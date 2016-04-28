Trị bay thâm nách với loại rau tốn chưa đến 5000 đồng

Cần tây, chanh và muối là 3 nguyên liệu giúp da sáng hơn, loại bỏ tế bào chết. Cần tây có 90,5% nước, 1,95% hợp chất nitơ, 0,07% chất béo, xenluloza 1,15% và 1,13% tro,t? vitamin A, B, C, các chất khoáng như Mg, Mn, Fe, I, Cu, K, Ca, không những có ích cho sức khỏe mà còn rất hữu dụng trong làm đẹp. Nước ép cần tây từ lâu đã được sử dụng trong các công thức trị thâm nách, đầu gối, hoặc vùng bikini mà không gây dị ứng hay tác dụng phụ.

Chanh là một gia vị phổ biến, không những thế, chanh còn có thể dùng để làm sạch và sáng da. Nếu dùng chanh cho da mặt, bạn có thể e ngại việc da bắt nắng. Tuy nhiên với da vùng nách, chanh lại là 1 "vũ khí" trị thâm cực lợi hại vì khu vực này ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó bạn hoàn toàn có thể dùng chanh kết hợp với muối để trị thâm nách.