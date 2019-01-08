'Học lỏm' bí kíp làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc để Tết này thu hút mọi ánh nhìn với làn da trắng hồng, tỏa sáng

Những phương pháp làm đẹp, chăm sóc da từ Hàn Quốc luôn được phần lớn phụ nữ tin dùng vì mang đến hiệu quả cao và rất dễ áp dụng.

Trong vài năm qua, Hàn Quốc đã trở thành một đế chế mới trong ngành công nghệ làm đẹp. Bằng chứng là từ khóa "K-beauty" đã ra đời nhằm mục đích mô tả các sản phẩm và thủ thuật chăm sóc da nổi tiếng của Hàn Quốc. Những sản phẩm này đã được chứng minh hiệu quả giúp phụ nữ Hàn trông trẻ trung đáng kinh ngạc. Trải qua quá trình kiểm nghiệm, Brightside đã thu thập được các phương pháp chăm sóc da thực sự hữu ích mà phụ nữ nên tham khảo ngay.

Dưỡng da bằng rượu vang đỏ Sản phẩm làm đẹp với rượu vang đỏ là xu hướng được phụ nữ Hàn hưởng ứng mạnh mẽ trong suốt nhiều năm qua. Loại rượu từ trái cây này cực kỳ giàu chất chống oxy hóa có đặc tính chống lão hóa và dưỡng ẩm tuyệt vời. Nhiều dưỡng chất trong rượu vang đỏ có thể được tìm thấy trong mặt nạ, kem, tinh chất và thậm chí son môi.

Rượu vang rất giàu chất chống oxy hóa cực kỳ tốt cho việc ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet Trị thâm bằng khoai tây Nước ép khoai tây có thể giúp xóa mờ hoàn toàn quầng thâm, nhược điểm và làm sáng da cực kỳ hữu hiệu. Phụ nữ Hàn Quốc thường sử dụng mặt nạ giấy thấm ướt trong nước ép khoai tây, sau đó mới đắp lên mặt. Phương pháp này giúp nguyên liệu lâu khô hơn, có thể thẩm thấu sâu vào bên trong da. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể làm các công thức kết hợp nước ép khoai tây với mật ong, nước cốt chanh, tinh bột nghệ, bột cám gạo... để sử dụng ngay tại nhà. Các vết thâm do mụn, quầng thâm mắt sẽ mờ đi nhanh chóng nhờ khoai tây tươi - Ảnh: Internet Dưỡng da bằng bông cải xanh Như chúng ta đã biết, bông cải xanh là một trong những "siêu thực phẩm" đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch. Với nguồn dinh dưỡng dồi dào, phong phú, loài thực vật này cũng cực kỳ tốt cho da. Nhiều thành phần được tìm thấy trong bông cải xanh có khả năng nuôi dưỡng tế bào, điều trị mụn trứng cá, tăng cường sản xuất collagen giúp làn da tươi trẻ, mịn màng từ bên trong. Bạn có thể thường xuyên bổ sung thực phẩm này trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày hoặc sử dụng các sản phẩm làm đẹp chiết xuất từ bông cải xanh. Không chỉ là thực phẩm tốt cho sức khỏe, bông cải xanh còn giàu dưỡng chất có tác dụng nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet Xông hơi cho khuôn mặt Chăm chỉ xông hơi khuôn mặt 2 lần mỗi tuần sẽ góp phần làm thông thoáng lỗ chân lông giúp làn da sạch sẽ, khỏe đẹp. Nhờ nhiệt độ cao, lưu thông máu sẽ được cải thiện, tăng cường tái tại tế bào mới giúp làn da tươi trẻ. Xông hơi làm làn da tươi trẻ, khỏe đẹp - Ảnh: Internet Chăm chỉ áp dụng các bí quyết từ Hàn Quốc trên, chỉ sau khoảng 2 tuần, làn da của bạn sẽ cải thiện đáng kể. Làn da đen nhẻm, đầy khuyết điểm sẽ trở nên trắng mịn, rạng ngời hơn.

Muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, trắng mịn mà không tốn kém, phụ nữ nhất định phải biết 8 bí quyết này Byrdie đã đăng tải 8 bí quyết chăm sóc da cực kỳ hiệu quả nhưng lại có rất ít người biết đến. Do đó, bạn nên tham khảo ngay để sớm sở hữu làn da hoàn hảo một cách đơn giản.

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