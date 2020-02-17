Có nên phun môi Collagen không? Tác hại của phun môi Collagen

Phun môi Collagen là một kỹ thuật xăm môi hiện đại và mới nhất hiện nay. Tương tự như phương pháp truyền thống, nó cũng sử dụng máy phun xăm kỹ thuật số để đưa màu mực vào tầng thượng bì của môi. Tuy nhiên, với phương pháp phun môi collagen là việc sử dụng tinh chất collagen để thẩm thấu và cô đặc tế bào môi, giúp môi căng mọng và đẹp tự nhiên.

Phun môi Collagen là một phương pháp làm đẹp cho đôi môi thêm hồng hào, căng mọng và quyến rũ hơn. Phun môi collagen cũng là một trong những trào lưu thẩm mỹ hot nhất hiện nay, mang lại cho đôi môi đường nét rõ ràng hơn, không còn mờ nhạt như trước. Vậy có nên phun môi collagen không ?

Có nên phun môi collagen không là câu hỏi của nhiều người. Thực ra với những ai khao khát một bờ môi gợi cảm và tươi tắn thì nên phun xăm môi collagen bởi nó vừa an toàn, vừa giúp bạn trông bớt nhợt nhạt. Tuy nhiên nó vẫn tồn tại một số tác hại. Làm đẹp bằng công nghệ bao giờ cũng có 2 mặt, muốn đẹp bạn phải chịu đau một chút trong quá trình thực hiện.

Phương pháp này giúp chống lão hóa da, phục hồi đồng thời tái tạo da đạt hiệu quả cao. Sử dụng mực cao cấp, được nhập khẩu chính hãng nên phương pháp này tuyệt đối an toàn, cho một màu xăm môi đẹp, không kích ứng da, giúp đôi môi mềm mịn và có màu môi tươi tắn.

Nếu bạn muốn một bờ môi đẹp và căng mọng, hãy sử dụng phương pháp phun môi collagen - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp phun môi collagen có những ưu điểm sau:

Đơn giản và an toàn, phương pháp này sử dụng mực xăm cao cấp chiết xuất thiên nhiên, không gây kích ứng và tác dụng phụ. Đồng thời mang lại cho bạn một màu môi bền đẹp tự nhiên.

Mang lại hiệu quả lâu dài.

Giúp tạo viền môi đẹp, tròn đầy và gợi cảm, từ đó khắc phục được những khiếm khuyết ban đầu của môi như môi lệch, viền môi không rõ nét,...

Nuôi dưỡng bờ môi mỏng trở nên căng mọng và đầy sức sống hơn.

Bên cạnh những ưu điểm đó, phun môi collagen vẫn tồn tại một số nhược điểm như sau khi phun xăm màu lâu phai, muốn có một màu môi hợp với xu hướng thì cần sử dụng đến son chứ không thể thay đổi ngay được. Bên cạnh đó, sau khi xăm môi xong thì môi sẽ sưng nhẹ, cần chăm sóc và có thời gian phục hồi.

Phun môi có nên dặm lại không?

Sau khi phun xăm môi, môi sẽ lên màu nhìn rất tự nhiên và hài hòa với gương mặt bạn. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp dở khóc dở cười, không được như ý muốn bởi màu môi còn nhạt hoặc không đều. Sau một thời gian màu môi có thể phai dần hết. Nguyên nhân chính là do mực phun xăm không thực sự tốt như quảng cáo hay kỹ thuật xăm chưa chuẩn cộng thêm thiết bị phun xăm còn lạc hậu khiến màu môi không đều.

Nếu phun xăm xong mà môi bạn chưa lên màu đều đẹp thì hãy đi dặm lại môi - Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy, việc đi dặm môi là cần thiết. Dặm môi cũng được thực hiện tương tự như quá trình phun môi lần đầu. Hãy chọn đơn vị phun xăm môi, thẩm mỹ uy tín với đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao để môi đẹp và hạn chế đau rát.

Phun môi có nên bôi mật ong không?

Sau khi phun môi có nên bôi mật ong không là câu hỏi mà nhiều người vẫn thường thắc mắc. Câu trả lời sẽ có sau đây.

Mật ong là một chất được tổng hợp từ nhụy và phấn hoa tự nhiên. Do đó, mật ong sẽ chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin C, A, E và có tác dụng đẹp da. Chính vì vậy, mật ong được tin dùng như một loại kem dưỡng ẩm lành tính nhất.

Sau khi phun xăm môi xong, bôi mật ong sẽ rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, mật ong có thể trị môi thâm, mang lại sắc môi hồng hào tươi tắn. Đặc biệt, những người mới phun xăm môi thì sử dụng mật ong để dưỡng môi sẽ giúp đôi môi nhanh "lên màu" hơn, ngăn chặn tình trạng thâm môi khi vừa phun xăm xong.

Một số công dụng tuyệt vời mà mật ong có thể mang lại cho đôi môi của bạn như:

Mật ong có thể loại bỏ và làm sạch bụi bẩn. Do đó, nhiều chị em đã dùng mật ong để tẩy tế bào chết trên môi một cách tự nhiên.

Mật ong có thể giúp làm mềm môi, dưỡng ẩm và chống nứt nẻ. Bạn có thể bôi mật ong lên môi để dưỡng ẩm.

Xóa mờ nếp nhăn trên môi, ngăn ngừa lão hóa môi, trị thâm môi trả lại sắc hồng tươi thắm cho đôi môi.

Mật ong mang lại cho bạn một bờ môi căng mọng - Ảnh minh họa: Internet

Phun môi có nên bôi thuốc mỡ không?

Trong thời gian phục hồi sau khi phun môi, sử dụng một số loại thuốc mỡ và kem dưỡng môi là điều nên làm. Như vậy mới đảm bảo kết quả lên màu và an toàn.

Đa số các loại thuốc mỡ chủ yếu là các chất béo và dược phẩm có thể dùng để làm dịu cơn đau rát của vết thương, trầy xước nhẹ hay nặng. Do đó, chúng có khả năng giúp da phục hồi và giảm nguy cơ thâm sẹo cho da. Thông thường, trong đơn thuốc và chỉ dẫn của chuyên viên sẽ có mục sử dụng thuốc mỡ trong giai đoạn phục hồi.

Sau khi xăm môi, bôi thuốc mỡ giúp vết thương mau lành hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thuốc mỡ có đặc điểm là lành tính, không gây phản ứng phụ với da, sử dụng thích hợp cho nhiều cơ địa và tương đối an toàn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng các loại thuốc mỡ mà chuyên viên thẩm mỹ chỉ định, ngoài ra không nên tự ý mua thuốc mỡ ngoài hiệu thuốc mà chưa được tư vấn của bác sĩ hay chuyên viên.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn trả lời được thắc mắc có nên phun môi collagen không và những cách chăm sóc môi sau phun xăm bằng thuốc mỡ và mật ong. Mong rằng bạn sẽ có thêm những kiến thức làm đẹp an toàn cho sức khỏe.