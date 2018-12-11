Thêm vài muỗng 'thần dược' này vào nước ấm để tắm, da toàn thân trắng hồng, mướt mịn như Ngọc Trinh sau thời gian ngắn

Chăm sóc da 11/12/2018 07:42

Thêm vài muỗng canh dầu dừa vào nước ấm theo công thức sau đây để tắm mỗi tối, làn da toàn thân của bạn sẽ bật tông trở nên trắng hồng, tươi sáng trong vòng 1 tuần.

Không cần phải sử dụng kem dưỡng trắng cấp tốc gây hại cho da hay dùng mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền, bạn vẫn sở hữu làn da trắng mịn nếu biết phương pháp từ dầu dừa sau đây.

Tác dụng dưỡng trắng da của dầu dừa

Dầu dừa là nguyên liệu tự nhiên cực kỳ tốt đối với làn da. Vì có kết cấu tinh dầu, đây là loại kem dưỡng ẩm hoàn hảo cho da vào mùa đông. Trong loại dầu này có hàm lượng lớn kháng khuẩn và chất chống viêm với tác dụng điều trị mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn đầu trắng hay viêm da, mẩn ngứa, phát ban.

Dùng dầu dừa thoa trực tiếp có thể làm dịu làn da kích ứng, giảm nốt mụn sưng đỏ hiệu quả tối ưu. Đồng thời, đây là biện pháp điều trị làn da cháy nắng, bỏng rát do ánh nắng hữu hiệu. 

Dầu dừa có thể cân bằng ngay độ pH tự nhiên giúp làn da khỏe đẹp, không kích ứng và hấp thụ các dưỡng chất một cách tối đa.

Thêm vài muỗng 'thần dược' này vào nước ấm để tắm, da toàn thân trắng hồng, mướt mịn như Ngọc Trinh sau thời gian ngắn - Ảnh 1
Dầu dừa là nguyên liệu mang đến rất nhiều tác dụng đối với làn da, đặc biệt là dưỡng trắng và giữ ẩm - Ảnh: Internet

Hơn thế, loại dầu này còn góp phần tăng cường độ săn chắc, tính đàn hồi giúp làn da luôn căng mịn, tươi trẻ. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong dầu dừa có thể đẩy lùi quá trình lão hóa, đồng thời ngăn ngừa các dấu hiệu như nếp nhăn, chảy xệ, nám sạm hay tàn nhang.

Cách sử dụng dầu dừa để dưỡng trắng da toàn thân cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần thêm vài muỗng canh loại nguyên liệu này vào nước để tắm mỗi tối. 

Cách tắm trắng toàn thân bằng dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 5 muỗng canh dầu dừa

- 1 quả chanh tươi

- Nước ấm

- Đường

- Mật ong

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh mật ong vào bát, dùng dụng cụ trộn đều để thu được hỗn hợp đồng nhất. 

Pha nước ấm đủ để ngâm toàn bộ cơ thể, thêm vài muỗng canh mật ong và vắt nước cốt chanh tươi vào rồi hòa tan tất cả.

Thêm vài muỗng 'thần dược' này vào nước ấm để tắm, da toàn thân trắng hồng, mướt mịn như Ngọc Trinh sau thời gian ngắn - Ảnh 2
Tắm với dầu dừa không chỉ dưỡng trắng da toàn thân mà còn ngăn ngừa mẩn ngứa, viêm hay nấm - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Bước đầu, hãy làm ướt cơ thể, thoa đều hỗn hợp đường và mật ong lên khắp người rồi mát xa toàn thân bằng chuyển động tròn khoảng 5 phút. Giữ thêm 3 phút nữa thì ngâm mình vào nước ấm đã pha. Nằm thư giãn trong làn nước ấm khoảng 10 đến 15 phút. Cuối cùng, tắm lại bằng nước mát là hoàn thành.

Chăm chỉ thực hiện theo các bước hướng dẫn tắm trắng bằng dầu dừa trên, làn da toàn thân sẽ trở nên trắng mịn, căng mướt và hồng hào đáng mơ ước.

Thêm thứ này vào sữa tắm rồi dùng mỗi ngày, da toàn thân sẽ trắng hồng, căng mướt như thoa kem dưỡng tiền triệu

Thêm thứ này vào sữa tắm rồi dùng mỗi ngày, da toàn thân sẽ trắng hồng, căng mướt như thoa kem dưỡng tiền triệu

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hãy đắm mình trong dòng nước ấm thoải mái cùng loại sữa tắm tự chế sau đây, bạn sẽ sở hữu làn da toàn thân trắng hồng, mềm mịn chỉ sau thời gian ngắn.

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