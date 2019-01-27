Sử dụng thứ này để thay thế toner đắt tiền mỗi ngày, bạn sẽ nhận về điều kỳ diệu sau 3 tuần

Nhờ thay thế toner bằng giấm táo mỗi ngày, Alexis Diaz đã sở hữu làn da mịn màng, hồng hào tràn đầy sức sống mà lại tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Không chỉ là một phụ liệu quen thuộc trong nhà bếp, giấm táo còn là nguyên liệu vô cùng tốt đối với làn da. Để biết được cách làm đẹp từ giấm táo hiệu quả nhất, bạn nên tham khảo các thông tin sau đây từ Theklog. Lợi ích của giấm táo đối với làn da Về lợi ích của giấm táo đối với làn da, Joshua Zeichner - Giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng tại Bệnh viện Mount Sinai (New York) cho biết, giấm táo có đặc tính chống vi khuẩn và chống viêm. Đây là một loại pH có tính axit và có thể hoạt động như chất làm se để loại bỏ dầu thừa khỏi da. Loại giấm này có khả năng tẩy da chết nhẹ nhàng, không gây kích ứng da.

Vì giấm có độ pH axit nên bạn phải pha loãng sản phẩm trước khi thoa lên mặt. Trước khi bắt đầu phương pháp chăm sóc da từ giấm táo, hãy pha loãng sản phẩm theo tỷ lệ 1:2, 1:3 hoặc 1:4. Sự thay đổi rõ rệt của làn da nhờ sử dụng giấm táo pha loãng với nước mỗi ngày - Ảnh: Internet Làm thế nào để dưỡng da bằng giấm táo? Chuyên gia Joshua Zeichner chia sẻ: "Thói quen của tôi chủ yếu tập trung vào việc làm dịu làn da nhạy cảm. Tôi thường bắt đầu ngày mới bằng cách làm sạch nhanh mà không phải là làm sạch kép vào buổi sáng. Tôi sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt, sau đó là toner, essence, serum, kem dưỡng và cuối cùng là kem chống nắng. Sau đó, tôi đã thay thế toner bằng hỗn hợp giấm táo tự chế vào ban ngày và ban đêm".

Giấm táo thực sự là một nguyên liệu cực kỳ tốt đối với làn da - Ảnh: Internet Toner giấm táo phù hợp với da dầu Đêm đầu tiên sử dụng giấm táo, Joshua Zeichner đã rất ngạc nhiên vì da sạch, mịn màng nhưng hơi đỏ ửng hơn bình thường. "Tôi đã phải chịu đựng làn da khô, mất nước và một đêm không ngủ" - Chuyên gia cho biết. Đến cuối tuần thứ 2, làn da của Zeichner trở nên cực kỳ khô, bong tróc và tổng thể bị kích thích. "Tôi thấy thất vọng với hỗn hợp giấm táo đã áp dụng suốt gần 2 tuần qua. Sau đó, vì làn da bị đỏ mà tôi không thể trang điểm được nữa" - Joshua Zeichner cho biết. Tuy nhiên, bất chấp tất cả các vấn đề gặp phải, vị chuyên gia này quyết định dùng toner giấm táo thêm 1 tuần nữa và chỉ sử dụng 1 lần mỗi ngày. Đến cuối tuần thứ 3, cô cảm nhận làn da trở nên dịu hẳn và trở nên trắng mịn hơn rõ rệt. Mặc dù đã nhìn thấy kết quả tốt sau 3 tuần sử dụng toner giấm táo nhưng phương pháp này không dành cho những người sở hữu làn da nhạy cảm. Như chuyên gia da liễu Zeichner đã giải thích, giấm táo có đặc tính tẩy da chết nhẹ, do đó không phù hợp với làn da nhạy cảm. Vị chuyên gia này chia sẻ công thức toner từ giấm táo này chỉ mang đến tác dụng tốt đối với làn da nhiều dầu vì loại giấm này giúp loại bỏ dầu thừa và cân bằng da rất hiệu quả. Nếu sở hữu làn da dầu nhờn, bạn nên sử dụng toner giấm táo để tiết kiệm được nhiều chi phí hơn.

Là phụ nữ mà không biết làm toner giấm táo để dưỡng da khỏe đẹp, xóa mờ nám và dưỡng tóc suôn dài thì quá uổng Không chỉ là một loại gia vị trong căn bếp, nếu biết cách dùng giấm táo để làm toner, bạn sẽ sở hữu được "thần dược" nuôi dưỡng làn da và mái tóc ngay tại nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-dung-thu-nay-de-thay-the-toner-dat-tien-moi-ngay-ban-se-nhan-ve-dieu-ky-dieu-sau-3-tuan-313117.html