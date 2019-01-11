Tối nào cũng làm 5 điều này trước khi ngủ, làn da sẽ luôn mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ mỗi khi thức giấc

Nếu mong muốn mỗi buổi sáng đều thức dậy với làn da hoàn hảo, mềm mịn, bạn hãy thực hiện những việc dưới đây trước khi đi ngủ.

Để làn da khỏe đẹp, chăm chút cẩn thận và khoa học là điều không thể thiếu. Đặc biệt là vào ban đêm, bạn còn cần phải cung cấp dưỡng chất và bảo vệ làn da kỹ lưỡng hơn. Vì đây là thời điểm cơ thể đẩy mạnh trao đổi chất, loại bỏ tế bào chết, cải thiện làn da...

Một điều bạn cần lưu ý nữa là tẩy trang nếu bạn makeup vào ban ngày. Đa phần mỹ phẩm trang điểm dù đắt tiền đến mấy cũng chứa một lượng hóa chất nhất định có thể gây hại cho làn da nếu tiếp xúc quá thường xuyên.

Đây là một trong những thói quen mà bạn không thể bỏ qua mỗi tối để bảo vệ sức khỏe của làn da. Bạn nên hiểu rằng để bụi bẩn tiếp xúc với làn da suốt đêm sẽ gây ra nhiều vấn đề như mụn, mẩn ngứa, xỉn màu... Thậm chí, điều này còn cản trở quá trình hô hấp của da, gây ra vấn đề lão hóa sớm.

Ngoài ra, khi được làm sạch tốt, làn da sẽ có thể hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm nuôi dưỡng tối ưu.

Đầu tiên, bạn cần phải làm sạch làn da trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet

Chú ý vào tư thế ngủ

Nếu thường xuyên ngủ sấp hoặc nghiêng sang một bên, bạn nên điều chỉnh ngay vì thói quen này có thể hình thành nhiều nếp nhăn trên da mặt. Duy trì điều này thường xuyên trong thời gian dài, dù chưa lão hóa, làn da vẫn nhăn nheo.

Ngủ nghiêng hay sấp là tư thế không tốt cho làn da, do đó, hãy thay đổi ngay - Ảnh: Brightside

Đặt máy tạo độ ẩm kế bên giường

Vào ban đêm, làn da rất cần cung cấp thêm độ ẩm để thực hiện hydrat, chuyển hóa. Ngoài ra, một giấc ngủ kéo dài từ 7 - 8 giờ đồng hồ đã tiêu hao rất nhiều nước trong cơ thể, do đó, sử dụng phương pháp bổ sung độ ẩm từ bên ngoài cực kỳ cần thiết.

Đặt chiếc máy tạo độ ẩm sẽ giúp là da mềm mịn, căng mướt và tươi trẻ - Ảnh: Internet

Buộc tóc gọn gàng khi ngủ

Sau một ngày dài làm việc, mái tóc sẽ tích tụ một lượng bụi bẩn, mồ hôi và bã nhờn tiết ra từ da đầu. Do đó, nếu như bạn không gội đầu vào buổi chiều tối, trước khi đi ngủ hãy buộc mái tóc thật cẩn thận để tránh chúng lây lan các tác nhân xấu sang làm ảnh hưởng đến làn da.

Nếu mái tóc chưa được gội sạch, hãy tránh để chúng tiếp xúc với da mặt trong khi ngủ - Ảnh: Internet

Thư giãn trước khi ngủ

Ngoài chế độ dinh dưỡng và quy trình chăm sóc, tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến làn da. Căng thẳng kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân lớn gây lão hóa, hình thành nếp nhăn, bùng phát mụn...

Do đó, trước khi đi ngủ, hãy giữ cho tâm trạng thoải mái, thư thái nhất có thể để giấc ngủ không bị gián đoạn lúc nửa đêm. Bạn có thể đọc sách, xem phim, tập yoga... hay làm bất cứ điều gì mình thích để giải tỏa những lo lắng, căng thẳng trong suốt cả ngày dài làm việc.

Thư giãn hợp lý sẽ mang đến cho bạn giấc ngủ ngon, sâu và không thức giấc bất chợt - Ảnh: Internet

Với 5 thói quen vô cùng đơn giản này, chắc chắn, bạn sẽ có một ngày mới với làn da hoàn hảo, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.