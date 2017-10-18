Trị mụn thịt quanh mắt nhanh chóng nâng cao thẩm mỹ cho “cửa sổ tâm hồn”

Các nốt mụn thịt mọc ở quanh mắt khiến cho “cửa sổ tâm hồn” của bạn thiếu chiều sâu và đầy khuyết điểm. Tuy nhiên, đây lại là vùng da rất nhạy cảm, nên khi điều trị bạn cần phải kiên nhẫn, tỉ mỉ thực hiện từng thao tác, tránh để hỗn hợp dính vào mắt. Do đó, bạn nên chọn khoảng thời gian rảnh vào buổi tối để thực hiện cách trị mụn thịt quanh mắt tại nhà. Lúc này, bạn vừa có nhiều thời gian sẽ thực hiện cẩn thận hơn đồng thời làn da cũng không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, như vậy sẽ đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Dựa vào những tiêu chí trên, bài viết này đã chọn lọc ra một số cách điều trị mụn thịt quanh mắt hiệu quả để phái đẹp có thể áp dụng ngay.

Để trị mụn thịt quanh mắt , cải thiện thẩm mỹ cho phái đẹp thì khi chọn cách điều trị mụn thịt quanh mắt tại nhà cần phải kĩ lưỡng. Những cách đó phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Trị mụn thịt quanh mắt bằng mật ong

Mật ong là một trong những “thần dược” làm đẹp hiệu quả cho phái đẹp. Nó là nguyên liệu đa công dụng, vừa có thể trị sẹo, làm mịn da, lại còn “đánh bật” mụn nhanh chóng nhờ vào các thành phần dưỡng chất vốn có.

Vitamin E, chất chống oxy hóa có trong mật ong sẽ nhanh chóng tác động vào lớp biểu bì để phá vỡ liên kết collagen tăng sinh quá mức làm xẹp mụn thịt trong thời gian ngắn nhất.

Phần lớn, để thúc đẩy quá trình điều trị diễn ra nhanh hơn và đạt được kết quả tốt nhất, mật ong sẽ kết hợp cùng với sữa chua. Nguyên liệu này có thành phần axit lactic cùng các lợi khuẩn, giúp làm sạch tế bào chết, lấy đi lớp dầu thừa trên da, để các dưỡng chất trong mật ong thấm đều vào da, điều trị mụn thịt ở quanh mắt hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

1 thìa mật ong.

1 thìa sữa chua.

Cách thực hiện:

Trộn đều mật ong và sữa chua theo tỷ lệ 1:1 thành hỗn hợp sền sệt.

Dùng nước ấm vệ sinh làn da và các nốt mụn thịt để cho lỗ chân lông thông thoáng.

Thoa đều hỗn hợp lên vùng da quanh mắt.

Để khoảng 15-20 phút, sau khi hỗn hợp đã khô thì bạn rửa sạch bằng nước mát.

Tốt nhất, bạn nên thực hiện cách này 3-4 lần/tuần để đạt được hiệu quả cải thiện như mong muốn.

Cách trị mụn thịt quanh mắt bằng nha đam

Nha đam cũng là một nguyên liệu tuyệt vời giúp bạn loại bỏ mụn thịt một cách an toàn. Những thành phần dưỡng chất như vitamin A, B, C, các khoáng chất Mg, K… cùng chất chống oxy hóa cao tác động kích thích tăng sinh collagen mới thay thế cho các liên cũ. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng cách trị mụn thịt quanh mắt bằng nha đam bạn sẽ thấy làn da mịn màng, đẹp không tỳ vết.

Nguyên liệu cần có:

1 thìa gel nha đam.

1 viên vitamin E.

Cách thực hiện:

Bạn rửa sạch nha đam, gọt bỏ vỏ, chỉ lấy phần thịt phía trong, sau đó mang đi xay nhuyễn.

Trộn đều 1 thìa gel nha đam với phần dịch bên trong của viên vitamin E thành hỗn hợp đồng nhất.

Vệ sinh vùng da mắt sạch sẽ.

Thoa đều hỗn hợp lên vùng da quanh mắt có mụn thịt.

Để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện 3-4 lần/tuần để có cải thiện tốt nhất.

Nếu bạn kiên trì thực hiện cách này đều đặn, không những các nốt mụn thịt sẽ hết mà quầng thâm mắt cũng sẽ không còn, giúp cho đôi mắt bạn trở nên đẹp và sáng hơn.