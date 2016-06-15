Mẹo cực hay giúp mũi sạch bóng mụn đầu đen mà không cần nặn

Chăm sóc da 15/06/2016 13:39

Mụn đầu đen không những gây mất thẩm mỹ mà còn có nguy cơ phát triển thành mụn bọc. Vì thế bạn nên loại bỏ chúng để có làn da mịn màng hơn.

Có nhiều nguyên nhân gây ra mụn đầu đen như tích lũy bã nhờn, mồ hôi, môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ngoài đường phố. Mụn đầu đen làm bít tắc lỗ chân lông, gây viêm nhiễm lỗ chân lông, làm da sần sùi, kém mịn màng, đặc biệt là vùng đầu mũi. Mụn đầu đen là do phần đầu mụn trồi lên khỏi da bị oxy hóa biến thành màu đen.

Để loại bỏ mụn đầu đen, bạn có thể dùng phương pháp nặn. Tuy nhiên nó sẽ khiến lỗ chân lông to ra và gây đau đớn. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể áp dụng phương pháp cực kỳ đơn giản sau, đó là xông hơi kết hợp massage mũi với hỗn hợp đặc biệt.

Nguyên liệu:

- Chanh

- Kem đánh răng

- Muối

- Nước sôi

Cách làm:

B1: Đầu tiên bạn cần xông hơi để lỗ chân lông nở ra bằng cách chuẩn bị 1 ấm nước đun sôi.

B2: Trong khi chờ nước sôi, bạn chuẩn bị hỗn hợp sau: trộn kem đánh răng với muối tỉ lệ 1:1, sau đó vắt thêm vài giọt chanh vào hỗn hợp.

B3: Khi nước sôi, rót nước ra 1 cái tô to, vắt vào nửa quả chanh và cúi mặt xuống xông hơi cho lỗ chân lông nở ra và bã nhờn dễ dàng bị loại bỏ. Xông trong 5-10 phút hoặc cho đến khi hơi nước bốc đi hết.

B4: Sau khi xông, bạn rửa qua mặt, lấy 1 cái bàn chải, nhúng bào hỗn hợp chuẩn bị ở bước 2 và chải nhẹ nhàng đầu mũi nhiều lần theo chuyển động tròn, sau khi chải khoảng 3 phút, rửa sạch mũi với nước và thấm khô.

Làm liệu trình này mỗi ngày trong 1 tuần đầu tiên, bạn sẽ thấy mụn đầu đen giảm hẳn, đến tuần tiếp theo bạn chỉ cần làm 2-3 lần/ tuần để duy trì.

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