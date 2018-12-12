10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm

Chăm sóc da 12/12/2018 16:33

Phụ nữ từ thời xa xưa đã biết tận dụng 10 nguyên liệu tự nhiên sau đây để làm đẹp, nuôi dưỡng làn da trắng hồng, rạng rỡ và không tì vết.

Từ xa xưa, phụ nữ đã biết tận dụng các nguyên liệu từ tự nhiên để làm đẹp, chăm sóc da mặt ngay tại nhà. Cho đến nay, nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh phương pháp làm đẹp thiên nhiên luôn mang đến hiệu quả cao, đồng thời đảm bảo tính an toàn khi sử dụng lâu dài. 

Nếu đang mong muốn tiết kiệm nhiều tiền nhưng vẫn sở hữu làn da hoàn hảo, bạn nên học ngay 10 phương pháp làm đẹp từ phụ nữ xưa dưới đây.

Dầu ô liu

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 1
Không chỉ tốt cho sức khỏe, dầu ô liu còn là thần dược đối với làn da - Ảnh: Internet

Người xưa gọi nguyên liệu này là "vàng" vì nhiều lý do chính đáng. Dầu ô liu mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp. Đến nay, loại dầu này có trong hầu hết các loại kem dưỡng da và tóc trên thị trường.

Mát xa bằng dầu thơm

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 2
Mát xa là phương pháp ngăn ngừa lão hóa da, giảm thiểu căng thẳng hiệu quả - Ảnh: Brightside

Mát xa luôn là việc được rất nhiều quý cô yêu thích. Đặc biệt, phụ nữ xưa thường thêm dầu thơm và tinh dầu vào phương pháp này để tăng hiệu quả cải thiện làn da, cũng như ngăn ngừa căng thẳng.

Đường

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 3
Đường được phụ nữ xưa dùng để tẩy lông tại nhà - Ảnh: Brightside

Thời xưa, khi không có các sản phẩm chuyên dụng hay trung tâm thẩm mỹ, phụ nữ thường dùng đường để tẩy lông trên cơ thể. Cho đến nay, phương pháp này vẫn được sử dụng rộng rãi.

Nước hoa hồng

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 4
Nước hoa hồng được phụ nữ xưa xem như một loại kem dưỡng tự nhiên - Ảnh: Brightside

Hoa hồng cho hương thơm giúp làn da mềm mại, trắng hồng rạng rỡ. Ngoài ra, nguyên liệu này còn góp phần dưỡng ẩm, cân bằng độ pH cực kỳ hữu hiệu.

Mặt nạ mật ong

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 5
Tương tự như dầu ô liu, mật ong được sử dụng trong việc làm đẹp từ rất lâu đời - Ảnh: Brightside

Mật ong mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp cho phụ nữ qua hàng thiên niên kỷ. Bạn có thể đắp mặt nạ từ nguyên liệu này hoặc dùng chúng để mát xa xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa.

Mặt nạ trứng

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 6
Không chỉ là món ăn bổ dưỡng, trứng còn là một phương pháp dưỡng da tự nhiên - Ảnh: Brightside

Có rất nhiều công thức để sử dụng trứng trong việc làm đẹp, tuy nhiên, thời xưa, phụ nữ thường dùng mặt nạ trứng để nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe và bóng mượt.

Lá bắp cải

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 7
Lá bắp cải cực kỳ tốt cho vòng 1 của phụ nữ - Ảnh: Brightside

Loại nguyên liệu này được các bà mẹ cho con bú sử dụng suốt hàng trăm năm qua. Đặc tính giảm đau và ngừa viêm của lá bắp cải giúp làm dịu cơn đau ngực trong giai đoạn cho con bú ở phụ nữ.

Sữa chua

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 8
Sữa chua là nguyên liệu dưỡng da không còn xa lạ gì đối với mọi người - Ảnh: Brightside

Dùng sữa chua thường xuyên giúp làn da trở nên mềm mại, mịn màng và trắng hồng tự nhiên sau thời gian cực ngắn. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng sữa chua để chăm sóc da mỗi ngày.

Nước chanh

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 9
Chanh là loại quả giàu axit citric, vitamin C cực kỳ tốt cho sức khỏe của làn da - Ảnh: Brightside

Nước chanh bảo vệ làn da khỏi các tác nhân xấu, thậm chí là ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nước cốt chanh để giữ cho màu tóc nâu tự nhiên hơn.

Đất sét

10 bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp làn da trắng mịn hoàn hảo mà không cần xài mỹ phẩm - Ảnh 10
Đất sét là thần dược tự nhiên đối với làn da của phụ nữ - Ảnh: Brightside

Đất sét là nguyên liệu không thể thiếu đối với bất kỳ quý cô đẹp thời xưa. Làn da rạng rỡ, mịn màng cùng mái tóc chắc khỏe là những gì mà đất sét mang đến cho người sử dụng thường xuyên.

Chỉ cần sử dụng một trong những phương pháp từ tự nhiên trên, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp mà chẳng cần dùng quá nhiều mỹ phẩm.

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