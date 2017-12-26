Tự làm kem tẩy da chết toàn thân tại nhà, nguyên liệu tự nhiên 'rẻ bèo' mà hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu

Chăm sóc da 26/12/2017 16:18

Không cần sử dụng đến các loại kem tẩy da chết toàn thân ngoài thị trường, bạn hãy tự tay làm loại mỹ phẩm này tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên vừa an toàn, hiệu quả và lành mạnh bằng cách dưới đây.

Tẩy da chết tại nhà thường xuyên giúp loại bỏ tế bào già cỗi, bụi bẩn, mồ hôi tích tụ trong lỗ chân lông, từ đó ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập gây viêm, mụn và kích ứng.

Đặc biệt, dùng kem tẩy da chết được làm từ nguyên liệu tự nhiên là cách cung cấp thêm dưỡng chất giúp toàn thân trắng hồng, rạng rỡ mà không cần đến spa chăm sóc hay thoa mỹ phẩm.

Tự làm kem tẩy da chết toàn thân tại nhà, nguyên liệu tự nhiên 'rẻ bèo' mà hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 1
Thường xuyên sử dụng kem tẩy da chết từ tự nhiên giúp da toàn thân trắng mịn rạng rỡ - Ảnh: Internet

Cách làm kem tẩy da chết toàn thân

Nguyên liệu cần có:

- Vài muỗng canh muối biển

- Dầu dừa

Cách thực hiện:

Trộn muối biển và dầu dừa đã chuẩn bị thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng. Sau khi đã làm mềm cơ thể với nước, dùng tay thoa kem tẩy da chết từ dầu dừa và muối lên toàn thân. Sau đó, dùng đá bọt hoặc bông tắm chà nhẹ nhàng để lấy đi bụi bẩn, bã nhờn và da chết một cách triệt để.

Tự làm kem tẩy da chết toàn thân tại nhà, nguyên liệu tự nhiên 'rẻ bèo' mà hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 2
Công thức kem tẩy da chết toàn thân bằng muối và dầu dừa - Ảnh: Internet

Mỗi tuần bạn chỉ cần thực hiện theo phương pháp tẩy tế bào chết này 2 lần, làn da sẽ trắng mịn một cách tự nhiên.

Cách làm kem tẩy tế bào chết da mặt

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh đường

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho mật ong, nước cốt chanh và đường đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau là có thể sử dụng.

Với loại kem tẩy da chết bằng đường và mật ong này, bạn nên dùng vào buổi sáng sớm để hiệu quả tối ưu. Sau khi đã rửa sạch da mặt với nước, bạn thoa đều hỗn hợp kem tẩy tế bào chết lên, mát xa nhẹ nhàng theo chiều xoắn ốc 2 – 3 phút thì vệ sinh lại với nước mát là hoàn thành.

Tự làm kem tẩy da chết toàn thân tại nhà, nguyên liệu tự nhiên 'rẻ bèo' mà hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 3
Kem tẩy tế bào chết da mặt với chanh, đường và mật ong - Ảnh: Internet

Cách làm kem tẩy da chết môi

Nguyên liệu cần có: 

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- Nửa muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều nước cốt chanh và mật ong rồi thoa lên môi, mát xa nhẹ nhàng 40 giây. Thư giãn thêm 1 phút thì rửa lại thật sạch với nước mát là hoàn thành.

Sau khi sử dụng loại kem tẩy da chết này đôi môi sẽ mềm mịn, căng mướt và hồng hào trông thấy.

Tự làm kem tẩy da chết toàn thân tại nhà, nguyên liệu tự nhiên 'rẻ bèo' mà hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 4
Kem tẩy da chết từ nước cốt chanh, đường và mật ong làm môi hồng hào, căng mướt - Ảnh: Internet

*Lưu ý: 

- Với các công thức kem tẩy da chết trên, bạn chỉ nên áp dụng nhiều nhất là 2 lần mỗi tuần. Vì dùng quá nhiều dễ khiến da bị bào mòn và mỏng đi. 

- Để tăng thêm hiệu quả, bạn nên xông hơi trước khi tẩy da chết bằng các loại kem tự nhiên trên. 

Cách làm dễ, có thành phần từ tự nhiên lành mạnh và có sẵn tại nhà, hãy thực hiện ngay các loại kem tẩy da chết trên để đánh bay lớp tế bào dư thừa, tạo dựng làn da trắng mịn, hồng hào.

Tẩy tế bào chết bằng hỗn hợp mật ong, gừng và đường, môi thâm đến mấy cũng hồng hào, căng mọng

Tẩy tế bào chết bằng hỗn hợp mật ong, gừng và đường, môi thâm đến mấy cũng hồng hào, căng mọng

Chỉ cần dùng hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng hỗn hợp mật ong, gừng và đường đơn giản này, bạn đã có thể làm hồng đôi môi xỉn màu một cách nhanh chóng.

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