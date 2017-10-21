Vài bí quyết "dễ ợt" trị mụn đầu đen ở má cho làn da sáng bừng đầy sức sống

Chăm sóc da 21/10/2017 09:49

Chưa kể những cách trị mụn đầu đen ở má này còn sử dụng toàn các nguyên liệu tự nhiên nên chị em cứ yên tâm mà dùng nhé.

Bằng cách sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, giờ đây chị em có thể nhanh chóng trị mụn đầu đen ở má để lấy lại làn da sáng mịn, sạch không tì vết chỉ sau vài ngày. Không tin tư? Hãy thử ngay một trong các cách dưới đây và tự mình kiểm tra kết quả nhé.

1. Trị mụn đầu đen ở má bằng dầu dừa và tinh bột nghệ

Trị mụn đầu đen ở má bằng dầu dừa và tinh bột nghệ
Trị mụn đầu đen ở má bằng dầu dừa và tinh bột nghệ. Nguồn: Internet.

Tinh bột nghệ giúp giảm sưng đỏ và viêm, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và thúc đẩy quá trình làm lành da sau khi bị mụn.

  • Trộn 1 thìa dầu dừa với 1 thìa tinh bột nghệ.
  • Thoa đều lên da và để yên trong 15 phút.
  • Tiếp tục massage da trong 5 phút.
  • Rửa sạch mặt bằng nước ấm, nước lạnh và lau khô. Thực hiện hàng ngày.

2. Trị mụn đầu đen ở má bằng bột đậu gà

Có thể nhiều chị em chưa biết nhưng bột đậu gà là nguyên liệu rất tốt để loại bỏ tế bào chết, hấp thụ dầu dừa, làm lành da, làm liền sẹo và loại bỏ khuyết điểm trên mặt.

  • Trộn 2 thìa bột đậu gà, 3 thìa sữa chua Hy Lạp (plain) và 1 thìa tinh bột nghệ.
  • Rửa sạch mặt rồi thoa dầu dừa lên mặt, massage trong 5 phút.
  • Tiếp tục thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt trong 15 phút. Massage theo chuyển động đều trong 5 phút.
  • Rửa sạch mặt bằng nước ấm, nước lạnh và lau khô mặt.
  • Thoa kem dưỡng ẩm, có thể dùng dầu dừa thay thế. Thực hiện hàng ngày.

3. Trị mụn đầu đen ở má bằng nước chanh và dầu dừa

Trị mụn đầu đen ở má bằng nước chanh và dầu dừa
Trị mụn đầu đen ở má bằng nước chanh và dầu dừa. Nguồn: Internet.

Khả năng tẩy tế bào chết và trị mụn của chanh thì gần như chị em nào cũng đều biết. Thực tế, nhiều người cũng chỉ dùng mỗi chanh là đã có thể trị mụn đầu đen ở má thành công rồi. Tuy nhiên, nếu biết cách kết hợp với dầu dừa thì da chị em còn sáng mịn và bớt khô hơn nhiều đấy.

  • Trộn đều 2 thìa dầu dừa với 2 thìa nước chanh cho tới khi chúng hòa quyện vào nhau.
  • Thoa đều lên da, massage da nhẹ nhàng trong 5 phút, để yên trong 15 phút.
  • Rửa sạch da bằng nước mát.
  • Chị em có thể trộn với tỷ lệ lớn hơn và bảo quản hỗn hợp trong hộp thủy tinh. Dùng được trong 3 ngày.

4. Một số cách trị mụn đầu đen ở má khác

cách trị mụn đầu đen ở má
Cách trị mụn đầu đen ở má. Nguồn: Internet.

  • Nhúng bông tẩy trang cotton ball vào sữa lạnh và nhẹ nhàng chấm lên vùng bị mụn đầu đen. Thực hiện như vậy trong khoảng 10 phút để điều trị mụn trên má và ngăn chặn chúng lây lan sang các vùng da khác.
  • Dùng Tea Tree Oil là cách trị mụn đầu đen ở má được sử dụng rất phổ biến. Chỉ cần thoa loại dầu này lên má rồi rửa sạch sau 10 đến 15 phút thì sau vài ngày, mụn có thể giảm rất rõ rệt. Thực hiện ít nhất 2 tuần mỗi lần.
  • Baking soda có đặc tính khử trùng, giúp ngăn chặn vi khuẩn gây mụn, khiến mụn “mọc như nấm” ở má. Cách thực hiện khá đơn giản: trộn baking soda với nước rồi thoa lên mặt là được.
  • Một số chị em truyền tai nhau cách trị mụn đầu đen ở má bằng cách dùng đá lạnh. Cho vài viên đá lạnh vào khăn mềm rồi chấm đều lên mặt. Làm liên tục trong khoảng 5 đến 10 phút là được. Thực hiện hàng ngày để có kết quả tốt nhất.
  • Nước dưa chuột cũng là phương pháp trị mụn đầu đen không thể không nhắc đến. Mỗi lần mua dưa chuột, chị em hãy lấy 1 đến 2 quả ép lấy nước. Mỗi ngày, thoa nước này nên chỗ bị mụn ít nhất 2 đến 3 lần, sau vài ngày, khuôn mặt sẽ đỡ mụn hơn trước.

Lưu ý: Khi áp dụng các cách trị mụn đầu đen ở má trên, chị em cần chú ý nếu có biểu hiện sưng tấy hoặc mụn không giảm sau 10 ngày thì hãy dừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nhé. Nguyên nhân có thể do da chị em quá nhạy cảm. Để tránh tình huống xấu này, hãy thoa hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay để kiểm tra trước nhé.

Xem thêm: 6 cách trị mụn đầu đen bằng dầu dừa

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