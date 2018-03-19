Phụ nữ sẽ không còn lo mọc mụn nếu biết các cách làm đẹp bằng quả dâu tây dưới đây

Chăm sóc da 19/03/2018 11:23

Trong vô vàn các phương pháp làm đẹp bằng thành phần thiên nhiên thì quả dâu tây là nguyên liệu vừa dễ bảo quản lại vừa có nhiều tác dụng trong cách chăm sóc và làm sạch da hàng ngày. Sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua những công dụng dưỡng da tuyệt vời từ quả dâu tây!

Làm đẹp bằng quả dâu tây rất được chị em phụ nữ ưa chuộng vì nó chứa rất nhiều các thành phần có lợi cho da, là một cách làm sáng mịn da hiệu quả. Trong quả dâu tây hội tụ đủ vitamin C, axit salicylic, khoáng chất và các chất chống oxy hóa mạnh giúp làm mờ các vết thâm do sẹo mụn gây ra, trẻ hóa da mặt và tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho da.

Phụ nữ sẽ không còn lo mọc mụn nếu biết các cách làm đẹp bằng quả dâu tây dưới đây - Ảnh 1

Ăn dâu tây không chỉ đẹp da mà còn có vô số các cách làm đẹp bằng loại quả này - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết để làm sạch da với dâu tây

Quả dâu tây giàu chất chống oxy hóa có thể dễ dàng len lỏi vào các lớp biểu bì sâu dưới da để loại bỏ độc tố và tạp chất gây bít lỗ chân lông, ngừa mụn trứng cá. Axit salicylic trong dâu tây còn là một thành phần tẩy tế bào chết hữu hiệu, đánh bật được cả những nốt mụn đầu đen “cứng đầu”.

Thay vì chi tiền sử dụng sữa rửa mặt từ hóa chất, bạn có thể dùng quả dâu tây để làm sạch, giúp da mặt sáng đẹp hơn theo công thức dưới đây:

- Rửa sạch 3-4 quả dâu tây tươi đã chín mọng, xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố

- Trộn đều dâu tây vừa xay với 1 thìa cà phê đường kính trắng và 1 thìa cà phê dầu dừa nguyên chất

Phụ nữ sẽ không còn lo mọc mụn nếu biết các cách làm đẹp bằng quả dâu tây dưới đây - Ảnh 2

Làm sạch da với dâu tây là phương pháp nhẹ dịu và an toàn cho da mặt - Ảnh: Internet

Với hỗn hợp này, bạn có thể dùng để rửa mặt hàng ngày với nước ấm thay cho sữa rửa mặt, hoặc sử dụng để đắp khoảng 10 phút kết hợp massage để loại bỏ da chết.

Mặt nạ trị mụn từ dâu tây và sữa chua

Dâu tây không chỉ để ăn cho đẹp da mà còn có vô số tác dụng làm đẹp từ loại quả này như: làm mặt nạ trị mụn, dưỡng trắng, chống lão hóa,...

Với công thức từ quả dâu tây và sữa chua không đường, chị em sẽ có ngay một món tráng miệng ngon lành và một hũ mặt nạ handmade trị mụn, dưỡng trắng da hiệu quả.

Nguyên liệu gồm có:

- 3 quả dâu tây tươi đã được làm sạch

- 1 thìa cà phê sữa chua không đường

- 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất

Phụ nữ sẽ không còn lo mọc mụn nếu biết các cách làm đẹp bằng quả dâu tây dưới đây - Ảnh 3

Mặt nạ trị mụn từ quả dâu tây và sữa chua - Ảnh: Internet

Cách làm mặt nạ trị mụn từ dâu tây và sữa chua:

- Dùng nĩa nghiền nát dâu tây hoặc sử dụng máy xay sinh số để xay nhuyễn

- Thêm vào hỗn hợp sữa chua và mật ong, trộn đều

- Rửa sạch mặt và tay rồi thoa hỗn hợp lên khắp mặt

- Thư giãn 15 phút rồi rửa mặt với nước ấm, đồng thời dùng 2 bàn tay massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ để loại bỏ bụi bẩn hoặc nhân mụn trên da.

Bạn có thể dụng mặt nạ này hàng ngày vì nó hoàn toàn dịu nhẹ với da mặt. Hãy cất hỗn hợp mặt nạ vào 1 hũ thủy tinh kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần trong 1 tuần. Mặt nạ được làm lạnh sẽ giúp lỗ chân lông được se khít và da được thư giãn tốt hơn.

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