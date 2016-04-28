Trị bay thâm nách với loại rau tốn chưa đến 5000 đồng

Vùng nách trắng sáng giúp bạn tự tin hơn khi diện đồ hai dây mùa hè. Hãy sử dụng công thức sau, bạn sẽ không còn phải đau đầu vì vấn đề thâm nách nữa.
Cần tây, chanh và muối là 3 nguyên liệu giúp da sáng hơn, loại bỏ tế bào chết. Cần tây có 90,5% nước, 1,95% hợp chất nitơ, 0,07% chất béo, xenluloza 1,15% và 1,13% tro,t? vitamin A, B, C, các chất khoáng như Mg, Mn, Fe, I, Cu, K, Ca, không những có ích cho sức khỏe mà còn rất hữu dụng trong làm đẹp. Nước ép cần tây từ lâu đã được sử dụng trong các công thức trị thâm nách, đầu gối, hoặc vùng bikini mà không gây dị ứng hay tác dụng phụ.
Chanh là một gia vị phổ biến, không những thế, chanh còn có thể dùng để làm sạch và sáng da. Nếu dùng chanh cho da mặt, bạn có thể e ngại việc da bắt nắng. Tuy nhiên với da vùng nách, chanh lại là 1 "vũ khí" trị thâm cực lợi hại vì khu vực này ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó bạn hoàn toàn có thể dùng chanh kết hợp với muối để trị thâm nách.
Nguyên liệu:
- 2-3 cây cần tây
- 1 quả chanh
- Muối tinh
Cách làm:
Cần tây mua về rửa sạch, xay nhuyễn cho vào cái chén. Chanh cắt đôi, vắt nước vào cần tây, phần vỏ chanh thái nhuyễn (hoặc xay) bỏ vào chung hỗn hợp. Cuối cùng, thêm muối vào cho đến khi thu được hỗn hợp sệt.
Sau khi tắm sạch, bạn dùng tay lấy hỗn hợp chà lên nách, chú ý chà kỹ theo chuyển động tròn nhiều lần trong khoảng 10-15 phút sau đó tắm lại với nước. Lặp lại liệu trình này mỗi ngày liên tục trong 1 tuần để vùng nách trắng sáng hơn.
Không những trị thâm, hỗn hợp chanh muối và cần tây có thể giúp nách bạn không còn mùi hôi khó chịu do nó có tác dụng diệt khuẩn nhẹ.
Chúc bạn thành công!