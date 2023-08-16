Top 7 lý do khiến nhan sắc chị em ngày một tàn phai, làm tăng tốc độ lão hóa da

Nheo mắt góp phần vào sự hình thành các nếp nhăn trên khuôn mặt, nhất là vùng mắt. Nheo mắt có thể làm căng cơ mặt, các tế bào da bị ép lại liên tục và mất đi sự mềm mại. Việc cau mày, nhíu mày trên khuôn mặt… cũng có thể gây ra các nếp nhăn.

Ngoài việc quên kem chống nắng, sự qua quýt trong các bước dưỡng da cũng khiến bạn bị lão hóa sớm. Ví dụ, bạn không nên rửa mặt bằng khăn thô ráp và chà mạnh lên mặt. Cách làm đúng là rửa sạch mặt với nước rồi dùng khăn bông mềm thấm từ từ (hoặc dùng giấy ăn sạch thấm cũng được). Nếu có điều kiện, buổi tối bạn nên sử dụng các sản phẩm cấp ẩm để da được nuôi dưỡng và tái tạo.

Ánh nắng mặt trời

Trên thực tế, khoảng 70% quá trình lão hóa da là do ánh nắng mặt trời gây ra. Tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời là nguyên nhân nghiêm trọng gây ra các vấn đề về da như đốm nâu, nếp nhăn, giảm đàn hồi... bởi bức xạ mặt trời làm tăng tốc độ tiêu hủy các sợi collagen trong da. Các sợi collagen đàn hồi trong da lúc này sẽ trở nên cứng và dễ bị phá hủy nên da không còn săn chắc và thiếu sức sống.

Ngoài ra, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng gây ra tình trạng tắc nghẽn các tuyến bã nhờn nên gây khô da và khiến da dễ nhạy cảm, dễ bị tổn thương, làm quá trình lão hóa cũng bị đẩy nhanh tốc độ. Do đó, nếu bạn muốn ngăn ngừa tình trạng lão hóa trước tuổi thì trước tiên phải lưu ý thoa kem chống nắng, mặc áo khoác, đội nón... mỗi khi ra đường để tránh nắng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng

Căng thẳng cũng là thủ phạm gây ra những nếp nhăn trên khuôn mặt của bạn. Căng thẳng cũng có thể làm giảm sản xuất collagen và gây viêm, làm da mất đi tính linh hoạt và độ cứng. Hơn nữa, lông mày nhăn lại liên tục do căng thẳng cũng có thể góp phần làm xuất hiện các nếp nhăn.

Do nằm nghiêng để ngủ quá lâu

Khi bạn giữ nguyên 1 tư thế ngủ nằm nghiêng, vô tình chiếc gối sẽ định hình cố định gương mặt của bạn. Các nếp nhăn xuất hiện do thói quen ngủ thường ở một bên trán, bắt đầu từ lông mày đến chân tóc gần thái dương, kéo tới khu vực ở giữa má. Giải pháp cho bạn là nên thay đổi tư thế khi ngủ, đặc biệt là nên giữ thói quen nằm ngửa. Bạn cũng cần chọn gối với chất liệu vải bọc mềm mịn, bông nhồi bên trong đều đặn, không bị lộm cộm.

Thiếu ngủ

Khi bạn chìm vào giấc ngủ sâu, tuyến yên trong não sẽ tiết ra hormone tăng trưởng. Và hormone này có tầm quan trọng rất lớn trong việc bảo vệ các mô tế bào cũng như phục hồi và tái tạo các mô bị hư tổn, bao gồm cả mô da.

Do đó, việc thiếu ngủ kéo dài sẽ thể hiện rất rõ ràng trên làn da bằng các biểu hiện như khô da, kém sắc, da xỉn màu, nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn. Vì thế, nếu muốn ngăn ngừa lão hóa sớm thì bạn phải ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi đêm để quá trình phục hồi và tái tạo da hiệu quả. Từ đó, bạn sẽ có làn da trẻ trung, tươi tắn hơn mỗi khi thức dậy.

Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc và uống rượu

Hút thuốc lá làm giảm sự hình thành collagen, tạo ra tình trạng suy thoái collagen. Ngoài ra, nicotine còn làm giảm độ dày của da. Tất cả những điều này làm giảm tính đàn hồi của da và gây lão hóa sớm. Uống nhiều rượu, bia khiến cơ thể mất nước, nguyên nhân là do các chất độc tích tụ trong cơ thể, lấy đi độ ẩm tự nhiên trên da. Điều này sẽ thúc đẩy sự hình thành những nếp nhăn, khiến các nếp nhăn thêm sâu và rõ nét hơn. Nếu bạn không thay đổi thói quen uống rượu, bia, lão hóa sớm là điều không thể tránh khỏi.