Top 3 loại thực phẩm đông đá là nguyên liệu vàng trong làng chăm sóc da: Siêng năng dùng chẳng mấy chốc da trắng sáng, căng bóng bất ngờ

- Gọt hết lớp vỏ bên ngoài của chuối rồi ngâm chúng toàn bộ vào chậu nước muối vừa chuẩn bị nhằm giúp nguyên liệu không bị thâm, loại bỏ bớt nhựa.

- Cam, chanh đem cắt đôi, ép lấy phần nước cốt nguyên chất.

- Thái chuối thành các lát mỏng rồi cho vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với dầu dừa, nước cốt chanh, cam trong khoảng 3 phút.

- Đổ hỗn hợp vào khay và cất trong ngăn đông của tủ lạnh chừng 4 – 5 giờ đồng hồ. Sau thời gian trên cho nguyên liệu vào túi zip để dùng dần.

Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng:

Bước 1: Sau khi rửa sạch mặt, bạn lấy chiếc khăn xô bọc 1 viên chuối xanh đông đá rồi chà đều lên da chừng 10 - 15 phút đến khi viên đá tan hết rồi dừng lại.

Bước 2: Sau đó rửa lại mặt bằng nước sạch. Cứ áp dụng 2 lần/tuần bạn sẽ có làn da trắng hồng mịn màng.

Mướp đắng

Theo Đông y, thành phần tự nhiên trong mướp đắng có tính hàn, vị đắng, không độc, nếu được dùng thường xuyên sẽ góp phần ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ thâm nám, giúp da trắng sáng, mịn màng từ sâu bên trong.

Chuẩn bị: 5 quả mướp đắng; 300ml nước lọc; 1 quả chanh tươi; 3 thìa cà phê dầu dừa nguyên chất; Máy xay sinh tố, khay làm đá.

Thực hiện:

- Mướp đắng rửa sạch. Lấy dao con cắt 2 đầu quả mướp đắng và loại bỏ phần ruột bên trong.

- Thái nguyên liệu thành từng khúc nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với 300ml nước lọc.

- Hoàn thành xong, dùng khăn xô tách phần bã, ta sẽ thu được nước cốt nguyên chất. Cho thêm nước cốt chanh tươi, dầu dừa rồi lấy thìa khuấy đều tay.

- Đổ hỗn hợp vào khay làm đá và đặt trong ngăn đông của tủ lạnh chừng 3 – 4 giờ đồng hồ.

- Cuối cùng hãy tách những viên đá ra khỏi khay rồi bỏ vào trong túi zip để sử dụng dần.

Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng:

Bước 1: Tương tự như các phương pháp làm đẹp khác, ban đầu bạn dùng sữa rửa mặt làm sạch da nhằm loại bỏ bụi bẩn đồng thời giúp các lỗ chân lông được thông thoáng.

Bước 2: Dùng vải mềm bọc 1 viên mướp đắng đông đá rồi nhẹ nhàng chà đều lên da. Lưu ý: Nên thoa theo chiều kim đồng hồ để các dưỡng chất phát huy một cách triệt để.

Bước 3: Thực hiện thao tác này trong khoảng từ 10 – 15 phút đến khi nguyên liệu tan ra hết thì dừng lại.

Bước 4: Cuối cùng hãy thoa 1 lớp mỏng kem dưỡng để lấy lại độ ẩm cần thiết cho da. Nên thực hiện phương pháp này đều đặn mỗi tối để có được làn da căng sáng, trắng mịn một cách tự nhiên.

Nha đam

Với thành phần giàu vitamin E, C, beta-carotene và dưỡng chất, nha đam khi đông lạnh không chỉ giúp se khít lỗ chân lông mà còn bổ sung độ ẩm và làm mềm da đáng kể. Thêm vào đó, tinh chất nha đam còn có khả năng kháng viêm, làm giảm mụn sưng và trị sẹo thâm rất tốt.

Nguyên liệu chuẩn bị: 1 bẹ nha đam tươi; 1 quả chanh; Khuôn làm đá.

- Nha đam sau khi rửa sạch, bạn dùng dao gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài và nạo bỏ phần nhựa, xong cắt nha đam thành từng khối vuông nhỏ.

- Bước 2: Chanh đem vắt lấy nước cốt rồi nhúng từng miếng nha đam qua nước cốt chanh và cho vào các ô trong khay làm đá.

- Bước 3: Đông lạnh nha đam trong 5 – 6 tiếng. Sau khi nha đam đông cứng, bạn tách ra và cho vào túi zip, tiếp tục bảo quản trên ngăn đá rồi dùng dần.

Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, bạn rửa mặt sạch rồi lấy một viên nha đam đông đá láng đều bề mặt da tới khi miếng nha đam hơi khô. Thư giãn khoảng 30 phút xong, bạn rửa lại mặt bằng nước sạch là được. Thực hiện cách này 2 – 3 lần/tuần, áp dụng cách ngày và nếu có thời gian, bạn hãy làm 2 lần/ngày sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.