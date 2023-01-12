Tạm biệt bụng chảy sệ cùng 6 tip đơn giản giúp da săn chắc sau giảm cân và mang thai

Chúng ta sẽ luôn tôn trọng mọi kiểu dáng cơ thể và với những lời khuyên chuyên nghiệp về cách làm săn chắc da bụng sau đây sẽ giúp ích ít nhiều cho bạn.

Bạn cần bắt đầu với chất lượng và số lượng giấc ngủ vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da của bạn. Có 4 điều chính bạn cần biết:

Phòng ngủ của bạn nên càng tối càng tốt.

Phòng ngủ của bạn nên mát mẻ. Nhiệt độ tốt nhất là 18,3 °C (65 °F). Nếu bạn cảm thấy lạnh, tốt hơn là đắp nhiều chăn hơn là để máy sưởi hoạt động nhiều hơn.

Không có bữa ăn lớn trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ.

Không có tiện ích điện tử khi nằm trên giường.

2. Sử dụng kem có chứa retinoids

Kem làm săn chắc da có thể giúp làn da của bạn trông trẻ hơn, nhưng đừng quên rằng bạn cần thoa chúng một cách nhất quán để hiệu quả được tích lũy. Các bác sĩ đề nghị sử dụng kem retinoid để làm săn chắc da. Các dẫn xuất của nó bao gồm Vitamin A, làm tăng sự trưởng thành và luân chuyển của các tế bào da.

3. Đi bộ 20 phút mỗi ngày hoặc tập các bài tập sức mạnh

Duy trì hoạt động là tốt cho tâm trạng của bạn và hạnh phúc nói chung. Nó giữ cho quá trình trao đổi chất của bạn cao và bão hòa các tế bào của bạn bằng oxy. Kết quả là, chất lượng làn da của bạn trở nên tốt hơn. Các bác sĩ khuyên bạn nên đi bộ 20 phút mỗi ngày, trong trường hợp bạn bỏ lỡ buổi tập.

Đồng thời, các bài tập bụng có mục tiêu sẽ không nhất thiết giúp bạn săn chắc da nhưng chúng sẽ giúp bạn phát triển cơ bắp hơn.

4. Massage với dầu hạnh nhân

Ngoài việc làm dịu da khô, dầu hạnh nhân có thể cải thiện màu da. Sử dụng nó để massage bụng để tăng gấp đôi hiệu quả. Bạn cũng có thể sử dụng các loại kem thắt chặt trong quá trình này. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc mát-xa thường xuyên bằng dụng cụ mát-xa dao động điều khiển bằng tay có tác dụng tích cực.

Cách thực hiện xoa bóp :

Nằm ngửa và làm ấm tay. Thoa dầu hoặc kem.

Dùng lòng bàn tay xoa bóp khắp bụng theo chiều kim đồng hồ nhiều lần.

Sau đó xoa bóp đường trung tâm của bụng của bạn. Bắt đầu với xương ức của bạn và kết thúc ở xương mu của bạn.

Thực hiện các chuyển động tương tự ở bên trái và sau đó ở bên phải bụng.

Tiếp tục xoa bóp với áp lực nhẹ nhàng và vòng tròn ra ngoài từ rốn của bạn theo chiều kim đồng hồ.

Tiếp tục xoa bóp trong tối đa 20 phút .

5. Bọc ủ da

Nếu bạn sử dụng quấn cơ thể ở nhà, hãy đảm bảo rằng bạn uống đủ nước, đặc biệt là trong khi tập thể dục. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn và không sử dụng màng bọc lâu hơn dự định. Bạn có thể quấn trong 30-90 phút cùng với kem làm săn chắc hoặc kem dưỡng da.

6. Kiểm tra lượng cholesterol và cortisol của cơ thể

Để chống lại vấn đề da lỏng lẻo, bạn cần làm mọi thứ như một phần của kế hoạch tổng thể. Tốt hơn hết là bạn nên kiểm tra mức cholesterol của mình vì khi nó giảm xuống, hàng rào lipid bắt đầu bị phá vỡ và da mất độ ẩm nhanh hơn. Làn da của bạn cần được giữ nước để trở nên săn chắc hơn.

Ngoài ra, hãy chú ý đến mức độ cortisol của bạn vì nó có thể cho thấy bạn đang căng thẳng như thế nào. Có bằng chứng cho thấy nồng độ cortisol cao có thể khiến da mỏng và yếu đi.

Theo Brightside