Bật mí cách chọn son môi hợp màu da đơn giản nhất

Son môi đã trở thành một vũ khí đắc lực không thể thiếu đối với các chị em phụ nữ. Một chút màu son trên môi sẽ giúp các bạn gái thêm quyến rũ và thu hút hơn trong mắt phái mạnh. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại son với nhiều màu sắc khác nhau khiến chị em khó khăn trong việc chọn màu son môi phù hợp với làn da. Hiểu được điều này, bài viết hôm nay sẽ bật mí đến bạn cách chọn son môi hợp màu da đơn nhanh chóng và đơn giản.

Các màu son như hồng phấn, hồng đất hay hồng cánh sen sẽ phù hợp với các cô nàng yêu sự nhẹ nhàng, tinh tế và có làn da trắng hồng rạng rỡ. Nhưng nếu bạn có một làn da hơi tái xanh hoặc yêu thích sự mạnh mẽ và cá tính thì hãy thử một số màu son đậm hơn như đỏ rượu chát, hồng mận hoặc hồng tím. Vừa giúp bật tông làn da trắng sáng vốn có vừa khiến bạn trông quyến rũ và nổi bật hơn.

Đối với mỗi màu da sẽ phù hợp với từng màu son khác nhau để tạo nên sự thu hút. Màu da của người châu Á thường được chia thành 4 màu cơ bản gồm: da trắng sáng, da màu oliu, da ngăm và da bánh mật. Hãy cùng tham khảo cách lựa chọn son môi phù hợp với da như sau:

Hồng đất hay hồng cánh sen sẽ phù hợp với các cô nàng có làn da trắng hồng rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu bạn sở hữu làn da vàng sáng, tông ấm thì các màu son như cam coral, cam nude hay màu đào sẽ giúp bạn trông nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần quyến rũ.

Ngoài ra, nếu bạn là người yêu thích phong cách nóng bỏng và quyến rũ của các cô nàng phương Tây, thì đừng bỏ qua các màu son như nâu đất, cam đất hoặc nude.

Chọn son cho da bánh mật

Đây là màu da của các cô nàng có tính cách mạnh mẽ và khỏe khoắn. Để chọn một màu son cho một làn da tông tối là điều không hề dễ dàng tí nào. Tuy nhiên, hiểu được điều này nên các hãng mỹ phẩm đã sản xuất một số màu son dành riêng cho các nàng có làn da bánh mật. Những màu son như đỏ rượu vang, hồng tím đậm hoặc đỏ burgundy trầm là đặc biệt dành riêng cho các cô nàng này.

Màu son như đỏ rượu vang hay đỏ burgundy trầm là đặc biệt dành riêng cho các cô nàng da bánh mật - Ảnh minh họa: Internet

Chọn son cho da màu oliu

Da màu oliu không quá kén màu son, nhưng lại không sáng như các nàng da trắng. Vì thế, các nàng có màu da oliu chỉ cần tránh những màu son sáng và chọn theo nguyên tắc lạnh với lạnh - ấm với ấm. Một số màu gợi ý cho màu da này như là: hồng đất, đỏ đất, cam đất, đỏ trầm,… sẽ giúp các nàng nổi bật hơn.

Cách chọn son môi cho người da ngăm

Đây cũng chính là một trong những màu da vô cùng kén màu son. Tuy nhiên, các nàng vẫn có thể hợp với nhiều màu son nổi bật.

Bạn có thể qua các các màu son như hồng tím, đỏ cam, cam đồng, nâu đất,… Hoặc những tông màu nude nhạt như nude truyền thống hay nâu xám cũng không kém phần nổi bật. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy yêu thích những màu sắc này mang lại.

Cách chọn son môi cho người da ngăm - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn son môi theo tông da

Da tông lạnh

Da tông lạnh thường có thiên hướng tái xanh nhợt nhạt hoặc hơi hồng. Vì thế, các nàng có tông da này nên tránh xa các màu son ấm áp như màu đào, cam hay màu coral nếu không muốn da bị xỉn màu. Những cây son tông màu lạnh xanh dương hay có ánh hồng mới thật sự dành cho các nàng có tông da này. Chúng sẽ giúp da bạn trở nên tươi tắn và hồng hào hơn rất nhiều.

Da trung tính

Đối với da trung tính thì hầu như đều phù hợp với mọi tông màu son. Nhưng tùy vào màu sắc da sẽ có màu son phù hợp và giúp bạn nổi bật hơn.

Da trung tính thì hầu như đều phù hợp với mọi tông màu son - Ảnh minh họa: Internet

Da tông ấm

Đây là tông da của hầu hết các cô nàng châu Á. Da thường sẽ có màu thiên hướng hơi ngả vàng ấm hoặc màu bánh mật trông rất khỏe khoắn. Làn da này vô cùng cùng hợp với các màu ấm kén da như cam, cam đất, hồng cam… Các màu này giúp tôn da bạn trông khỏe mạnh và nổi bật hơn.

Bí quyết chọn màu son hợp với môi

Dưới đây bí quyết chọn màu son phù hợp với môi bạn gái, giúp tôn vinh nét đáng yêu và xinh đẹp cho các nàng.

Màu son phù hợp với môi mỏng

Đối với các cô nàng sở hữu đôi môi mỏng thì cần tránh chọn son môi có màu tối. Bởi chúng sẽ làm cho đôi môi của bạn trông mỏng hơn. Thay vào đó, bạn nên chọn son có màu sắc nhẹ nhàng và tươi sáng như hồng đào, hồng cam hoặc hồng phớt. Và tránh các màu son như đỏ, đen đỏ, nâu bóng hay tím sẫm.

Đối với các cô nàng sở hữu đôi môi mỏng thì cần tránh chọn son môi có màu tối - Ảnh minh họa: Internet

Màu son cho đôi môi đầy đặn

Nếu bạn có đôi môi đầy đặn thì sự lựa chọn màu son phù hợp nhất là các màu rực rỡ như đỏ đậm, vàng kim hay đỏ tươi sẽ giúp bạn quyến rũ và nổi bật hơn hơn. Đừng cố chọn những loại son bóng nhũ, mà chỉ nên son một lượng nhỏ son bóng lên giữa môi.

Hy vọng với những thông tin trong bài viết trên sẽ giúp bạn biết được cách chọn son môi hợp màu da của mình. Một màu son phù hợp sẽ giúp bạn trông quyến rũ và thu hút hơn