Muốn da trắng tự nhiên trong vòng 7 ngày, mỗi tối chỉ cần cho thứ này vào nước tắm

Bên cạnh đó, tắm cũng là cách dưỡng trắng da tự nhiên vô cùng hiệu quả, thậm chí chỉ trong vòng 7. Vậy những nguyên liệu nào có thể cho vào nước tắm để dưỡng trắng da hiệu quả nhất.

Tắm là cách lấy đi bụi bẩn, mồ hôi trên bề mặt da trong suốt cả ngày hoạt động mệt mỏi, áp lực. Trong khi tắm, lỗ chân lông sẽ thông thoáng và giãn nở, đây chính là thời điểm tuyệt vời để cung cấp dưỡng chất, vitamin nuôi dưỡng da khỏe đẹp.

Bên cạnh đó, dưỡng chất trong mật ong đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo, tăng cường sắc tố giúp da trắng hồng rạng rỡ.

Mật ong là nguyên liệu rất giàu chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn và chống viêm. Nhờ đó, khi cho loại mật tự nhiên này vào nước tắm, da sẽ được tăng cường sức đề kháng chống lại các dấu hiệu về mụn, viêm. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong mật ong giúp ngăn ngừa, làm chậm quá trình lão hóa đến mức tối đa.

Ngoài khả năng dưỡng trắng da vượt trội, loại mật tự nhiên này còn hỗ trợ điều trị mụn, mẩn ngứa trong vòng 7 ngày - Ảnh: Internet

Mỗi khi tắm, cho một ít mật ong vào nước ấm rồi ngâm mình khoảng 10 phút sau đó tắm lại với nước mát là hoàn thành.

Trà xanh

Cũng giống như mật ong, trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, nguồn dưỡng chất trong trà xanh đa phần đều có công dụng ngăn ngừa lão hóa giúp da xóa mờ các dấu hiệu như nếp nhăn, tàn nhang, nám rất hiệu quả.

Muốn da trắng tự nhiên trong vòng 7 ngày, hãy tắm với nước lá trà xanh thường xuyên - Ảnh: Internet

Mỗi tối, đun sôi vài lá trà xanh rồi hòa với nước dùng để tắm hoặc ngâm mình đều giúp đạt hiệu quả dưỡng trắng da tự nhiên nhanh chóng.

Dầu dừa

Từ lâu, dầu dừa đã được mệnh danh là “thần dược” đối với làn da của phụ nữ. Hàm lượng độ ẩm, chất khoáng và axit amin dồi dào trong dầu dừa giúp nuôi dưỡng làn da trắng, sạch mụn.

Bạn có thể hòa một chút dầu dừa vào nước ấm rồi ngâm mình khoảng 15 phút mỗi tối, trong vòng 7 ngày làn da sẽ cải thiện vô cùng tích cực.

Dầu dừa là nguyên liệu dưỡng trắng da tự nhiên hiệu quả trong vòng 7 ngày - Ảnh: Internet

Muối tắm

Thêm muối tắm vào nước có thể giúp thư giãn tinh thần, giảm mệt mỏi, stress rất hiệu quả. Đặc biệt, muối sẽ lấy đi lớp da chết, tăng cường sản sinh tế bào mới giúp da luôn trắng mịn và tươi trẻ.

Ngoài ra, lượng natri clorua trong muối là chất có khả năng khử trùng cực tốt, hỗ trợ da luôn sạch thoáng và hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn.

Muối vừa lấy đi tết bào chết vừa dưỡng trắng da tự nhiên trong vòng 7 ngày hiệu quả - Ảnh: Internet

Bạn có thể dùng muối mát xa trên cơ thể trước rồi tắm lại với nước mát để làm sạch, hay hòa tan muối tắm vào nước để ngâm mình trong khoảng 10 phút rồi vệ sinh sạch lại.

Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm và lành tính trên, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên trong vòng 7 ngày, còn ngần ngại gì mà không áp dụng ngay hôm nay.