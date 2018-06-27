Trước khi mua lọ kem chống nắng để sử dụng, nhớ kĩ 8 nguyên tắc này kẻo 'tiền mất tật mang'

Chăm sóc da 27/06/2018 16:30

Với 8 nguyên tắc chọn kem chống nắng từ trang Boldsky này, bạn vừa có thể mua được sản phẩm phù hợp với da vừa không phải tốn tiền vô ích.

Hãy nhớ kĩ 8 điều sau đây để việc lựa chọn kem chống nắng trở nên dễ dàng hơn, đồng thời phù hợp với làn da. 

1. Kiểm tra chỉ số SPF

Đây là một trong những điều quan trọng nhất cần kiểm tra trước khi quyết định mua kem chống nắng. Chỉ số SPF là số giờ trung bình có thể bảo vệ da mà kem chống nắng mang đến. 

Hàm lượng SPF càng cao thì kem chống nắng càng bảo vệ da tốt. Đối với thời tiết ở vùng khí hậu nhiệt đới, kem chống nắng với SPF 30 trở lên là hoàn hảo nhất. Đối với những nơi khí hậu lạnh hơn, kem chống nắng có SPF dưới 30 sẽ phù hợp hơn.

Trước khi mua lọ kem chống nắng để sử dụng, nhớ kĩ 8 nguyên tắc này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 1
Để kem chống nắng bảo vệ da một cách tối ưu, bạn cần kiểm tra chỉ số SPF trên sản phẩm - Ảnh: Internet

2. Ngày sản xuất

Sau khi kiểm tra chỉ số SPF, bạn hãy xem kĩ ngày sản xuất của sản phẩm kem chống nắng. Bất kỳ loại mỹ phẩm nào, việc biết được hạn sử dụng đều cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, khi lựa chọn kem chống nắng, luôn luôn chọn những sản phẩm vừa mới sản xuất gần đây.

3. Thương hiệu

Đây cũng là điểm quan trọng khác bạn phải lưu ý. Một lọ kem chống nắng có thương hiệu luôn tốt hơn rất nhiều với một số sản phẩm giá rẻ, không rõ xuất xứ. Tuy nhiên, mỹ phẩm có thương hiệu không đồng nghĩa với giá cao. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại kem chống nắng có nhãn hiệu nhưng giá cả rất phải chăng.

4. Kiểm tra có thành phần gây kích ứng không

Đây là bước cực kỳ cần thiết và đòi hỏi sự tỉ mỉ cao vì ảnh hưởng trực tiếp, thậm chí là có thể gây hại cho làn da.

Kiểm tra xem có bất kỳ thành phần độc hại nào có trong kem chống nắng mà bạn đang chọn không. Nếu kem bạn chọn có các chất như oxybenzone, không nên dùng vì đây là chất gây rối loạn nội tiết tố, có thể gây ra dị ứng trên da.

Trước khi mua lọ kem chống nắng để sử dụng, nhớ kĩ 8 nguyên tắc này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 2
Nếu kem chống nắng bạn chọn có thành phần gây kích ứng, cần tránh sử dụng chúng - Ảnh: Internet

5. Nên chọn dạng dùng để thoa

Một điểm đáng lưu ý khác, khi mua kem chống nắng, bạn nên chọn dùng dạng rắn, gel vì sẽ tạo thành một lớp màng ngăn chặn ánh nắng xâm nhập vào bên trong. 

Nếu chọn dạng bình xịt, lớp chống nắng sẽ sớm bị bào mòn, rửa trôi, không phát huy hết tác dụng vốn có. 

6. Tính năng chống mồ hôi

Khi mua kem chống nắng, bạn cũng phải kiểm tra xem sản phẩm có đặc tính chống mồ hôi hay không. Bởi vì nếu không có tính năng này, mồ hôi sẽ nhanh chóng khiến lớp kem bảo vệ bị trôi hết. Ngoài ra, da mặt cũng trở nên nhờn và làm hỏng lớp trang điểm.

7. Thân thiện với trẻ em

Tiếp theo, nếu bạn là phụ nữ đang cho con bú hoặc đang nuôi con nhỏ, hãy luôn luôn tìm kiếm các sản phẩm trang điểm, làm đẹp, thậm chí là kem chống nắng có thành phần thân thiện với trẻ em.

Trước khi mua lọ kem chống nắng để sử dụng, nhớ kĩ 8 nguyên tắc này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 3
Nên chọn loại kem chống nắng có thành phần thân thiện với mọi làn da - Ảnh: Internet

8. Kem chống nắng phù hợp với da

Khi mua kem chống nắng, luôn kiểm tra xem sản phẩm có phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm hay không. Điều này rất quan trọng vì hạn chế gây ra các tình trạng kích ứng, nổi mẩn đỏ khi dùng loại không phù hợp.

Chỉ cần nắm rõ 8 nguyên tắc trên, việc chọn lựa kem chống nắng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Làm tốt công đoạn này, làn da sẽ được bảo vệ một cách tối ưu.

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Không chỉ Leeanne Prentise mà rất nhiều quý cô, quý bà trên thế giới này không có thói quen xài kem chống nắng hàng ngày.

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