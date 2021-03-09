Lời khuyên: Xăm môi kiêng ăn gì để môi đẹp tự nhiên?

Bên cạnh việc chọn trung tâm thẩm mỹ làm đẹp phù hợp thì bạn còn phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng trước và sau khi làm đẹp. Sau khi xăm môi cũng vậy, bạn cần phải tuân thủ chế độ chăm sóc, vệ sinh, sinh hoạt để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi. Đặc biệt, việc kiêng ăn gì sau khi xăm môi cũng rất quan trọng. Xăm môi kiêng ăn gì và nên ăn gì luôn là hai câu hỏi được chị em quan tâm nhiều nhất. Vậy bạn cần kiêng gì và nên bổ sung những gì sau khi xăm môi? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng, thành phần trong thịt gà có chứa nhiều chất làm ức chế khả năng liền sẹo của da. Hơn nữa, những chất này còn có thể khiến môi bị thâm hoặc không thể lên màu đẹp tự nhiên. Vì thế, nếu vừa xăm môi thì không nên ăn thịt gà trong ít nhất 7 ngày tùy theo cơ địa mỗi người. Đối với những người lâu lành vết thương thì nên kiêng ít nhất 2 tuần.

Xăm môi kiêng gì? Hải sản là một trong những thực phẩm mà bạn cần kiêng sau khi xăm môi. Nhìn chung, các loại thực phẩm như tôm, cua, cá, mực…đều có hàm lượng histamin cao cùng các protein gây viêm. Đây đều là những thành phần rất dễ khiến cho vùng da chưa ổn định của bạn bị ngứa, thậm chí là sưng tấy, viêm nhiễm. Nếu bạn muốn môi đẹp tự nhiên sau khi xăm thì hãy tạm ngưng dùng các món có hải sản.

Nếu vừa xăm môi thì không nên ăn thịt gà trong ít nhất 7 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn nhiều thịt bò

Thịt bò được biết đến là thực phẩm đứng đầu danh sách những thực phẩm cần kiêng sau khi xăm môi. Các dưỡng chất trong thịt bò rất dễ khiến cho da môi của bạn bị thâm và cản trở quá trình lên màu môi. Đối với những ai có cơ địa dễ bị thâm thì sau khi xăm môi nên kiêng ăn thịt bò trong khoảng 2-3 tháng. Bên cạnh đó, bạn cũng cần kiêng cà phê và tránh để môi tiếp xúc trực tiếp hoặc quá lâu dưới ánh nắng mặt trời.

Dưỡng chất trong thịt bò rất dễ khiến cho da môi của bạn bị thâm và cản trở quá trình lên màu môi - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng các chất kích thích

Người vừa xăm môi nên kiêng ăn gì? Câu trả lời là những chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá…vì sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình lên màu môi. Những thành phần có trong các chất kích thích này sẽ khiến cho lưu lượng máu lưu thông không đều, dẫn đến màu môi lên không được đẹp và tự nhiên. Do vậy, nếu muốn nhanh đẹp thì các chị em nên tránh xa các chất kích thích này càng sớm càng tốt.

Trứng gà

Trứng gà tuy có rất chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể nhưng nếu vừa xăm môi xong thì bạn nên tránh sử dụng trứng gà. Bởi một số thành phần có trong trứng gà sẽ gây cản trở rất lớn tới quá trình lên màu của môi. Tuy nhiên, bạn chỉ cần kiêng ăn trứng trong nửa tháng sau khi xăm môi là được. Khi môi đã lên màu như ý, bạn sẽ không cần kiêng ăn trứng gà nữa.

Một số thành phần có trong trứng gà sẽ gây cản trở rất lớn tới quá trình lên màu của môi - Ảnh minh họa: Internet

Xăm môi kiêng bao lâu?

Theo các chuyên gia, thông thường sau khoảng 1 tuần phun xăm thì môi đã bắt đầu lên màu và bong lớp vảy bên ngoài. Tuy nhiên, để màu môi lên chuẩn và đảm bảo tính an toàn thì bạn nên kiêng các thực phẩm cần tránh trong 1 tháng.

Vì khi màu mực đi đến lớp thượng bì môi, cơ thể sẽ cần một thời gian khoảng 1 tháng để thích ứng với thành phần mực phun đồng thời tránh hiện tượng đào thải.

Ngoài ra, trong vòng 1-2 ngày đầu sau khi xăm thì bạn cần hạn chế tối đa việc môi tiếp xúc trực tiếp với nước. Bạn nên dùng nước muối sinh lý vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày.

Tuy nhiên, thực tế thì xăm môi kiêng bao lâu còn phải phụ thuộc vào cơ địa từng người và cách chăm sóc sau xăm.

Để màu môi lên chuẩn và đảm bảo tính an toàn thì bạn nên kiêng các thực phẩm cần tránh trong 1 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Đối với nhiều khách hàng có cơ địa tốt và tuân thủ chặt chẽ những lưu ý sau khi xăm thì thời gian kiêng sẽ được rút ngắn xuống từ 2-3 tuần. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng quyết định đến thời gian và kết quả lên màu môi sau khi xăm. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian kiêng sau xăm môi, bạn cần thực hiện đúng những lưu ý về thực phẩm nên và không nên ăn.

Những lưu ý khác sau phun xăm môi

Bên cạnh những thực phẩm nên kiêng sau khi xăm môi, bạn cũng nên kiêng thêm một số điều sau để có được màu môi ưng ý:

Từ 3-5 ngày đầu sau khi xăm, môi sẽ bắt đầu tróc vảy và hơi ngứa nhẹ, khi đó bạn không nên dùng tay để bóc.

Không nên uống rượu, bia hay hút thuốc lá trong vòng 1 tháng kể từ ngày xăm môi.

Không để môi tiếp xúc với nước rửa mặt, nước có chứa calo vì sẽ khiến môi bị khô và lộ vân.

Tránh để môi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nên đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.

Bôi kem dưỡng ẩm phù hợp để dưỡng đôi môi mềm mại, lên màu chuẩn.

Sau 1-2 tháng, môi đã lên màu chuẩn bạn không nên sử dụng son.

Không để môi tiếp xúc với nước rửa mặt, nước có chứa calo vì sẽ khiến môi bị khô và lộ vân - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, qua những thông tin chia sẻ trên chắc hẳn bạn cũng đã biết được xăm môi kiêng ăn gì để giúp môi lên màu chuẩn nhanh hơn. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn biết được nên tránh ăn gì sau khi xăm môi để không gây ảnh hưởng đến quá trình môi lên màu.