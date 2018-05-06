Thử cách này xem sữa tươi có thực sự giúp làm trắng da của bạn hay không

Sữa tươi có nhiều lợi ích trong việc chăm sóc da như loại bỏ những đốm đen do cháy nắng, làm sáng da, tẩy tế bào chết và cấp ẩm cho da. Nhưng dùng sữa tươi thế nào để da trắng mịn mà không lo bắt nắng đen sạm trở lại? Dưới đây là một số cách làm trắng da bằng sữa tươi không đường cực kỳ hữu ích.

Sữa tươi có thể tìm thấy ở mọi hộ gia đình tại Việt Nam, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Sữa tươi là một thức uống lành mạnh cung cấp các dưỡng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể, đồng thời bạn cũng có thể làm trắng da bằng sữa tươi nhờ cách thêm sữa vào các công thức làm đẹp .

Sữa tươi có nhiều công dụng trong làm đẹp, trong đó có khả năng làm trắng da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Rửa mặt bằng sữa tươi vào buổi sáng

Sữa giúp loại bỏ những tạp chất được da đào thải ra qua một đêm dài. Sữa sẽ giúp diệt hoàn toàn những vi khuẩn, dầu thừa trên da vào buổi sáng, loại bỏ tế bào chết giúp da sáng khỏe và căng mịn.

Cách sử dụng sữa tươi để rửa mặt:

- Lấy 3 thìa sữa tươi không đường vào 1 chiếc bát con sạch

- Thêm vào đó 1 muỗng cà phê dầu ô liu nguyên chất, ½ thìa cà phê mật ong và vài giọt nước hoa hồng để cân bằng độ pH cho da

- Nhúng 1 miếng bông vào hỗn hợp, lau lên toàn bộ da mặt. Sau đó, bạn có thể tiến hành các bước vệ sinh cá nhân buổi sáng khác khoảng 10-15 phút trong lúc đợi da được làm sạch tự nhiên

- Rửa mặt thật sạch với nước lạnh

Bạn có thể dùng sữa tươi để rửa mặt vào buổi tối sau khi trở về nhà với 1 ngày dài làm việc mệt mỏi. Sữa sẽ giúp da bạn được thư giãn và được làm sạch sâu.

Rửa mặt với sữa tươi hàng ngày giúp da trắng mịn tự nhiên - Ảnh: Internet

Mặt nạ sữa tươi và chuối dưỡng trắng da

Sữa tươi chứa lactose giúp cải thiện tông màu của da, giúp da trở nên sáng hơn. Chuối không chỉ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mà còn có tác dụng dưỡng ẩm tối đa cho da, đặc biệt là những chị em đang ở độ tuổi 30, da bắt đầu khô hơn với những dấu hiệu lão hóa.

Chỉ cần dành một chút thời gian mỗi tối để đắp mặt nạ sữa tươi và chuối dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Cách làm mặt nạ sữa tươi và chuối:

- Nghiền nhỏ ½ quả chuối hoặc đem xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố

- Trộn chuối nghiền với 1 thìa canh sữa tươi không đường

- Thoa đều mặt nạ sữa tươi và chuối lên khắp khuôn mặt, thư giãn 20 phút, sau đó rửa lại mặt với nước lạnh

Để tăng hiệu quả làm trắng da, trước khi rửa lại mặt với nước, bạn nên thực hiện các thao tác massage da mặt nhẹ nhàng để loại bỏ lớp da chết trên da. Đắp mặt nạ ít nhất từ 2-3 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn duy trì hiệu quả làm trắng da bằng sữa tươi và dần nâng tông da trắng hồng rõ rệt.

Đừng quên thoa kem chống nắng trước khi ra đường và kết hợp dưỡng trắng da với các loại rau củ, trái cây có lợi cho da như táo, kiwi, chuối, dưa hấu,... để da trắng bền vững và khỏe mạnh từ bên trong. Chúc các bạn luôn xinh!