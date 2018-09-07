Mụn trứng cá nổi chi chít khắp lưng khiến phụ nữ tự ti diện đồ gợi cảm 'không cánh mà bay' nhờ 7 bí quyết này

Ngoài ra, khi dư thừa bã nhờn trên da, lỗ chân lông sẽ bị tắc bởi bụi bẩn và tế bào chết, đây là lý do chính gây mụn. Tuy nhiên, nếu được chăm sóc đúng cách, đúng thời điểm, bạn có thể dễ dàng loại bỏ vấn đề "cứng đầu" này.

Tế bào chết là lý do chính làm các lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Cũng giống như khuôn mặt, làn da lưng cũng xuất hiện mụn trứng cá nếu không được làm sạch, tẩy tế bào chết, bã nhờn, bụi bẩn.

Dưới đây là một số liệu pháp bạn có thể thêm vào thói quen chăm sóc da hàng ngày để điều trị mụn trứng cá trên lưng nhanh chóng.

Tiết dầu quá mức làm tăng nguy cơ bị mụn trứng cá. Do đó, tẩy tế bào chết thường xuyên rất quan trọng để không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Bạn có thể sử dụng sản phẩm yêu thích để tẩy da chết thường xuyên hoặc tận dụng nguyên liệu tự nhiên tại nhà. Ngoài việc điều trị mụn trứng cá, điều này cũng sẽ giúp loại bỏ các cặn bã.

Tẩy tế bào chết ít nhất một lần mỗi tuần để điều trị, ngăn ngừa mụn trứng cá quay trở lại trên lưng - Ảnh: Internet

Để da có không gian thở

Bạn có biết việc mặc một chiếc váy ôm sát body cũng là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. Mặc quần áo quá chật sẽ khiến mồ hôi tiết ra nhiều hơn, điều này dẫn đến tình trạng mụn lan rộng ra những vùng xung quanh. Do đó, nếu đang mắc phải vấn đề mụn lưng, hãy chăm chỉ diện đồ form rộng, thoải mái.

Tắm ngay sau tập luyện

Như đã đề cập, mồ hôi tích lũy trên da sẽ dẫn đến mụn trứng cá. Trong khi đang bận rộn để duy trì cơ thể săn chắc, đừng quên tắm rửa sạch sẽ sau đó khoảng 5 - 10 phút.

Hãy tắm ngay sau khi tập luyện để đảm bảo mồ hôi, bã nhờn không làm tắc nghẽn lỗ chân lông gây ra mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Sử dụng khăn bông mềm

Lau khô da quá mạnh ngay sau khi tắm bằng một chiếc khăn chất liệu vải thô có thể làm trầm trọng thêm vấn đề mụn lưng, chưa kể đến việc chúng làm tổn thương các nốt mẩn đỏ, viêm. Do đó, hãy chắc chắn bạn sử dụng khăn bông mềm để lau sạch nước dư thừa nhẹ nhàng sau khi tắm. Chăm sóc cẩn thận sẽ giúp vấn đề về mụn nhanh chóng bị điều trị dứt điểm.

Áp dụng lotion

Sử dụng các loại kem dưỡng thể hay dung dịch dưỡng ẩm (lotion) không chỉ giữ cho làn da ngậm nước mà còn giúp điều trị mụn trứng cá. Tuy nhiên, trước tiên, bạn phải đảm bảo đã vệ sinh làn da sau lưng sạch sẽ, đồng thời không dùng mỹ phẩm có hương liệu.

Cũng như khuôn mặt, da trên lưng cũng cần dưỡng chất, độ ẩm để chống lại mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Không nặn mụn

Để ngăn ngừa mụn trứng cá lay lan, điều quan trọng là không được phá vỡ chúng. Điều này là bởi vì nặn mụn sẽ làm lây lan vi khuẩn khiến tình trạng thêm nặng nề hơn.

Xả sạch dầu gội, sản phẩm dưỡng tóc

Có nhiều khả năng là làn da sau lưng của bạn bị kích ứng, nổi mụn bởi mẩn cảm với thành phần trong kem xả, dầu xả hay dầu gội đầu. Chính vì vậy, bất cứ khi nào sử dụng kem xả tóc hãy đảm bảo loại bỏ sạch chúng bằng nước, sau đó dùng túi nilon hoặc khăn để ngăn chúng bám vào da.

Mỗi khi gội đầu, bạn cần tẩy sạch các sản phẩm chuyên dụng để ngăn ngừa các chất trong chúng gây kích ứng da lưng - Ảnh: Internet

Áp dụng ngay 7 bí quyết này, bạn sẽ dễ dàng điều trị tận gốc mụn trứng cá "cứng đầu" trên lưng, tự tin diện trang phục quyến rũ.