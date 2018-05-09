Tất tần tật quy trình chăm sóc da hàng ngày từ sáng cho tới tối

Chăm sóc da 09/05/2018 09:19

Tất tần tật các bước rửa mặt và chăm sóc da mặt hàng ngày. Cứ theo đúng quy trình này thì chị em sẽ “trẻ mãi không già” và làn da lúc nào cũng tươi tắn.

Chăm sóc da hàng ngày đúng cách là điều mà chị em phụ nữ nào cũng quan tâm. Trong khi có một số người lười thực hiện các bước chăm sóc da này để bảo vệ và làm đẹp da mặt thì nhiều chị em khác lại đang rửa mặt sai cách, khiến cho da nhiều dầu hơn và nổi mụn nhiều hơn trước.

Dưới đây là quy trình chăm sóc da cơ bản, từ sáng cho tới tối để chị em tham khảo và thay đổi thói quen hàng ngày của mình. Tuân thủ quy trình này cũng là lý do tại sao các hot girl và người đẹp Hàn Quốc lúc nào cũng có làn da tươi tắn, rạng rỡ như gái 18.

Cách chăm sóc da mặt buổi sáng

Cách chăm sóc da mặt buổi sáng
Cách chăm sóc da mặt buổi sáng. Ảnh minh họa: Internet.

Bước 1: Thứ đầu tiên bạn cần làm ngay sau khi thức dậy đó rửa mặt với mát vài lần. Bước này giúp cho da mặt tươi tỉnh và giữ ẩm.

Bước 2: Dùng sữa rửa mặt phù hợp để rửa mặt. Thoa lên mặt và mát xa nhẹ nhàng.

Bước 3: Dùng toner làm sáng làn da. Nước hoa hồng là lựa chọn tuyệt vời chị em nên thử nhé. Không chỉ có nhiều dưỡng chất tuyệt vời mà nước hoa hồng còn là bí quyết làm đẹp rất nổi tiếng đấy.

Bước 4: Dưỡng ẩm cho da. Đây cũng là bước quan trọng nhất. Thoa đều kem dưỡng ẩm khắp mặt cho đến khi các dưỡng chất được hấp thụ hoàn toàn.

Bước 5: Thoa kem chống nắng để bảo vệ da khi đi ra ngoài. Sử dụng kem chống nắng có SPF trên 30 và thoa cứ vài giờ một lần.

Bước 6: Trang điểm. Nếu chị em muốn tươi tắn hơn thì có thể trang điểm nhẹ nhàng. Chú ý là mỹ phẩm nên có chất dưỡng ẩm để đảm bảo da không bị khô trong những ngày hè nắng nóng.

Các bước chăm sóc da trong ngày

Các bước chăm sóc da trong ngày
Các bước chăm sóc da trong ngày. Ảnh minh họa: Internet.

Bước 1: Tận dụng giờ nghỉ giải lao để chăm sóc làn da. Chị em có thể thoa kem dưỡng ẩm lên mặt.

Bước 2: Chăm sóc môi và dưỡng ẩm cho môi.

Bước 3: Uống nhiều nước hoặc ăn các loại trái cây nhiều nước. Tránh uống soda, cafe hoặc các chất kích thích khác.

Bước 4: Bổ sung vitamin cho cơ thể. Tránh ăn đồ chiên rán và thực phẩm nhiều dầu.

Bước 5: Thoa kem dưỡng ẩm trước khi rời khỏi văn phòng để về nhà.

Các bước chăm sóc da buổi tối

Các bước chăm sóc da buổi tối
Các bước chăm sóc da buổi tối. Ảnh minh họa: Internet.

Bước 1: Sau khi về nhà, rửa sạch mặt với nước ấm và tẩy trang với sữa rửa mặt hoặc dụng cụ tẩy trang chuyên dụng.

Bước 2: Áp dụng các bước rửa mặt giống như đã làm buổi sáng. Chú ý chọn sản phẩm dành cho ban đêm nhé.

Bước 3: Ngủ đủ 7 đến 8 tiếng. Ngoài ra, đừng quên tẩy tế bào chết cho da mỗi tuần một lần.

Một số lưu ý khi chăm sóc da hàng ngày:

  • Tránh tắm nước quá nóng vì nước nóng rất có hại cho da.
  • Hạn chế đi ra ngoài sau khi rửa mặt xong.
  • Lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với làn da.

Áp dụng đúng quy trình chăm sóc da này thì làn da của chị em chắc chắn sẽ luôn mịn màng và sạch mụn. Hãy thử thực hiện ngay hôm nay và cảm nhận sự thay đổi sau một tuần nhé.

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