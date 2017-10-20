Top 6 cách trị mụn đầu đen bằng nha đam "chuẩn" nhất từ trước tới nay

Đây là những bí quyết trị mụn đầu đen bằng nha đam hiệu quả nhất để trị tận gốc không chỉ mụn đầu đen mà còn nhiều loại mụn khác.
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1. Trị mụn đầu đen bằng nha đam và quế
Đây là phương pháp trị mụn đầu đen đã được sử dụng từ rất lâu. Quế có chứa các đặc tính kháng khuẩn nên có thể giúp làm mở lỗ chân lông, loại bỏ mụn và bụi bẩn. Ngoài ra, quế cũng có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu và oxy trên da nên da sẽ trở nên hồng hào hơn.
- Trộn 1 thìa gel nha đam với 1 thìa mật ong.
- Cho một nhúm quế vào trộn cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt.
- Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen và để qua đêm.
- Sáng hôm sau rửa thật sạch mặt. Thực hiện hàng ngày.
2. Trị mụn đầu đen bằng nha đam và nghệ
Các đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa trong nghệ giúp điều trị mụn đầu đen hiệu quả. Nghệ cũng giúp loại bỏ và ngăn ngừa dầu thừa. Khi được kết hợp với nha đam, hỗn hợp này sẽ trở thành “thần dược” để đặc trị gần như tất cả các loại mụn.
- Trộn 1 đến 2 thìa gel nha đam với ½ thìa tinh bột nghệ và 1 thìa bột gram.
- Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen và để yên trong 20 phút.
- Rửa sạch mặt bằng nước mát.
- Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.
3. Trị mụn đầu đen bằng nha đam và cải bắp
Trong cải bắp có chất sulfur giúp làm khô dầu thừa trên da. Ngoài ra, cải bắp cũng có khả năng điều trị mụn tương tự như các nguyên liệu tự nhiên khác. Sau một thời gian trị mụn đầu đen bằng nha đam và cải bắp, bạn sẽ thấy da mặt sáng lên hẳn đấy.
- Cải bắp rửa sạch, cắt nhỏ rồi nghiền nhuyễn. Có thể cho thêm một ít nước để cải bắp đỡ bị khô.
- Cho thêm 1 thìa gel nha đam vào rồi xay đều.
- Thoa đều hỗn hợp lên vùng bị mụn trứng cá, để yên trong 15 đến 20 phút.
- Rửa sạch mặt với nước. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.
4. Trị mụn đầu đen bằng nha đam, mật ong và lá nem
Lá nem có nhiều tác dụng đối với da mặt, bao gồm sở hữu đặc tính chống nấm và vi khuẩn giúp trị mụn, kiểm soát dầu thừa, làm se khít lỗ chân lông chứa nhiều axit béo có lợi, axit ascorbic, vitamin E và cartenoids giúp làm liền sẹo nhanh chóng.
- Trộn 1 thìa gel nha đam, 1 thìa bột lá nem và 1 thìa mật ong lại với nhau.
- Thoa đều lên mặt rồi để yên trong 15 đến 20 phút.
- Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Lặp lại 2 đến 3 lần mỗi tuần.
5. Trị mụn đầu đen bằng nha đam và hạt óc chó
Hạt óc chó giàu axit béo omega 3 rất có lợi cho da vì chúng giúp giảm viêm và trị mụn. Ngoài việc ăn hạt óc chó thì bạn cũng có thể kết hợp hạt này với nha đam để trị mụn đầu đen theo công thức sau:
- Nghiền thành bột 3 đến 4 hạt óc chó.
- Cho 2 thìa gel nha đam và ½ thìa mật ong vào trộn đều.
- Thoa hỗn hợp lên vùng bị mụn đầu đen rồi thư giãn trong 15 đến 20 phút.
- Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày.
6. Trị mụn đầu đen bằng nha đam và giấm táo
Giấm táo có chứa axit alpha-hydroxy giúp trẻ hóa làn da và trị mụn bằng cách loại bỏ tế bào chết. Nó cũng giúp là da trở nên sáng mịn hơn.
- Cho 1 thìa nước và 1 thìa gel nha đam vào bát đựng 1 thìa giấm táo.
- Dùng bông tẩy trang cotton ball để chấm hỗn hợp lên mặt.
- Để yên trong 15 đến 20 phút trước khi rửa sạch mặt bằng nước mát.
- Thoa kem dưỡng ẩm không dầu sau khi thực hiện. Lặp lại hàng ngày.