Phương pháp điều trị nổi hạt fordyce trên môi

Nổi hạt fordyce trên môi sẽ khiến môi của bạn mất thẩm mỹ, không còn được gợi cảm và quyến rũ nữa. Vậy hạt fordyce là gì và cách chữa nổi hạt fordyce trên môi như thế nào thì hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách chữa nổi hạt fordyce trên môi an toàn mà vô cùng hiệu quả.

Tuy các hạt bã nhờn fordyce trên môi hoàn toàn vô hại và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhưng cũng nên điều trị vì vấn đề thẩm mỹ. Dưới đây là các cách điều trị nổi hạt fordyce trên môi.

Hạt fordyce là các hạt bã nhờn có hình dạng là những nốt sần nhỏ li ti màu hồng, màu vàng nhạt hoặc màu trắng, chúng thường xuất hiện ở thời kỳ dậy thì và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe , các hạt fordyce có thể xuất hiện trên môi âm hộ, dương vật hoặc trên môi nhưng chúng hoàn toàn vô hại và không lây nhiễm.

Chữa nổi hạt fordyce trên môi bằng lô hội

Lô hội tươi có rất nhiều công dụng tuyệt vời trong làm đẹp, chưa kể lô hội còn có tính kháng khuẩn, diệt khuẩn và làm lành da nên được sử dụng rất nhiều. Cách chữa nổi hạt fordyce bằng lô hội tươi rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy một nhánh lô hội tươi rồi cắt bỏ gốc để dốc xuống để loại bỏ hết phần chất nhầy vàng chứa axit gây ngứa da, rồi bạn lấy phần thịt tươi của nha đam đắp lên môi khoảng 30 phút rồi lau sạch bằng khăn mềm.

Kiên trì thực hiện các hạt Fordyce sẽ dần dần biến mất và bạn sẽ có đôi môi căng mọng, bởi lô hội còn có tính làm mềm da và cấp ẩm nữa. Phương pháp này vừa hiệu quả mà lại vô cùng an toàn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là hiệu quả sẽ chậm.

Lô hội tươi là nguyên liệu tuyệt vời để trị các hạt bã nhờn trên môi - Ảnh minh họa: Internet

Chữa nổi hạt fordyce trên môi bằng dầu dừa

Dầu dừa có công dụng làm sạch mụn, giúp mịn da. Dầu dừa cung cấp đầy đủ các vitamin và các khoáng chất thiết yếu cho da. Để trị mụn, làm sáng da, loại bỏ bã nhờn và tẩy tế bào chết, bạn có thể trộn dầu dừa với một chút muối biển rồi vắt thêm vài giọt chanh. Đây không những là công thức trị mụn hiệu quả mà còn rất tuyệt vời trong việc trị các hạt bã nhờn fordyce trên môi. Bạn có thể áp dụng phương pháp này thường xuyên cho đến khi các hạt bã nhờn giảm hoàn toàn trên môi. Sau khi sử dụng phương pháp này bạn sẽ có một đôi môi căng bóng giàu sức sống.

Dầu dừa giúp loại bỏ các hạt bã nhờn cực hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chữa nổi hạt fordyce trên môi bằng nghệ vàng – mật ong

Nghệ vàng và mật ong đều là những nguyên liệu, dược liệu tuyệt vời trong làm đẹp. Bên cạnh đó những nguyên liệu này còn được sử dụng trong việc loại bỏ các hạt bã nhờn trên môi vô cùng hiệu quả.

Cách thực hiện: Trộn một muỗng bột nghệ vàng với một muỗng mật ong rồi vắt thêm vài giọt chanh và trộn đều lại thành hỗn hợp cho đến khi sệt lại. Sau đó bạn bôi hỗn hợp này lên môi khoảng 30 phút rồi rửa sạch môi bằng nước ấm rồi lau khô bằng khăn mềm. Bạn có thể áp dụng 3-4 lần/ tuần cho đến khi các hạt fordyce trên môi giảm bớt.

Nghệ vàng kết hợp với mật ong và chanh tươi giúp loại bỏ các hạt fordyce trên môi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chữa nổi hạt fordyce trên môi bằng laser

Laser được sử dụng phổ biến để loại bỏ bã nhờn và một số bệnh về da. Các phương pháp điều trị bằng laser CO2 đã được áp dụng thành công trong việc trị các hạt bã nhờn fordyce. Laser CO2 là các tia laser khí và hiện nay vẫn là phương pháp điều trị laser bước sóng, có năng lượng cao để điều trị các bệnh về da liễu. Ngoài ra có thể điều trị các hạt fordyce trên môi bằng laser nhuộm xung.

Phương pháp phẫu thuật micro-punch

Phương pháp phẫu thuật micro-punch là phương pháp sử dụng một thiết bị dạng bút chấm một lỗ nhỏ vào da để loại bỏ mô. Phương pháp phẫu thuật micro-punch được nghiên cứu là phương pháp rất lý tưởng và hiệu quả trong việc loại bỏ các hạt fordyce trên môi. Khi trị các hạt Fordyce bằng phương pháp này, bạn sẽ được gây tê để giảm đau.

Các mô được loại bỏ bằng phương pháp phẫu thuật micro-punch sẽ không bị phá hủy như khi dùng phương pháp điều trị bằng laser. Điều trị các hạt Fordyce bằng phương pháp này rất nhanh và có thể loại bỏ rất nhiều hạt bã nhờn Fordyce trên môi chỉ trong vòng vài phút.

Phương pháp quang động lực

Phương pháp điều trị quang động lực là phương pháp điều trị các hạt Fordyce trên môi được kích hoạt bằng ánh sáng. Trước khi điều trị bạn sẽ được bôi thuốc 5- aminolevulinic acid lên môi cho thẩm thấu, sau đó sẽ được kích hoạt bằng một nguồn ánh sáng xanh hoặc laser nhuộm xung.

Điều trị các hạt fordyce bằng phương pháp quang động lực bạn sẽ sở hữu đôi môi tràn đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

Không nên tự ý dùng kim vẩy hạt bã nhờn Fordyce trên môi, vì việc này sẽ gây nhiễm trùng tại chỗ hoặc nhiễm trùng toàn thân, vùng môi dễ chảy máu. Ngoài ra tác động từ kim sẽ làm cho các hạt fordyce phát bệnh. Vì vậy đã có những bất thường như vậy bạn nên đến bác sĩ thăm khám và hướng dẫn cụ thể.

Bài viết trên đây mách bạn các phương pháp trị nổi hạt Fordyce trên môi giúp bạn lấy lại vẻ đẹp quyến rũ cho đôi môi và tự tin hơn trong cuộc sống. Chúc bạn áp dụng các phương pháp này thành công.