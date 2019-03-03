Sáng dậy pha ngay 1 ly sữa nghệ theo cách này để uống, da dẻ hồng hào, mịn căng như em bé sau 1 tuần

Sữa tươi kết hợp với tinh bột nghệ theo công thức sau đây sẽ mang đến cho bạn một ly nước uống bổ dưỡng cho sức khỏe, đồng thời nuôi dưỡng làn da hồng hào, căng mịn cực kỳ hiệu quả.

Uống nước sau khi thức giấc mỗi buổi sáng là thói quen vô cùng tốt đối với sức khỏe. Nếu bổ sung các công thức giàu dinh dưỡng vào thời điểm này, bạn sẽ đạt được nhiều tác dụng tuyệt vời hơn. Theo đó, để làn da luôn mịn màng, tươi tắn và không tì vết, sữa nghệ là lựa chọn tuyệt vời nhất mà bạn không nên bỏ qua. Sữa nghệ là thức uống vô cùng bổ ích đối với sức khỏe lẫn làn da mà bạn có thể uống mỗi ngày - Ảnh: Internet Sữa nghệ có tác dụng gì đối với làn da? Hàm lượng kháng khuẩn, chống viêm trong tinh bột nghệ ngăn ngừa các tác nhân xấu xâm nhập vào da gây nên mụn, mẩn ngứa cực kỳ hiệu quả. Loại nguyên liệu này còn có khả năng ức chế sản sinh melanin - nguyên nhân hình thành nám, tàn nhang và đồi mồi trên khuôn mặt, đồng thời giảm thiểu hại từ ánh nắng mặt trời một cách tối ưu.

Uống sữa nghệ thường xuyên, làn da sẽ khỏe đẹp, hồng hào tự nhiên mà chẳng cần sử dụng nhiều kem dưỡng đắt tiền - Ảnh: Internet Hàm lượng protein dồi dào trong sữa tươi tăng cường độ đàn hồi giúp làn da săn chắc, không hình thành nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa. Hơn nữa, sữa còn giúp nuôi dưỡng làn da trắng hồng tự nhiên từ sâu bên trong hữu hiệu. Với những lợi ích tuyệt vời trên, bạn nên uống sữa nghệ mỗi ngày để cải thiện làn da. Ngoài ra, ly nước bổ dưỡng này còn giúp giảm cân nếu bạn kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, khoa học.

Công thức pha sữa nghệ đúng cách Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh tinh bột nghệ - 100ml sữa tươi - 1 muỗng canh mật ong Cách thực hiện: Đầu tiên, đun sôi sữa tươi đã chuẩn bị trong nồi. Tiếp đó, cho tinh bột nghệ đã chuẩn bị vào chiếc ly sứ hoặc thủy tinh. Vừa đổ sữa tươi nóng vào vừa khuấy đều để bột không vón cục mà hòa tan hết. Thêm mật ong vào, trộn đều là có thể thưởng thức ngay. Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên uống ly sữa bổ dưỡng này trước bữa ăn sáng khoảng 20 phút. Phương pháp này giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong rất vượt trội. Sữa nghệ sẽ giúp giảm cân nếu bạn kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và khoa học - Ảnh: Internet Ngoài cách pha sữa mỗi buổi sáng tốn thời gian, bạn có thể vò viên tinh bột nghệ để tiện sử dụng hơn. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cho lượng tinh bột nghệ và mật ong đồng đều vào chung chiếc bát, dùng muỗng trộn đều để thu được hỗn hợp sền sệt. Vệ sinh tay cẩn thận rồi vò hỗn hợp thu được thành từng viên nhỏ, tròn bằng đầu ngón tay út. Tiếp theo, xếp những viên nghệ lên khay mang đi phơi dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2 giờ đồng hồ hoặc nướng trong lò vi sóng 10 - 15 phút. Viên nghệ mật ong giúp nuôi dưỡng làn da, tốt cho dạ dày và hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet Cho những viên nghệ nhỏ này vào lọ thủy tinh, bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời để sử dụng mỗi ngày. Cứ mỗi buổi sáng, bạn có thể uống 2 viên tinh bột nghệ mật ong này với nước ấm. Hiệu quả đạt được vẫn tương tự như sữa nghệ. Làn da khỏe đẹp, mịn màng nhờ được cung cấp đủ dưỡng chất mỗi ngày - Ảnh: Internet Chăm chỉ uống sữa nghệ hoặc viên nghệ mật ong vào mỗi buổi sáng, bạn sẽ sớm sở hữu làn da mịn màng, căng mướt, không tì vết như em bé vô cùng dễ dàng.

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