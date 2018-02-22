Tiết lộ 3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà cực hiệu quả, phụ nữ không biết là phí cả đời

Chăm sóc da 22/02/2018 10:57

Biết được 3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà dưới đây, việc sở hữu nhan sắc lung linh, rạng rỡ sẽ vô cùng dễ dàng.

Bạn đang tìm cách làm trắng da mặt cấp tốc ngay tại nhà, hãy tham khảo 3 mẹo đơn giản nhưng rất hiệu quả dưới đây.

Mỹ phẩm làm trắng da hữu cơ

Mỹ phẩm có nguồn gốc hữu cơ, thiên nhiên đa phần đều lành mạnh với da, ngay cả da nhạy cảm và dễ kích ứng. Chính vì vậy, để làn da được dưỡng trắng cấp tốc mà vẫn đảm bảo an toàn, bạn nên thông minh ngay từ khâu chọn lựa dòng sản phẩm làm đẹp.

Đặc biệt, làn da được dưỡng trắng bằng mỹ phẩm hữu cơ sẽ không bắt nắng, đen sạm và thâm nám trở lại như dùng kem trộn.

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Chọn mỹ phẩm hữu cơ là cách làm trắng da cấp tốc tại nhà hiệu quả và an toàn - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết định kỳ

Muốn làn da trắng mịn, hồng hào cấp tốc, bạn nhất định phải tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần. Khi tế bào cũ được loại bỏ, quá trình tái tạo tế bào mới sẽ được tăng cường, từ đó da sẽ trở nên trắng mịn. Đây là một trong những cách làm trắng da tại nhà cực kỳ hiệu nghiệm. 

Bạn có thể tận dụng những nguyên liệu sẵn có tại nhà để tẩy tế bào chết cho da, chẳng hạn như đường, muối, mật ong, dầu ô liu...

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn trộn muối với mật ong theo tỉ lệ 1:1, sau đó thoa đều lên mặt. Dùng đầu ngón tay xoa nhẹ theo chuyển động tròn từ trán xuống cằm rồi ngược lại, luân phiên trong khoảng 5 phút thì dừng lại, rửa mặt với nước ấm là hoàn thành.

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Tẩy tế bào chết bằng nguyên liệu tự nhiên là cách làm trắng da cấp tốc tại nhà hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mặt nạ làm trắng da ban đêm

Ban đêm là thời điểm cơ thể tăng cường trao đổi chất, chuyển hóa và tái tạo tế bào mới. Chính vì vậy, bổ sung dưỡng chất vào lúc này là cách làm da căng mịn và trắng hồng cấp tốc hữu hiệu ngay tại nhà.

Ngoài ra, bạn có thể tự làm kem dưỡng da ban đêm ngay tại nhà từ các nguyên liệu thiên nhiên như nha đam, gel nha đam, sáp ong, dầu dừa.... theo cách dưới đây.

Đầu tiên, đun cách thủy 3 muỗng canh sáp ong trong chiếc bát nhỏ, thêm 3 muỗng canh gel nha đam vào, trộn đều, đợi nguội là có thể sử dụng.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ 45 - 60 phút, thoa đều kem dưỡng ban đêm lên, mát xa nhẹ nhàng là hoàn thành. Bạn nên giữ mặt nạ này qua đêm và rửa thật sạch vào sáng hôm sau.

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Kem dưỡng da ban đêm từ nha đam và sáp ong có khả năng làm trắng cấp tốc - Ảnh: Internet

Trên đây là 3 cách làm trắng da cấp tốc ngay tại nhà mang đến hiệu quả cao và cực kỳ an toàn. Ngoài ra, để phục hồi làn da sạm đen, sần sùi sau thời gian nghỉ Tết, hãy áp dụng các phương pháp trên, kết quả sau 1 tuần sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Sốt xình xịch với cách tẩy trắng da nhanh hơn cả kem trộn từ 1 thìa kem đánh răng giúp bạn một phát xinh như tiên không cần phẫu thuật, không lo dị ứng

Sốt xình xịch với cách tẩy trắng da nhanh hơn cả kem trộn từ 1 thìa kem đánh răng giúp bạn một phát xinh như tiên không cần phẫu thuật, không lo dị ứng

Ngoài công dụng chính là làm sạch khoang miệng, kem đánh răng còn có khả năng dưỡng trắng da cực kì tốt mà không phải phụ nữ nào cũng biết.

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