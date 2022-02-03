Phụ nữ Ấn Độ có cách chăm sóc da như thế nào để duy trì vẻ đẹp mỹ miều của họ sau tuổi thanh xuân? Bí quyết cuối cùng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá đơn giản!

Thực phẩm địa phương của họ đóng một vai trò quan trọng trong việc trẻ lâu.

Hãy cùng tìm hiểu cách phụ nữ Ấn Độ giữ gìn vẻ đẹp của họ lâu dài sau tuổi thanh xuân và dưới đây là những chia sẻ về bí quyết của họ.

Các loại gia vị phổ biến trong ẩm thực Ấn Độ, có một số tác dụng hữu ích đối với sức khỏe của chúng ta, bao gồm các đặc tính chống lão hóa. Cụ thể nhất, ớt có thể làm giảm những thay đổi xảy ra trong tế bào da theo thời gian, trong khi gừng có thể ngăn ngừa các đốm đồi mồi.

Họ sử dụng một số thành phần tự nhiên giúp tăng cường chăm sóc da.

Một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc da của họ là nghệ, một chất chống viêm được cho là có lợi cho sức khỏe làn da và giúp mang lại làn da sáng tự nhiên cho người dùng nó. Nó cũng có thể giúp chữa bệnh vẩy nến và sẹo mụn trứng cá.

Họ tin rằng vẻ đẹp bắt đầu từ bên trong.

Căng thẳng có thể ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lão hóa của một người. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta từ bên trong mà còn để lại dấu vết hằn trên khuôn mặt của chúng ta dưới dạng nếp nhăn. Một cách để đối phó với sự lo lắng là thiền định. Ấn Độ là một trong những quốc gia lâu đời nhất tập thiền, thiền có thể giúp phụ nữ chống lại căng thẳng và do đó họ có thể giữ gìn tuổi thanh xuân của làm da.

Họ sử dụng rất nhiều sản phẩm hữu cơ cho tóc.

Ủ tóc, xoa bóp tinh chất dầu dưỡng vào tóc là một tập tục truyền thống của phụ nữ ở Ấn Độ, thường bắt đầu khi các cô gái còn rất trẻ. Có thể sử dụng các loại dầu khác nhau, như dừa, mè, hoặc dầu thầu dầu. Loại thứ hai đặc biệt hữu ích vì nó chứa axit béo omega-6. Amla - một loại quả lý gai của Ấn Độ cũng được sử dụng với niềm tin rằng nó hỗ trợ điều trị rụng tóc.

Theo Brightside