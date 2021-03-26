Chia sẻ cách trị thâm môi bằng mật ong hiệu quả tại nhà

Sở hữu một bờ môi mềm mịn và hồng hào luôn là mong ước của mọi cô nàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được một đôi môi đẹp hoàn hảo. Thâm môi là một trong những khuyết điểm khiến chị em mất đi tự tin. Có rất nhiều cách trị thâm môi mà bạn có thể tham khảo. Trong đó, cách trị thâm môi bằng mật ong được nhiều chị em áp dụng bởi mang lại hiệu quả cao lại đơn giản. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách trị thâm môi hiệu quả bằng mật ong ngay tại nhà bạn nhé!

Chanh có chứa nhiều axit nên được xem là nguyên liệu vàng trong việc trị thâm môi cho phái đẹp. Bên cạnh đó, sự phối hợp cùng các dưỡng chất có trong mật ong sẽ giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và làm đôi môi trông hồng hào và tươi sáng hơn.

Trộn 1 muỗng mật ong và một ít nước cốt chanh rồi khuấy đều thành hỗn hợp.

Sau đó, bôi hỗn hợp này lên môi và để yên trong khoảng vài tiếng rồi rửa lại với nước sạch.

Thực hiện phương pháp này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần thấy hiệu quả giảm thâm môi nhanh chóng.

Cách trị thâm môi bằng mật ong và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm môi bằng tinh dầu hạnh nhân và mật ong

Với cách trị thâm môi này thì bạn cần mua dự trữ tinh dầu hạnh nhân tại nhà. Chuẩn bị khảng ½ muỗng mật ong với 1/2 muỗng tinh dầu hạnh nhân.

Công thức trị thâm môi bằng tinh dầu hạt nhân và mật ong

Cho tinh dầu hạnh nhân và mật ong vào 1 cái chén nhỏ rồi khuấy đều hỗn hợp lên.

Dùng bông tăm thoa hỗn hợp lên môi và để tự nhiên khoảng 30 phút. Đây là thời gian giúp cả 2 hỗn hợp này phát huy tác dụng tái tạo sắc tố và mềm môi hiệu quả.

Cách trị thâm môi bằng tinh dầu hạnh nhân và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm hết thâm môi bằng đường và mật ong

Để dưỡng ẩm và tăng độ sáng cho môi, bạn cần dùng vài nguyên liệu đơn giản sau đây:

1 muỗng cà phê mật ong.

1 muỗng đường cát trắng.

1 muỗng đường vàng/nâu.

1 chén nhỏ và bông tăm.

Công thức trị thâm môi bằng đường và mật ong

Đầu tiên hãy trộn nguyên liệu mật ong và 2 loại đường như đã chuẩn bị lại với nhau cho sánh mịn, rồi dùng bông tăm chấm hỗn hợp ấy lên môi.

Kết hợp mát xa môi nhẹ nhàng trong vài phút để tẩy sạch lớp da chết trên môi rồi dùng bông gòn lau đi lớp da chết và hỗn hợp thừa đó.

Trị thâm môi bằng đường và mật ong hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Công đoạn vừa rồi giúp tái tạo làn da môi mới cho bạn. Đồng thời, mật ong cũng đã ngấm vào môi giúp da môi mềm mịn trông thấy. Đây cũng là cách tẩy tế bào chết môi tận gốc hiệu quả rất được yêu thích!

Cách trị thâm môi bằng mật ong nguyên chất

Mật ong là nguồn đường tự nhiên nên có chứa hàm lượng fructose và glucose chiếm đến 80%. Đây được xem là “thần dược” giúp da sáng mịn, loại bỏ vết thâm nám và làm hồng môi, căng mọng tràn đầy sức sống. Đó là lý do mật ong được nhiều người lựa chọn là nguyên liệu làm đẹp hàng đầu.

Mật ong là nguồn đường tự nhiên nên có chứa hàm lượng fructose và glucose chiếm đến 80% - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không biết cách dùng mật ong trị thâm môi như thế nào thì có thể sử dụng chúng ở dạng nguyên thủy. Tức là bạn chỉ việc lấy một ít mật ong nguyên chất bôi trực tiếp lên môi và để qua đêm. Sáng hôm sau rửa môi lại bằng nước ấm và cảm nhận đôi môi mềm mượt rất thích đấy các nàng nhé.

Mẹo làm hồng môi bằng mật ong và vitamin E

Đối với môi khô, thâm, nứt nẻ khi thời tiết hanh khô thì mật ong và vitamin E là lựa chọn giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Nguyên liệu:

- 1 thìa mật ong

- 2 viên vitamin E

Cách làm:

Cắt viên vitamin E cho vào chén nhỏ đổ mật ong vào trộn đều, Sau đó vệ sinh môi bằng nước ấm, để làm mềm sạch môi và bôi hỗn hợp đó lên môi.

Dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để tẩy tế bào chết làm hồng môi giảm thâm, thực hiện từ 10 đến 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện mỗi tối để thấy được hiệu quả.

Nguyên nhân bị thâm môi mà bạn nên biết

Môi bị thâm, xỉn màu khiến nhiều chị em cảm thấy tự ti và gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm trang điểm phù hợp. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm môi, để trị hiệu quả thì bạn cần phải biết nguyên nhân cụ thể. Một số nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng thâm môi như là:

Di truyền: Môi thâm di truyền thường gặp ở những gia đình có làn da sẫm màu. Những người này sẽ có sắc tố melanin nhiều hơn và làm môi sẫm màu hơn so với những người có làn da sáng.

Hút thuốc lá thường xuyên: Nicotin có trong thuốc lá được xem là yếu tố gây thâm môi nghiêm trọng nhất và rất khó khắc phục.

Nicotin có trong thuốc lá được xem là yếu tố gây thâm môi nghiêm trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng: Sử dụng son môi kém chất lượng thường xuyên hoặc các sản phẩm có chứa lượng chì cao sẽ khiến môi bị thâm. Đây được xem là nguyên nhân hàng đầu gây thâm môi phổ biến nhất hiện nay.

Do thiếu nước hoặc vitamin C: Vitamin C và nước là những chất giúp da hồng hào và sáng mịn hơn. Thiếu cả hai thành phần này sẽ khiến môi bị thâm sạm và xỉn màu hơn.

Sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng khiến môi bị thâm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các cách trị thâm môi bằng mật ong mà bạn có thể tham khảo và thực hiện tại nhà. Hy vọng qua những chia sẻ trên có thể giúp bạn nhanh chóng lấy lại bờ môi mềm mại hồng hào như mong ước.