Trị mụn thịt quanh mắt nhanh chóng nâng cao thẩm mỹ cho “cửa sổ tâm hồn”

Chăm sóc da 18/10/2017 09:43

Trị mụn thịt quanh mắt bằng phương pháp tự nhiên hiện vẫn là giải pháp an toàn cho phái đẹp. Cách này nhanh chóng “đánh bật” các nốt mụn thịt trong thời gian sớm nhất, mang đến hiệu quả cải thiện cao cho phái đẹp.

Các nốt mụn thịt mọc ở quanh mắt khiến cho “cửa sổ tâm hồn” của bạn thiếu chiều sâu và đầy khuyết điểm. Tuy nhiên, đây lại là vùng da rất nhạy cảm, nên khi điều trị bạn cần phải kiên nhẫn, tỉ mỉ thực hiện từng thao tác, tránh để hỗn hợp dính vào mắt. Do đó, bạn nên chọn khoảng thời gian rảnh vào buổi tối để thực hiện cách trị mụn thịt quanh mắt tại nhà. Lúc này, bạn vừa có nhiều thời gian sẽ thực hiện cẩn thận hơn đồng thời làn da cũng không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, như vậy sẽ đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Trị mụn thịt quanh mắt bằng phương pháp tự nhiên vẫn là giải pháp an toàn nhất cho phái đẹp.
Trị mụn thịt quanh mắt bằng phương pháp tự nhiên vẫn là giải pháp an toàn nhất cho phái đẹp. Ảnh internet

Để trị mụn thịt quanh mắt, cải thiện thẩm mỹ cho phái đẹp thì khi chọn cách điều trị mụn thịt quanh mắt tại nhà cần phải kĩ lưỡng. Những cách đó phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Phù hợp tính chất của làn da, không gây ra kích ứng.
  • Nhanh chóng mang lại hiệu quả trong thời gian sớm nhất.
  • Các dưỡng chất trong cách điều trị không gây ảnh hưởng đến thị giác.

Dựa vào những tiêu chí trên, bài viết này đã chọn lọc ra một số cách điều trị mụn thịt quanh mắt hiệu quả để phái đẹp có thể áp dụng ngay.

Trị mụn thịt quanh mắt bằng mật ong

 

Trị mụn thịt quanh mắt bằng mật ong
Trị mụn thịt quanh mắt bằng mật ong. Ảnh internet

Mật ong là một trong những “thần dược” làm đẹp hiệu quả cho phái đẹp. Nó là nguyên liệu đa công dụng, vừa có thể trị sẹo, làm mịn da, lại còn “đánh bật” mụn nhanh chóng nhờ vào các thành phần dưỡng chất vốn có.

Vitamin E, chất chống oxy hóa có trong mật ong sẽ nhanh chóng tác động vào lớp biểu bì để phá vỡ liên kết collagen tăng sinh quá mức làm xẹp mụn thịt trong thời gian ngắn nhất.

Phần lớn, để thúc đẩy quá trình điều trị diễn ra nhanh hơn và đạt được kết quả tốt nhất, mật ong sẽ kết hợp cùng với sữa chua. Nguyên liệu này có thành phần axit lactic cùng các lợi khuẩn, giúp làm sạch tế bào chết, lấy đi lớp dầu thừa trên da, để các dưỡng chất trong mật ong thấm đều vào da, điều trị mụn thịt ở quanh mắt hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 thìa mật ong.
  • 1 thìa sữa chua.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều mật ong và sữa chua theo tỷ lệ 1:1 thành hỗn hợp sền sệt.
  • Dùng nước ấm vệ sinh làn da và các nốt mụn thịt để cho lỗ chân lông thông thoáng.
  • Thoa đều hỗn hợp lên vùng da quanh mắt.
  • Để khoảng 15-20 phút, sau khi hỗn hợp đã khô thì bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Tốt nhất, bạn nên thực hiện cách này 3-4 lần/tuần để đạt được hiệu quả cải thiện như mong muốn.

Cách trị mụn thịt quanh mắt bằng nha đam

 

Cách trị mụn thịt quanh mắt bằng nha đam
Cách trị mụn thịt quanh mắt bằng nha đam Ảnh internet

Nha đam cũng là một nguyên liệu tuyệt vời giúp bạn loại bỏ mụn thịt một cách an toàn. Những thành phần dưỡng chất như vitamin A, B, C, các khoáng chất Mg, K… cùng chất chống oxy hóa cao tác động kích thích tăng sinh collagen mới thay thế cho các liên cũ. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng cách trị mụn thịt quanh mắt bằng nha đam bạn sẽ thấy làn da mịn màng, đẹp không tỳ vết.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 thìa gel nha đam.
  • 1 viên vitamin E.

Cách thực hiện:

  • Bạn rửa sạch nha đam, gọt bỏ vỏ, chỉ lấy phần thịt phía trong, sau đó mang đi xay nhuyễn.
  • Trộn đều 1 thìa gel nha đam với phần dịch bên trong của viên vitamin E thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Vệ sinh vùng da mắt sạch sẽ.
  • Thoa đều hỗn hợp lên vùng da quanh mắt có mụn thịt.
  • Để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 3-4 lần/tuần để có cải thiện tốt nhất.

Nếu bạn kiên trì thực hiện cách này đều đặn, không những các nốt mụn thịt sẽ hết mà quầng thâm mắt cũng sẽ không còn, giúp cho đôi mắt bạn trở nên đẹp và sáng hơn.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   trị mụn thịt trị mụn thịt quanh mắt trị mụn cách trị mụn

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ