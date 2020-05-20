Bật mí cho nàng cách làm son môi nước khiến vạn người mê

Các nàng có công nhận rằng son môi chính là “chân ái”. Có thể bạn không cần trang điểm , nhưng bắt buộc phải có son môi để giúp mình trở nên tươi tắn hơn. Tuy nhiên, các loại son được bán ngoài thị trường hiện nay gặp phải vấn đề là quá nhiều chì khiến môi bạn bị thâm và khô. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu về cách làm son môi nước từ các loại nguyên liệu tự nhiên vừa an toàn vừa hiệu quả ngay tại nhà trong bài viết dưới đây.

Nguyên liệu cần thiết để tự làm son môi bằng củ dền là:

Củ dền là nguyên liệu quen thuộc được sử dụng để làm màu tự nhiên cho các món ăn. Nước củ dền thường có màu tím hồng và tùy vào tỉ lệ pha sẽ cho ra những màu sắc đậm nhạt khác nhau. Vì vậy, đây chắc chắn là sự lựa chọn đầu tiên để làm son môi nước tại nhà rồi.

½ thìa bột củ dền

2 thìa canh dầu dừa vào mùa hè và dầu ô liu vào mùa đông

1 thìa sáp mật ong

2 thìa mật ong

Vài giọt tinh dầu tạo mùi hương

Làm son môi nước bằng củ dền (Ảnh: Internet)

Cách làm son môi nước bằng củ dền như sau:

Bước 1: Hấp cách thủy để làm chảy dầu dừa và sáp ong. Bạn có thể cho nước vào nồi, đặt bát inox lên phía trên và cho 2 loại nguyên liệu trên vào đun cho chảy ra.

Bước 2: Sau khi hỗn hợp trên đã tan hết, cho mật ong và bột củ dền vào tiếp tục đun khoảng 5 phút. Trong thời gian đó, hãy khuấy đều tay để hỗn hợp đồng nhất lại.

Bước 3: Tắt bếp và để nguội trong thời gian khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng. Sau đó cho vào hỗn hợp vài giọt tinh dầu. Hãy chắc chắn hỗn hợp đã nguội mới cho vào để tinh dầu không bị bốc hơi và biến chất.

Bước 4: Đổ hỗn hợp vào lọ nhỏ. Bạn có thể tận dụng vỏ son đã sử dụng hết hoặc mua vỏ son đảm bảo chất lượng bên ngoài.

Bước 5: Đậy nắp và bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Cách làm son môi bằng dầu gấc

Nguyên liệu:

1 chén dầu gấc.

1 thìa cafe dầu dừa tùy ý.

2 thìa cafe sáp ong.

3 viên vitamin E.

có thể mix thêm loại tinh dầu bạn thích.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho hỗn hợp dầu oliu hoặc dầu dừa, sáp ong, vitamin E vào 1 bát nhỏ đun cách thủy, Khuấy nhẹ và đều tay cho đến khi hỗn hợp quyện và tan chảy vào nhau.

Bước 2: Tắt bếp để hỗn hợp bớt nóng một chút rồi cho dầu gấc vào. Tiếp tục đun bằng lửa nhỏ thêm tầm 5 phút, nhớ khuấy đều tay để hỗn hợp đều màu.

Bước 3: Khi hỗn hợp gần đặc sánh lại thì cắt 3 viên vitamin E nhỏ vào, tiếp tục đảo đều nhẹ.

Bước 4: Cho hỗn hợp vào lọ nhỏ, đợi nguội thì đậy nắp lại, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát hoặc bỏ vào tủ lạnh.

Son môi nước bằng dầu gấc (Ảnh: Internet)

Cách làm son nước tại nhà bằng dầu dừa

Dầu dừa chính là dưỡng chất cực kỳ tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Không chỉ làm mềm mà chúng còn giúp kháng khuẩn và ngăn ngừa lão hóa. Làm son môi nước bằng dầu dừa rất đơn giản lại rẻ nên được nhiều chị em lựa chọn.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị gồm:

1 thìa dầu dừa

½ thìa dầu bạc hà

½ thìa sáp ong

½ thìa vaseline

Bare Minerals lượng tùy vào màu sắc mà bạn muốn cho màu son của mình.

Cách làm son môi nước bằng dầu dừa (Ảnh: Internet)

Cách làm son môi nước bằng dầu dừa gồm các bước sau:

Bước 1: Cho sáp ong lên nồi hấp cách thủy để cho sáp chảy ra.

Bước 2: Cho dầu dừa, dầu bạc hà và vaseline vào rồi khuấy đều khoảng từ 3 đến 5 phút.

Bước 3: Cho Bareminerals vào để tạo màu.

Bước 4: Để hỗn hợp nguội sau đó đổ ra thỏi son hoặc lọ nhỏ. Bảo quản son ở nhiệt độ phòng.

Cách làm son môi nước bằng sáp màu

Nếu trong nhà có trẻ nhỏ mà các mẫu sáp màu ngắn chúng không dùng đến nữa bạn cũng có thể tận dụng để làm son nước. Bạn hãy pha trộn các màu với nhau để tạo nên một sàu sắc thật đặc biệt và ấn tượng cho mình.

Hãy chuẩn bị các nguyên liệu đơn giản dưới đây:

1 thìa dầu dừa

Bút sáp màu

Các bước làm son môi nước bằng sáp màu (Ảnh: Internet)

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Cho dầu dừa vào bát inox sau đó cho lên nồi nước đang sôi để đun cho tan chảy.

Bước 2: Băm nhỏ sáp màu ra để khi cho vào đun cùng dầu dừa chúng sẽ dễ tan chảy hơn.

Bước 3: Cho sáp màu vào dầu dừa đã nóng chảy và khuấy thật đều tay. Nếu muốn màu sắc của son nhạt, bạn chỉ cần cho một chút màu hoặc thêm vaseline vào cùng hỗn hợp.

Bước 4: Đun hỗn hợp khoảng 5 phút thì bắt ra để nguội.

Bước 5: Đổ son vào lọ nhỏ và bảo quản.

Tự làm son môi nước tại nhà với bột Kool Aid

Bột Kool Aid là một loại màu dùng để làm son handmade khá an toàn. Có rất nhiều loại màu sắc cũng như hương vị để bạn chọn và sử dụng như là: Dâu tây, cam, kiwi, sơ ri...

Các nguyên liệu cần thiết như sau:

1 đến 2 gói bột Kool Aid cho 1 thỏi son nước

1 thìa dầu khí Jelly để bôi trơn

1/5 thìa đường

1 thìa nước

Cách làm son môi với bột Kool Aid (Ảnh: Internet)

Tiếp theo, hãy làm son môi nước đậm cá tính với các bước đơn giản dưới đây:

Bước 1: Đổ phần bột Kool Aid vào bát nhỏ.

Bước 2: Cho dầu Jelly vào lò vi sóng khoảng 30 giây để chúng có thể tự tan chảy ra. Bạn cũng có thể thay thế dầu này bằng dầu ô liu hoặc dầu dừa nếu như không tìm được chúng.

Bước 3: Đổ dầu vào bát có chứa bột Kool Aid. Hãy nhớ thêm chút đường và nước vào.

Bước 4: trộn hỗn hợp thật đều tay trong vài phút cho đến khi các thành phần hòa quyện vào với nhau là được.

Bước 5: Để nguội và đổ hỗn hợp vào lọ rồi bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Son môi nước là sự lựa chọn hoàn hảo cho mẹ bầu (Ảnh: Internet)

Trên đây là những cách làm son môi nước cực kỳ đơn giản mà bạn có thể áp dụng và thực hiện ngay tại nhà. Hãy sáng tạo không giới hạn, mang đến cá tính và sự riêng biệt cho bản thân mình.