Top 6 cách trị mụn đầu đen bằng nha đam "chuẩn" nhất từ trước tới nay

Trộn 1 thìa gel nha đam với 1 thìa mật ong.

Cho một nhúm quế vào trộn cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt.

Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen và để qua đêm.

Sáng hôm sau rửa thật sạch mặt. Thực hiện hàng ngày.

2. Trị mụn đầu đen bằng nha đam và nghệ

Các đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa trong nghệ giúp điều trị mụn đầu đen hiệu quả. Nghệ cũng giúp loại bỏ và ngăn ngừa dầu thừa. Khi được kết hợp với nha đam, hỗn hợp này sẽ trở thành “thần dược” để đặc trị gần như tất cả các loại mụn.

Trộn 1 đến 2 thìa gel nha đam với ½ thìa tinh bột nghệ và 1 thìa bột gram.

Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen và để yên trong 20 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước mát.

Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

3. Trị mụn đầu đen bằng nha đam và cải bắp

Trong cải bắp có chất sulfur giúp làm khô dầu thừa trên da. Ngoài ra, cải bắp cũng có khả năng điều trị mụn tương tự như các nguyên liệu tự nhiên khác. Sau một thời gian trị mụn đầu đen bằng nha đam và cải bắp, bạn sẽ thấy da mặt sáng lên hẳn đấy.