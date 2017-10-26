Muốn trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối, chị em hãy áp dụng công thức này

Chăm sóc da 26/10/2017 21:46

Với công thức dưới đây thì chị em không còn phải lăn tăn về việc làm thế nào để trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối nữa nhé. Cứ thế mà làm thôi!

Có rất nhiều chị em hỏi mình về cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối. Do vậy, hôm nay, mình sẽ dành thời gian chia sẻ cho chị em một công thức cụ thể dùng hai nguyên liệu này để loại bỏ mụn đầu đen trên mặt nhé.

Đầu tiên, mụn đầu đen cũng như mụn đầu trắng, đều xuất hiện do bụi bẩn, vi khuẩn và da chết tích tụ ở lỗ chân lông. Lâu ngày, chúng biến thành màu “đen kỳ dị” và bám sâu vào da khiến da mặt trở nên thâm sạm, sần sùi và không còn mịn màng nữa. Mụn đầu đen có thể mọc lên ở trên má, mũi, trán, thậm chí là ở lưng và không phải ngày một ngày hai là hết sạch được. Để trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối, chị em cần phải kiên trì, làm đúng theo công thức và nhất là chăm sóc da đúng cách nhé.

Cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối như thế nào?

trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối
Trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối. Nguồn: Internet.

Đối với phương pháp trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối, có một số lưu ý sau chị em cần nhớ:

  • Dùng muối ăn, muối biển hay muối hồng Himalaya đều được nhưng tốt nhất là dùng muối loại hạt mịn. Đừng dùng muối hạt to vì khi chà xát trên da dễ khiến da bị trầy xước, nhất là các vết mụn có thể bị tổn thương đấy. Ngoài ra, muối mịn cũng phù hợp hơn với các chị em có làn da nhạy cảm.
  • Dùng kem đánh răng trắng. Tuyệt đối không dùng loại có màu khác vì thường chúng chứa nhiều chất phụ gia, đặc biệt có thể có phẩm màu. Ngoài ra, cũng nên dùng kem đánh răng không chứa nhiều gel nhé.
  • Trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối hiệu quả nhưng chị em cần tránh dùng loại kem có chứa tinh dầu bạc hà và cồn. Bởi vì, hai loại nguyên liệu này có thể khiến da bị khô và lỗ chân lông bị bịt kín.
  • Một số công thức trị mụn đầu đen khác như dùng nha đam hay mật ong cho phép chị em để qua đêm. Tuy nhiên, với cách dùng kem đánh răng và muối trị mụn đầu đen này, chị em đừng để qua đêm vì có thể da sẽ bị khô sau khi thức dậy.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bước trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối nhé:

trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối
Rửa sạch mặt trước khi trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối. Nguồn: Internet.

Bước 1: Chuẩn bị một ít kem đánh răng trắng và ½ thìa muối.

Bước 2: Trộn đầu hai nguyên liệu trên trong một chiếc bát. Nên chờ một lúc để muối tan ra.

Bước 3: Rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt rồi lau khô bằng khăn mềm. Sau đó, nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên mặt. Massage theo chuyển động tròn, nhất là ở những vùng có mụn đầu đen. Thư giãn trong 10 đến 15 phút. Ở bước này, chị em có thể dùng bông tẩy trang cotton ball nhúng vào bát đựng kem đánh răng và muối rồi chấm đều lên mặt nhé.

Bước 4: Rửa lại mặt bằng nước mát. Sau khi thực hiện xong, thoa kem dưỡng ẩm để phục hồi độ ẩm cho da.

trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối
Làn da sạch mụn với cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối. Nguồn: Internet.

Đối với cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối này, chị em có thể thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, mình cũng nhấn mạnh rằng nếu sau lần thử đầu tiên, da chị em nào bị ngứa, đỏ hoặc sưng tấy lên thì nên dừng lại nhé. Vì có thể, làn da không phù hợp với cách điều trị mụn này.

Muối có khả năng tẩy tế bào chết mạnh mẽ, trong khi đó, kem đánh răng đóng vai trò như là nguyên liệu tuyệt vời để chữa trị mụn. Do vậy, nếu chị em đang bị mụn đầu đen tấn công trên mặt thì hãy bắt đầu thử ngay công thức tuyệt vời này nhé. Chúc chị em thành công và sớm có làn da đẹp mịn màng.

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