Top 7 lý do khiến nhan sắc chị em ngày một tàn phai, làm tăng tốc độ lão hóa da

Chăm sóc da 16/08/2023 15:04

Dưới đây là những lý do góp phần tạo ra vẻ ngoài già nua cho chị em, nếp nhăn gia tăng nhanh chóng. Xem và lưu ý nhé!

Nheo mắt

Nheo mắt góp phần vào sự hình thành các nếp nhăn trên khuôn mặt, nhất là vùng mắt. Nheo mắt có thể làm căng cơ mặt, các tế bào da bị ép lại liên tục và mất đi sự mềm mại. Việc cau mày, nhíu mày trên khuôn mặt… cũng có thể gây ra các nếp nhăn.

Top 7 lý do khiến nhan sắc chị em ngày một tàn phai, làm tăng tốc độ lão hóa da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chăm sóc da

Ngoài việc quên kem chống nắng, sự qua quýt trong các bước dưỡng da cũng khiến bạn bị lão hóa sớm. Ví dụ, bạn không nên rửa mặt bằng khăn thô ráp và chà mạnh lên mặt. Cách làm đúng là rửa sạch mặt với nước rồi dùng khăn bông mềm thấm từ từ (hoặc dùng giấy ăn sạch thấm cũng được). Nếu có điều kiện, buổi tối bạn nên sử dụng các sản phẩm cấp ẩm để da được nuôi dưỡng và tái tạo.

Ánh nắng mặt trời

Trên thực tế, khoảng 70% quá trình lão hóa da là do ánh nắng mặt trời gây ra. Tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời là nguyên nhân nghiêm trọng gây ra các vấn đề về da như đốm nâu, nếp nhăn, giảm đàn hồi... bởi bức xạ mặt trời làm tăng tốc độ tiêu hủy các sợi collagen trong da. Các sợi collagen đàn hồi trong da lúc này sẽ trở nên cứng và dễ bị phá hủy nên da không còn săn chắc và thiếu sức sống.

Ngoài ra, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng gây ra tình trạng tắc nghẽn các tuyến bã nhờn nên gây khô da và khiến da dễ nhạy cảm, dễ bị tổn thương, làm quá trình lão hóa cũng bị đẩy nhanh tốc độ. Do đó, nếu bạn muốn ngăn ngừa tình trạng lão hóa trước tuổi thì trước tiên phải lưu ý thoa kem chống nắng, mặc áo khoác, đội nón... mỗi khi ra đường để tránh nắng tốt hơn.

Top 7 lý do khiến nhan sắc chị em ngày một tàn phai, làm tăng tốc độ lão hóa da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng

Căng thẳng cũng là thủ phạm gây ra những nếp nhăn trên khuôn mặt của bạn. Căng thẳng cũng có thể làm giảm sản xuất collagen và gây viêm, làm da mất đi tính linh hoạt và độ cứng. Hơn nữa, lông mày nhăn lại liên tục do căng thẳng cũng có thể góp phần làm xuất hiện các nếp nhăn. 

Do nằm nghiêng để ngủ quá lâu

Khi bạn giữ nguyên 1 tư thế ngủ nằm nghiêng, vô tình chiếc gối sẽ định hình cố định gương mặt của bạn. Các nếp nhăn xuất hiện do thói quen ngủ thường ở một bên trán, bắt đầu từ lông mày đến chân tóc gần thái dương, kéo tới khu vực ở giữa má. Giải pháp cho bạn là nên thay đổi tư thế khi ngủ, đặc biệt là nên giữ thói quen nằm ngửa. Bạn cũng cần chọn gối với chất liệu vải bọc mềm mịn, bông nhồi bên trong đều đặn, không bị lộm cộm.

Thiếu ngủ

Khi bạn chìm vào giấc ngủ sâu, tuyến yên trong não sẽ tiết ra hormone tăng trưởng. Và hormone này có tầm quan trọng rất lớn trong việc bảo vệ các mô tế bào cũng như phục hồi và tái tạo các mô bị hư tổn, bao gồm cả mô da.

Do đó, việc thiếu ngủ kéo dài sẽ thể hiện rất rõ ràng trên làn da bằng các biểu hiện như khô da, kém sắc, da xỉn màu, nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn. Vì thế, nếu muốn ngăn ngừa lão hóa sớm thì bạn phải ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi đêm để quá trình phục hồi và tái tạo da hiệu quả. Từ đó, bạn sẽ có làn da trẻ trung, tươi tắn hơn mỗi khi thức dậy.

Top 7 lý do khiến nhan sắc chị em ngày một tàn phai, làm tăng tốc độ lão hóa da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc và uống rượu

Hút thuốc lá làm giảm sự hình thành collagen, tạo ra tình trạng suy thoái collagen. Ngoài ra, nicotine còn làm giảm độ dày của da. Tất cả những điều này làm giảm tính đàn hồi của da và gây lão hóa sớm. Uống nhiều rượu, bia khiến cơ thể mất nước, nguyên nhân là do các chất độc tích tụ trong cơ thể, lấy đi độ ẩm tự nhiên trên da. Điều này sẽ thúc đẩy sự hình thành những nếp nhăn, khiến các nếp nhăn thêm sâu và rõ nét hơn. Nếu bạn không thay đổi thói quen uống rượu, bia, lão hóa sớm là điều không thể tránh khỏi.

4 thói quen xấu của chị em phụ nữ vô tình khiến cho lỗ chân lông càng ngày càng to

4 thói quen xấu của chị em phụ nữ vô tình khiến cho lỗ chân lông càng ngày càng to

Những thói quen dưới đây tưởng chừng bình thường nhưng lại là nguyên nhân khiến cho lỗ chân lông của chị em ngày một to đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da lý do da lão hóa lý do già nhanh

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 44 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành