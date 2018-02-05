Siêng làm 4 điều này, da sẽ trắng mịn sạch mụn cực nhanh, đảm bảo thành công 100%

Nếu muốn sở hữu làn da trắng, sạch mụn, bạn hãy sử dụng nước đá lạnh để rửa mặt mỗi ngày.

Việc sở hữu làn da trắng mịn sạch mụn sẽ vô cùng dễ dàng nếu bạn chăm chỉ làm 4 điều dưới đây mỗi ngày.

Ăn mặn là một trong những nguyên nhân lớn gây nên mụn nhọt và viêm da. Ngoài ra, muối còn là loại gia vị khiến da bị sạm, sần sùi và nhăn nheo rất kém sắc. Hạn chế thêm muối vào thức ăn vừa giúp cơ thể thanh lọc vừa khiến da tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Vì nước đá lạnh vừa giúp se khít lỗ chân lông vừa làm tăng tuần hoàn máu giúp da căng mịn, trắng hồng một cách tự nhiên. Thói quen này còn có khả năng làm dịu và chữa lành các nốt mụn, viêm một cách nhanh chóng. Ngoài ra, đây còn là phương pháp ngăn ngừa lão hóa giúp da luôn tươi trẻ, hồng hào tự nhiên vượt trội.

Song song với việc hạn chế ăn muối, bạn nên uống thật nhiều nước mỗi ngày để giúp làn da trắng mịn, sạch mụn. Bởi nước là điều kiện cần thiết để cơ thể chuyển hóa, trao đổi chất, từ đó đào thải cặn bã, độc tố ra ngoài. Khi cơ thể thanh lọc, làn da sẽ tươi trẻ, mịn màng một cách tự nhiên.

Uống nhiều nước, hạn chế ăn muối là những việc làm giúp làn da trắng mịn, sạch mụn - Ảnh: Internet

Ăn đủ chất

Thiếu chất, đặc biệt là các loại vitamin cũng là nguyên nhân lớn khiến làn da sạm đen, sần sùi và kém sắc. Khi ăn đủ chất, quá trình sản sinh tế bào mới được đảm bảo, từ đó da sẽ trở nên căng mịn, tươi trẻ. Bên cạnh đó, bổ sung đầy đủ vitamin, da sẽ có đủ sức đề kháng chống lại các tác nhân gây nên viêm, mụn và mẩn ngứa.

Ăn đủ chất, đặc biệt là vitamin sẽ làm da trắng mịn sạch mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ tự nhiên

Để làm làn da trắng mịn sạch mụn, đắp mặt nạ từ thiên nhiên là việc không thể thiếu. Vì ngòai việc nuôi dưỡng từ bên trong, chăm sóc từ bên ngoài cũng vô cùng quan trọng để phục hồi làn da một cách nhanh chóng.

Một số nguyên liệu có thể dùng để đắp mặt nạ tại nhà bạn có thể tham khảo như chuối, lòng trắng trứng, vitamin E, sữa chua, mật ong, khoai tây...

*Mặt nạ chuối chín

Bạn nghiền mịn nửa quả chuối chín trộn đều với 1 muỗng canh mật ong cho vào chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, nằm thư giãn sau 15 - 20 phút thì vệ sinh lại với nước mát là hoàn thành.

*Mặt nạ lòng trắng trứng

Lấy lòng trắng trứng ra chiếc bát nhỏ, thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh vào rồi trộn đều. Sau khi rửa sạch da mặt, bạn thoa đều hỗn hợp lên, mát xa nhẹ nhàng và thư giãn thêm 10 phút nữa rồi vệ sinh sạch là hoàn thành.

Những việc làm làn da trắng mịn sạch mụn trên không khó thực hiện, vậy nên, hãy kiên trì áp dụng mỗi ngày, kết quả sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.