinh vật nhỏ làm tổ trên da đầu. Hàm lượng Axit Lauric trong dầu dừa có khả năng kháng nấm, tiêu diệt được các vi khuẩn. 

Hơn nữa, nếu dùng dầu dừa tinh khiết sẽ thẩm thấu nhanh vào chân tóc ngăn cản không cho chấy đẻ trứng và phát triển trên tóc. Vì vậy, sử dụng dầu dừa để dưỡng tóc cho bé cũng là một trong những cách hiệu quả để tiêu diệt chấy rận, bảo vệ tóc và da đầu luôn khỏe mạnh. 

cach tri chay tai nha 3
Trị chấy bằng dầu dừa

Các mẹ hãy chuẩn bị 3 thìa dầu dừa và 1 thìa muối. Sau đó thực hiện trộn đều muối với dầu dừa thành hỗn hợp. Tiếp theo mẹ hãy gội đầu cho bé thật sạch bằng dầu gội đầu, xả sạch bằng nước mát rồi xoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu cho bé. Mẹ có thể sử dụng lược để chải đều hỗn hợp lên tóc là tốt nhất. Sử dụng chiếc khăn và trùm kín quanh đầu thực hiện ủ trong 30 phút. Cuối cùng thực hiện gội đầu với nước và dầu gội như bình thường một lần nữa. 

Trị chấy bằng chanh

Dùng chanh tươi massage tóc cho trẻ nếu phát hiện đầu có chấy. rồi gội lại bằng nước sạch. Hoặc có thể pha thêm ít muối trắng vào dung dịch nước cốt chanh, sau đó dùng hổn hợp bôi lên tóc ủ 15 - 20 phút rồi gội sạch với nước. Dùng lặp lại nhiều lần để hiệu quả như ý.

trị chấy bằng chanh
Chanh tươi trị chấy và làm mềm mượt tóc - Ảnh internet

Nếu thực hiện các cách trị chấy tại nhà theo đúng quy trình trên, sau khoảng 2-3 lần áp dụng, chấy và trứng chấy trên đầu sẽ được loại bỏ hoàn toàn, trả lại mái tóc đẹp, sạch gàu, bé thoải mái vui chơi, không còn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu suốt cả ngày. 

Công dụng của dầu dừa trong làm đẹp và cách sử dụng hiệu quả nhất

Công dụng của dầu dừa trong làm đẹp và cách sử dụng hiệu quả nhất

Dầu dừa từ trước đến nay vẫn được ưa chuộng trong chăm sóc sắc đẹp. Vậy công dụng của dầu dừa trong làm đẹp như thế nào và cách sử dụng ra sao?

Xem thêm
Từ khóa:   trị chấy tại nhà cách trị chấy trị chấy bằng dầu dừa

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ