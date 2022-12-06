Thổi bay mụn trứng cá với 5 loại rau quen thuộc trong vườn nhà vừa rẻ bèo lại hiệu quả đến bất ngờ

Rau mồng tơi chứa nhiều chất rất tốt cho da như vitamin A3, B3, vitamin C cùng một số chất khác như saponin, sắt… khi sử dụng sẽ giảm viêm, kháng khuẩn và loại bỏ mụn. Ngoài ra, rau mồng tơi còn ẩn giấu hàm lượng sắc tố coratene dồi dào, đem đến vẻ hồng hào cho làn da.

Lá mồng tơi xay nhuyễn, ép lấy nước cốt. Cho thêm 1 thìa cà phê mật ong vào chung với hỗn hợp này sau đó làm sạch da mặt và đắp lên vùng da bị mụn. Sau khoảng 15 phút bạn hãy rửa lại mặt với nước sạch. Mỗi tuần thực hiện việc đắp mặt nạ rau mồng tơi và muối đều đặn 2-3 lần.

Rau lang giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa và cả cơ thể. Với những bạn gái có làn da nhờn hay đang đau đầu với mụn trứng cá thì loại rau này vô cùng cần thiết.

Lấy 1 nắm lá rau lang non đem xay nhuyễn rồi trộn cùng với bột đậu xanh và 1 chút muối. Đắp hỗn hợp này lên các nốt mụn trong khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm sẽ giúp da phục hồi nhanh chóng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Rau sam

Bạn chỉ cần lấy 1 nắm rau sam rửa sạch, xay nhuyễn rồi vắt lấy nước cốt. Rửa sạch mặt sau đó dùng bông gòn thấm đều nước cốt rau sam để thoa lên da. Sau khoảng 15 phút thì nhớ rửa lại mặt với nước sạch nhé. Nếu không sợ làm bẩm gối, bạn cũng có thể để qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau.

Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá

Ngoài tác dụng thanh nhiệt, trị ho, diếp cá còn có khả năng chữa mụn, dưỡng da hiệu quả. Diếp cá có tính mát, khả năng kháng khuẩn nên giúp ngăn ngừa viêm nhiễm nang lông, làm mát và đẹp da.

Rửa sạch từ 7 – 10 lá diếp cá sau đó xay nhuyễn hoặc giã nhỏ. Tiếp đó lọc bỏ phần bã và chỉ giữ lại phần nước.

Rửa sạch mặt cho trôi hết bụi bẩn, bã nhờn. Lấy phần nước đã giã bôi đều lên mặt hoặc vùng mụn, vết thâm cần loại bỏ sau đó thư giãn trong khoảng 30 phút. Rửa sạch mặt với nước lạnh sau khi đắp.

Với phương pháp này, bạn nên áp dụng thường xuyên từ 3 – 4 lần một tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Rau ngót

Không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình, rau ngót còn chứa nhiều vitamin A, C… giúp hỗ trợ xoá mờ mụn hiệu quả.

Nếu da mặt bị mụn và thâm do mụn, bạn hãy giã rau ngót với một chút gừng. Sau đó lấy nước đó thoa lên vùng bị nám hoặc tàn nhang trong vòng 15 phút. Thực hiện biện pháp này hàng ngày cho đến khi mụn và sẹo mụn thâm mờ đi.

Trên đây đều là những loại rau quen thuộc vườn nhà bạn hoàn toàn có thể tận dụng để làm đẹp.