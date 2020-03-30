Cách trị chấy tại nhà “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” trong tích tắc 

Mặc dù có thể nhanh chóng trị chấy bằng cách phương pháp truyền thống như: mua thuốc tại nhà thuốc hoặc mua theo toa của bác sĩ. Tuy nhiên những loại thuốc này đều chứa hóa chất và thuốc trừ sâu, có nguy cơ làm tăng mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em, thậm chí là mắc khối u não. Chính vì vậy, để ngăn ngừa và chữa trị hiệu quả, tránh được các tác dụng phụ gây ra đối với sức khỏe của bé, các mẹ hãy áp dụng ngay một số cách trị chấy tại nhà dưới đây:

Sinh hoạt tại gia đình hoặc trường học, tiếp xúc trực tiếp với nhau là một trong những nguyên nhân chính khiến bé bị chấy rận và tạo điều kiện phát triển sinh sôi nhanh chóng. Bởi đây là những môi trường tập thể, khó tránh khỏi việc dùng chung lược, để chung quần áo hoặc mũ với người bị chấy. Đồng thời sẽ tiếp xúc qua các nội thất có chấy rận sinh sống như giường ngủ, chăn, nệm…

Tốc độ sinh sản của chấy rất nhanh chóng, trứng sẽ nở trong vòng 7-10 ngày. Một con chấy có thể đẻ 150-300 trứng, vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn, từ một vài con chấy mẹ đã có thể tạo ra hàng ngàn con chấy con “khát máu”, cùng nhau hút máu vật chủ để sinh sống.

Chấy là một loại côn trùng nhỏ, dài khoảng 2-4 mm, sống bám trên da và chuyên hút máu vật chủ. Mặc dù chúng không có cánh để bay, nhưng có thể bò từ đầu người này sang đầu người khác, để “nhập cư bất hợp pháp” hút máu nuôi sống bản thân. Chỉ đến khi chúng sinh sôi quá nhiều trên đầu, bé mới cảm giác ngứa ngáy và lúc này mẹ mới bắt đầu chú ý.

Để nhanh chóng, giải quyết tình trạng này, mẹ hãy dùng cách trị chấy tại nhà bằng rượu. Đây là một những cách trị chấy tự nhiên vô cùng hiệu quả và được nhiều chị em tin dùng. Sở dĩ như vậy là do trong rượu có chứa vitamin B, axit amin được lên men tự nhiên. Đây là những thành phần giúp kháng khuẩn, kháng viêm, tiêu diệt ký sinh trùng trên da đầu, tóc cho bé. Bên cạnh đó, rượu cũng có tính nóng khiến trứng chấy bị tiêu diệt, ngăn ngừa tối ưu sự lây lan.

Do đó, khi phát hiện trên đầu bé có chấy, mẹ hãy lấy rượu trắng thoa trực tiếp lên da đầu cho con. Sau đó nhẹ nhàng massage rồi dùng khăn trùm kín, ủ khoảng 30 phút. Cuối cùng, mẹ hãy gội sạch cho bé bằng nước ấm, thực hiện sấy khô và dùng lược chải tóc sẽ thấy chấy rụng xuống.

Trị chấy bằng rượu vô cùng hiệu quả

Ngoài ra, mẹ cũng có thể kết hợp trị chấy bằng rượu với một vài nguyên liệu khác như là chanh, để mang lại hiệu quả tốt hơn. Theo nhiều nghiên cứu, chanh có tính axit Citric tự nhiên và vitamin C có tác dụng loại bỏ chấy rận hiệu quả. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong tranh này còn giúp nuôi dưỡng tóc của bé yêu trở nên mềm mượt, suôn và dày hơn.

Chính vì vậy, việc sử dụng rượu trắng và chanh để trị chấy là một trong những cách hay mà các mẹ không bỏ qua. Theo đó, mẹ hãy hòa rượu với nước ấm rồi vắt thêm chanh vào, xoa đều lên tóc và da đầu của bé. Sau 10 phút thì gội lại bằng nước và thoa lớp dầu dừa lên để dưỡng tóc cho bé.

Với cách này, chỉ khoảng 2-3 lần thực hiện, mẹ sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện, chấy không những giảm hẳn, bé không còn ngứa ngáy, khó chịu mà tóc còn dày và mượt tự nhiên.

Cách trị chấy bằng muối

Nếu nhà không có sẵn rượu trắng thì mẹ có thể áp dụng cách trị chấy tại nhà bằng muối cho bé. Đây cũng là cách trị chấy vô cùng hiệu quả, đảm bảo sự an toàn cho da đầu nhạy cảm của bé.

Cách trị chấy tự nhiên này sẽ làm mất cân bằng nước trong cơ thể của chấy. Bởi trong muối có độ mặn và chứa hơn 20 khoáng chất khác nhau như: I, KCl, MgCl, CaCl, FeSo, Se, Mg, P, S… Những chất này kết hợp với tính kháng khuẩn, kháng viêm sẽ giúp tiêu diệt chấy nhanh chóng.

Do đó mà hầu hết các loại thuốc tiêu diệt ký sinh trùng có trên thị trường hiện nay đều có thành phần là muối. Để mang lại hiệu quả tốt nhất, các mẹ nên chọn muối hạt thay vì muối tinh. Bởi độ mặn có trong muối hạt nhiều hơn nên tác dụng trị chấy cũng cao hơn.

Tỏi và muối đánh bay chấy nhanh chóng

Đầu tiên, mẹ hãy gội đầu cho bé bằng nước để làm ướt tóc và da dầu. Sau đó, hòa tan muối vào nước ấm theo tỉ lệ 1:4 rồi thoa đều lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút. Sau đó, sử dụng khăn sạch để lau khô tóc và trùm kín toàn bộ tóc (bao gồm cả ngọn tóc). Mẹ cũng có thể sử dụng thêm máy sấy tóc để làm nóng tóc vì nhiệt có thể giết chết chấy.

Khoảng 15 phút sau, mẹ hãy gội đầu cho bé thật sạch và lau tóc bằng khăn mới. Cuối cùng dùng lược bí (loại có răng dày, sát vào nhau) để chải tóc, loại bỏ chấy còn sót lại trên tóc và da đầu. Với cách này, mẹ nên thực hiện ít nhất 3 lần/tuần cho bé và lặp lại cho đến khi chấy bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bên cạnh đó, các mẹ cũng có thể khéo léo kết hợp tỏi với muối sẽ tạo thành một loại thuốc đặc trị chấy cực kì hiệu quả và nhanh chóng. Bởi tỏi là một loại gia vị có đặc tính nóng và giàu các dưỡng chất như protein, carbohydrates và vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho… Đặc biệt, thành phần công hiệu chính trong tỏi là hợp chất hữu cơ sulfur, glycosides, germanium và selen, allicin có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, để nhanh chóng tiêu diệt chấy hiệu quả.

Tuy nhiên, trong tỏi tươi không có allicin tự do, chỉ có tiền chất của nó là alliin. Do đó, tỏi cần được băm nhuyễn, enzyme trong tỏi bị kích hoạt sẽ kích thích alliin hình thành allicin, rồi đem trộn với 1 thìa muối cùng 1 thìa nước cốt chanh.

Sau đó, mẹ hãy sử dụng găng tay và bôi hỗn hợp đó lên trên tóc cho bé, sao cho chúng không dính vào da đầu. Vuốt hỗn hợp xuôi dần về phía đuôi tóc và sử dụng mũ tắm để ủ tóc trong khoảng 30 phút. Cuối cùng gội sạch bằng nước mát và dùng khăn khô để lau tóc, dùng lược bí để chải cặn tỏi còn dính trên tóc.

Cách trị chấy bằng dầu dừa

Ngoài những cách trên, các mẹ có thể tham khảo thêm cách trị chấy hiệu quả tại nhà bằng dầu dừa. Bởi dầu dừa rất có hữu ích trong việc ngăn ngừa chấy, do bản chất nhờn của nó không cho phép các sinh vật nhỏ làm tổ trên da đầu. Hàm lượng Axit Lauric trong dầu dừa có khả năng kháng nấm, tiêu diệt được các vi khuẩn.

Hơn nữa, nếu dùng dầu dừa tinh khiết sẽ thẩm thấu nhanh vào chân tóc ngăn cản không cho chấy đẻ trứng và phát triển trên tóc. Vì vậy, sử dụng dầu dừa để dưỡng tóc cho bé cũng là một trong những cách hiệu quả để tiêu diệt chấy rận, bảo vệ tóc và da đầu luôn khỏe mạnh.

Trị chấy bằng dầu dừa

Các mẹ hãy chuẩn bị 3 thìa dầu dừa và 1 thìa muối. Sau đó thực hiện trộn đều muối với dầu dừa thành hỗn hợp. Tiếp theo mẹ hãy gội đầu cho bé thật sạch bằng dầu gội đầu, xả sạch bằng nước mát rồi xoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu cho bé. Mẹ có thể sử dụng lược để chải đều hỗn hợp lên tóc là tốt nhất. Sử dụng chiếc khăn và trùm kín quanh đầu thực hiện ủ trong 30 phút. Cuối cùng thực hiện gội đầu với nước và dầu gội như bình thường một lần nữa.

Trị chấy bằng chanh

Dùng chanh tươi massage tóc cho trẻ nếu phát hiện đầu có chấy. rồi gội lại bằng nước sạch. Hoặc có thể pha thêm ít muối trắng vào dung dịch nước cốt chanh, sau đó dùng hổn hợp bôi lên tóc ủ 15 - 20 phút rồi gội sạch với nước. Dùng lặp lại nhiều lần để hiệu quả như ý.

Chanh tươi trị chấy và làm mềm mượt tóc - Ảnh internet

Nếu thực hiện các cách trị chấy tại nhà theo đúng quy trình trên, sau khoảng 2-3 lần áp dụng, chấy và trứng chấy trên đầu sẽ được loại bỏ hoàn toàn, trả lại mái tóc đẹp, sạch gàu, bé thoải mái vui chơi, không còn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu suốt cả ngày.



