Muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, trắng mịn mà không tốn kém, phụ nữ nhất định phải biết 8 bí quyết này

Nữ diễn viên nổi tiếng Kendall Jenner chia sẻ: "Tôi rất quan tâm đến việc giữ cho khuôn mặt sạch sẽ. Giờ đây công đoạn này càng được chú ý vì tôi phải trang điểm rất nhiều. Tôi rửa mặt ít nhất 2 đến lần mỗi ngày".

Hãy đọc các lời khuyên sau đây từ Byrdie để việc nuôi dưỡng làn da trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Jaime King khuyên: "Tôi luôn làm sạch lớp mascara rất nhẹ nhàng bằng cách rửa mặt, chườm nước ấm, sau đó lấy ngón tay và xoa nhẹ lông mi trong nước. Thực hiện theo cách này, bạn không cần phải chà lên vùng da mỏng manh quanh mắt quá nhiều, từ đó hạn chế được tình trạng hình thành nếp nhăn".

Cô còn có một thói quen tốt là không bao giờ chạm tay vào mặt, luôn rửa sạch da mặt và thoa kem dưỡng mắt. Nếu như bạn muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, không lão hóa sớm, kể từ giờ hãy bắt đầu chăm sóc thực sự nghiêm túc.

Dưỡng ẩm nhiều lần

"Vào buổi sáng, tôi làm sạch, cân bằng, dưỡng ẩm. Kèm theo đó là tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần. Tôi dưỡng ẩm rất nhiều kể cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, tôi thường thay đổi sản phẩm dưỡng da theo mùa. Nếu sở hữu làn da bóng nhờn, bạn nên chọn các dòng sản phẩm dịu nhẹ chiết xuất từ nguyên liệu như nha đam, dầu dừa, trà xanh" -Shanina Shaik cho biết.

Dưỡng da ban đêm bằng phấn ong

Nếu da khô sạm, tôi sẽ sử dụng dầu dừa để thoa trực tiếp lên. Ngoài ra, có một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời khác mà bạn có thể tham khảo là phấn ong. Chỉ cần thoa loại nguyên liệu này lên da mặt, giữ qua đêm và vệ sinh vào sáng hôm sau. Sau lần sử dụng đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được kết quả. Ngoài ra, không nên đi ngủ khi chưa tẩy trang kỹ càng.

Cần một chuyên gia chăm sóc da

Lindsay Ellingson chia sẻ: "Mỗi tháng một lần, tôi sẽ tìm đến bác sĩ da liễu để kiểm tra tình hình. Điều này sẽ giúp tôi tìm ra được những phương pháp điều trị độc đáo, cũng như có được sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Nhờ có chế độ theo dõi cẩn thận, tôi hiếm khi bị nổi mụn, làn da cũng trở nên khỏe đẹp, hồng hào hơn hẳn".

Lời khuyên từ các chuyên gia luôn hữu ích đối với việc chăm sóc da của phụ nữ - Ảnh: Internet

Bám sát chế độ phù hợp

Tìm kiếm một chế độ chăm sóc phù hợp, sau đó kiên trì áp dụng theo là một trong những cách hiệu quả nhất để sở hữu làn da hoàn hảo ngay tại nhà.

Đừng lạm dụng mỹ phẩm

Nữ diễn viên Erin Heatherton khuyên: "Sử dụng quá nhiều mỹ phẩm có thể gây kích ứng da cực kỳ nguy hiểm. Một vài lần mỗi tuần, khi bạn không phải bước ra khỏi nhà, điều tốt nhất là rửa mặt bằng nước ấm. Ngoài ra, hãy ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A để giúp cho làn da mềm mịn, khỏe mạnh từ bên trong".

Khoai tây xóa mờ quầng thâm

Để thoát khỏi quầng thâm, hãy lấy khoai tây tươi cắt thành từng lát mỏng. Tiếp đó, đặt chúng trực tiếp lên hai bên mắt trong khoảng 15 đến 20 phút. Sau khi thực hiện khoảng 5 lần, bạn sẽ thấy quầng thâm giảm hẳn đi.

Chỉ với 2 lát khoai tây tươi, bạn hoàn toàn có thể xóa mờ quầng thâm mắt cứng đầu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, để loại bỏ mụn đầu đen, hãy lấy đường và nước cốt chanh cho vào chiếc bát rồi trộn đều lên. Thoa hỗn hợp lên vùng da bị ảnh hưởng bởi mụn, xoa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 5 phút thì rửa sạch. Chỉ sau 2 lần áp dụng, vấn đề mụn đầu đen sẽ thuyên giảm hẳn.

Nhanh tay "bỏ túi" và áp dụng 8 bí quyết chăm sóc trên, làn da của bạn sẽ cải thiện đáng kể mà chẳng cần tốn kém quá nhiều vào mỹ phẩm.