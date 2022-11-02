Dùng Vaseline theo cách này, da trắng hồng tự nhiên gấp 4 lần cực nhanh

Vaseline là một chất có nguồn gốc dầu mỏ được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà hóa học người Anh Robert Augustus Chesebrough. Robert đã cố gắng tạo ra dầu hỏa từ tinh dầu cá voi, nhưng thay vì tạo ra dầu hỏa, ông tạo ra một hợp chất kì lạ. Sau khi xem xét thấy sản phẩm của mình có thể làm lành nhanh các vết xước và bỏng trên da, ông bắt đầu phát triển một sản phẩm bây giờ được gọi là Vaseline. Phải mất 5 năm để hoàn thiện kỹ thuật chiết xuất của Robert, nhưng ngay sau khi Vaseline ra đời, nó đã có mặt phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới với công hiệu giúp giữ ẩm hiệu quả cho làn da mọi người.

Thế nào là dưỡng trắng da bằng vaseline ? Đâu là phương pháp dùng vaseline thu được hiệu quả trắng da tốt nhất? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay nhé!

Nhờ kết cấu dạng đặc mà vaseline có khả năng dưỡng ẩm da rất tốt, nó khắc phục mọi tình trạng da khô, nứt nẻ và bong tróc của bạn.

Vaseline là một loại mỹ phẩm nổi tiếng được tinh chế từ nhiều nguồn vitamin, khoáng chất cũng như các chất hóa học tốt cho da. Đặc biệt, phức hợp dưỡng trắng Bio-Actives trong sản phẩm này hỗ trợ dưỡng trắng dài lâu từ sâu bên trong. Cùng với các giọt VSL Jelly siêu nhỏ làm nên công dụng dưỡng da chống nắng và ngăn ngừa lão hóa siêu hiệu quả.

Đồng thời, vaseline còn hỗ trợ tẩy tế bào chết giúp làn da của bạn trở nên mịn màng hơn. Tóm lại, công dụng chính của vaseline đó là dưỡng da trắng sáng đều màu.

Vậy sử dụng vaseline thế nào để thu được hiệu quả tốt nhất?

Các công thức dưỡng trắng da gấp 4 lần từ Vaseline

Vaseline vốn đã là loại mỹ phẩm dưỡng da vô cùng quen thuộc đối với phụ nữ Việt. Thế nhưng, kết hợp loại dưỡng thể này với một số nguyên liệu tự nhiên như Vitamin E, B1, C, mật ong, bột cám gạo, bột sắn dây... sẽ mang đến hiệu quả dưỡng trắng da cao gấp 4 lần bình thường.

Da sẽ trắng gấp 4 lần nếu sử dụng các phương pháp này từ Vaseline!

1. Vaseline kết hợp với Vitamin E và bột cám gạo

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 lọ Vaseline ban đêm

- 1 vỉ Vitamin E

- 100gr bột cám gạo

Cách bước tiến hành thực hiện:

Trước tiến, bạn cho Vaseline ra chiếc thau lớn, trích dịch lượng Vitamin E và bột cám gạo đã chuẩn bị vào, rồi dùng muỗng trộn thật đều tay đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau.

Kế đến, bạn chỉ việc cho hỗn hợp trên vào lọ, rồi đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh hoặc nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời để sử dụng trong thời gian dài nhé.

Cách dùng Vaseline kết hợp với Vitamin E và bột cám gạo giúp dưỡng trắng da!

2. Vaseline kết hợp với Vitamin B1, C

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 lọ Vaseline ban đêm

- 5 viên Vitamin B1

- 5 viên Vitamin C

Các bước tiến hành thực hiện:

Bạn chỉ cần tiến hành nghiền mịn số Vitamin B1 và C đã chuẩn bị cho vào lọ Vaseline ban đêm, sau đó lắc đều tay đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau là có thể sử dụng rồi nhé.

Đồng thời, các chị em cũng nên bảo quản lọ dưỡng thể này ở nơi khô thoáng, tránh nơi ẩm ướt, để giữ được hiệu quả và dùng được lâu dài.

Hỗn hợp Vaseline + Vitamin B1, C giúp dưỡng da trắng gấp 4 lần từ Vaseline!

3. Vaseline kết hợp với mật ong và bột sắn dây

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 lọ Vaseline ban đêm

- 5 muỗng canh mật ong

- 10 muỗng canh bột sắn dây

Các bước tiến hành thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu vào chiếc thau lớn, sau đó dùng máy đánh trứng khuấy đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Đến đây thì bạn chỉ việc cho hỗn hợp vào lọ và đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Hỗn hợp Vaseline, mật ong và bột sắn dây giúp dưỡng da trắng gấp 4 lần!

Hướng dẫn sử dụng cho các lọ dưỡng thể vaseline "nhà làm"

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 40 phút, bạn tiến hành thoa đều hỗn hợp Vaseline đã hoàn thành lên khắp cơ thể hoặc chỉ ở vùng da nào đó muốn dưỡng trắng. Kết hợp vài động tác mát xa nhẹ nhàng, giữ qua đêm và rửa lại thật sạch vào sáng hôm sau là được.

Trên đây là tổng hợp 3 cách dùng Vaseline kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên, nhằm giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn gấp 4 lần hiện tại trong thời gian nhanh nhất, mà vẫn đảm bảo an toàn cho da, không lo gây bào mòn, kích ứng hay tổn thương đến da lẫn sức khỏe của người dùng. Chỉ cần kiên trì áp dụng là các chị em sẽ thấy những thay đổi tích cực ngay đấy nhé! Chúc các chị em chọn lựa được cho mình một biện pháp thích hợp nhất, và nhanh chóng sỡ hữu được làn da trắng mịn, đều mong như mong ước nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!