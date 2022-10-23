Serum vitamin C là "trợ thủ" đắc lực tái tạo làn da đẹp mỹ mãn nhờ công dụng thần kỳ này

Đây là tất cả thông tin bạn cần biết về những lợi ích mà vitamin C có thể có đối với làn da của bạn.

Trước hết, các nghiên cứu khoa học cho thấy vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có nghĩa là nó đóng một vai trò tích cực trong quá trình tái tạo các tế bào bị tổn thương. Cùng với một chế độ ăn uống lành mạnh, khi bôi trực tiếp lên da, nó sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh hơn.

2. Loại bỏ những "kẻ xâm phạm"

Cũng giống như một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do cho hệ thống miễn dịch của bạn, vitamin C cũng làm điều tương tự đối với làn da của bạn. Nó dễ dàng được hấp thụ bởi da và ngăn chặn các tác động xấu của tia UV và không khí ô nhiễm.

3. Giúp điều trị mụn trứng cá

Theo nghiên cứu, vitamin C ngăn ngừa viêm nhiễm, giúp chữa lành vết thương và làm dịu vết mẩn đỏ. Vì vitamin C có tính axit cao nên khi thoa trực tiếp lên da, nó sẽ kích hoạt sản sinh collagen và elastin.

4. Làm giảm tác động của quá trình lão hóa

Trong khi chúng ta đang nói về chủ đề collagen, chúng ta đừng quên tác động thắt chặt của nó đối với làn da săn chắc. Càng sớm kết hợp huyết thanh vitamin C vào quy trình chăm sóc da hàng ngày, bạn sẽ nhận được kết quả tốt hơn về lâu dài.

5. Xử lý sự đổi màu da

Vitamin C được biết đến với việc hạn chế sản xuất melanin, nguyên nhân gây ra các đốm đen và tăng sắc tố. Nó cũng có hiệu quả trong việc loại bỏ quầng thâm mắt nếu được sử dụng thường xuyên. Và một làn da săn chắc có nghĩa là một làn da sáng khỏe bạn nhé!

Theo Brightside