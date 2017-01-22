Trước khi đi ngủ làm điều này liên tục 1 tuần, da đẹp và trẻ ra đến 10 tuổi không ai nhận ra

Trước khi đi ngủ là khoảng thời gian rất quan trọng để chăm sóc da vì giấc ngủ là lúc cơ thể cũng như da thực hiện các hoạt động trao đổi, thay mới liên tục. Do đó, trước khi đi ngủ, bạn nên tập cho mình những thói quen tốt để da lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp.

Các sản phẩm dưỡng da ban đêm đều có đặc điểm là chứa nhiều dưỡng chất vì nhà sản xuất luôn quan niệm rằng, buổi tối là thời điểm tuyệt vời để bổ sung cho da những chất cần thiết. Thế nhưng nếu lớp tế bào chết trên da của bạn quá nhiều, thì việc bôi hàng loạt kem dưỡng trở nên vô nghĩa vì kem không thể thẩm thấu vào bên trong. Mỗi ngày, có khoảng 50 triệu tế bào da chết cần được loại bỏ. Vì thế, duy trì thói quen tẩy tế bào chết cho da mặt 2 lần mỗi tuần vào buổi tối là cách tốt nhất để có làn da sạch sẽ, căng mịn.

Bạn có thể tham khảo công thức tẩy tế bào chết cho da mặt từ yến mạch, sữa chua và mật ong dưới đây.

Nguyên liệu:

- 1 chén bột yến mạch mịn

- 1 hộp sữa chua không đường

- 2 thìa mật ong nguyên chất

Cách làm:

Trộn 3 nguyên liệu trên với nhau, massage nhẹ nhàng lên da mặt sạch trong 5 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Ăn 1 quả chuối vào mỗi tối

Nếu bạn là người thích chuối, hãy ăn nó vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chuối là loại quả vừa rẻ tiền vừa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cả làn da cũng như các bộ phận khác trong cơ thể. Ngoài ra chuối còn có tác dụng giảm cân và khiến giấc ngủ sâu hơn , ngon hơn.

Ngoài ăn chuối, bạn có thể tận dụng vỏ chuối để làm trắng răng với cách sau:

Cắt vỏ chuối thành một miếng vuông vừa phải. rắc một chút baking soda vào mặt trong vỏ chuối rồi dùng nó chà nhẹ nhàng lên bề mặt răng. Sau khi chà để yên 15 phút rồi súc miệng đánh răng như bình thường.

Dưỡng ẩm

Cho dù bạn có làn da khô hay nhờn, bạn cũng cần dưỡng ẩm cho da. Khi da đủ độ ẩm, lượng dầu bài tiết ra cũng sẽ giảm và bạn không phải đối mặt với tình trạng da bóng loáng dầu. Tùy vào cơ địa và điều kiện thời tiết, bạn có thể dưỡng ẩm dạng kem hoặc dạng serum. Cho dù chọn cách nào, điều quan trọng là bạn phải tập cho mình thói quen dưỡng ẩm đều đặn mỗi tối. Có như vậy, làn da mới giữ được vẻ trẻ trung, rạng rỡ cho dù bạn ở lứa tuổi nào.

(Nguồn: Style Craze)