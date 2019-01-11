Tối nào cũng làm 5 điều này trước khi ngủ, làn da sẽ luôn mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ mỗi khi thức giấc

Chăm sóc da 11/01/2019 10:40

Có một số thói quen nếu thực hiện tốt mỗi buổi tối, sáng hôm sau bạn sẽ thức dậy với làn da trắng mịn, hồng hào và tươi trẻ.

Để làn da khỏe đẹp, chăm chút cẩn thận và khoa học là điều không thể thiếu. Đặc biệt là vào ban đêm, bạn còn cần phải cung cấp dưỡng chất và bảo vệ làn da kỹ lưỡng hơn. Vì đây là thời điểm cơ thể đẩy mạnh trao đổi chất, loại bỏ tế bào chết, cải thiện làn da... 

Nếu mong muốn mỗi buổi sáng đều thức dậy với làn da hoàn hảo, mềm mịn, bạn hãy thực hiện những việc dưới đây trước khi đi ngủ. 

Rửa mặt trước khi đi ngủ

Đây là một trong những thói quen mà bạn không thể bỏ qua mỗi tối để bảo vệ sức khỏe của làn da. Bạn nên hiểu rằng để bụi bẩn tiếp xúc với làn da suốt đêm sẽ gây ra nhiều vấn đề như mụn, mẩn ngứa, xỉn màu... Thậm chí, điều này còn cản trở quá trình hô hấp của da, gây ra vấn đề lão hóa sớm.

Một điều bạn cần lưu ý nữa là tẩy trang nếu bạn makeup vào ban ngày. Đa phần mỹ phẩm trang điểm dù đắt tiền đến mấy cũng chứa một lượng hóa chất nhất định có thể gây hại cho làn da nếu tiếp xúc quá thường xuyên. 

Ngoài ra, khi được làm sạch tốt, làn da sẽ có thể hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm nuôi dưỡng tối ưu.

Tối nào cũng làm 5 điều này trước khi ngủ, làn da sẽ luôn mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ mỗi khi thức giấc - Ảnh 1
Đầu tiên, bạn cần phải làm sạch làn da trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet

Chú ý vào tư thế ngủ

Nếu thường xuyên ngủ sấp hoặc nghiêng sang một bên, bạn nên điều chỉnh ngay vì thói quen này có thể hình thành nhiều nếp nhăn trên da mặt. Duy trì điều này thường xuyên trong thời gian dài, dù chưa lão hóa, làn da vẫn nhăn nheo. 

Tối nào cũng làm 5 điều này trước khi ngủ, làn da sẽ luôn mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ mỗi khi thức giấc - Ảnh 2
Ngủ nghiêng hay sấp là tư thế không tốt cho làn da, do đó, hãy thay đổi ngay - Ảnh: Brightside

Đặt máy tạo độ ẩm kế bên giường

Vào ban đêm, làn da rất cần cung cấp thêm độ ẩm để thực hiện hydrat, chuyển hóa. Ngoài ra, một giấc ngủ kéo dài từ 7 - 8 giờ đồng hồ đã tiêu hao rất nhiều nước trong cơ thể, do đó, sử dụng phương pháp bổ sung độ ẩm từ bên ngoài cực kỳ cần thiết.

Tối nào cũng làm 5 điều này trước khi ngủ, làn da sẽ luôn mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ mỗi khi thức giấc - Ảnh 3
Đặt chiếc máy tạo độ ẩm sẽ giúp là da mềm mịn, căng mướt và tươi trẻ - Ảnh: Internet

Buộc tóc gọn gàng khi ngủ

Sau một ngày dài làm việc, mái tóc sẽ tích tụ một lượng bụi bẩn, mồ hôi và bã nhờn tiết ra từ da đầu. Do đó, nếu như bạn không gội đầu vào buổi chiều tối, trước khi đi ngủ hãy buộc mái tóc thật cẩn thận để tránh chúng lây lan các tác nhân xấu sang làm ảnh hưởng đến làn da.

Tối nào cũng làm 5 điều này trước khi ngủ, làn da sẽ luôn mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ mỗi khi thức giấc - Ảnh 4
Nếu mái tóc chưa được gội sạch, hãy tránh để chúng tiếp xúc với da mặt trong khi ngủ - Ảnh: Internet

Thư giãn trước khi ngủ

Ngoài chế độ dinh dưỡng và quy trình chăm sóc, tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến làn da. Căng thẳng kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân lớn gây lão hóa, hình thành nếp nhăn, bùng phát mụn...

Do đó, trước khi đi ngủ, hãy giữ cho tâm trạng thoải mái, thư thái nhất có thể để giấc ngủ không bị gián đoạn lúc nửa đêm. Bạn có thể đọc sách, xem phim, tập yoga... hay làm bất cứ điều gì mình thích để giải tỏa những lo lắng, căng thẳng trong suốt cả ngày dài làm việc.

Tối nào cũng làm 5 điều này trước khi ngủ, làn da sẽ luôn mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ mỗi khi thức giấc - Ảnh 5
Thư giãn hợp lý sẽ mang đến cho bạn giấc ngủ ngon, sâu và không thức giấc bất chợt - Ảnh: Internet

Với 5 thói quen vô cùng đơn giản này, chắc chắn, bạn sẽ có một ngày mới với làn da hoàn hảo, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Chuyên gia nổi tiếng chia sẻ 'tất tần tật' quy trình dưỡng da hàng ngày của chính mình, phụ nữ học ngay kẻo lỡ

Chuyên gia nổi tiếng chia sẻ 'tất tần tật' quy trình dưỡng da hàng ngày của chính mình, phụ nữ học ngay kẻo lỡ

Georgia Louise, chuyên gia làm đẹp nổi tiếng đã có những lời khuyên cực kỳ bổ ích giúp phụ nữ dễ dàng sở hữu làn da trắng hồng, không tì vết.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da bí quyết làm đẹp thói quen tốt cho da

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 27 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 39 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 32 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay