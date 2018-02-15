Từ lâu nghệ đã được xem như "thần dược" đối với làn da phụ nữ. Đặc biệt, kết hợp bột nghệ với mật ong để làm mặt nạ sẽ mang đến vô vàn tác dụng "thần kỳ".

Mặt nạ bột nghệ mật ong được rất nhiều người ưa chuộng và áp dụng. Vậy để biết được hỗn hợp hai thành phần này có những tác dụng gì, hãy theo dõi bài viết bên dưới. Mặt nạ bột nghệ mật ong trị mụn Nghệ rất giàu chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng ngăn ngừa mụn, viêm, mẩn ngứa da cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó, mật ong chứa lượng lớn hợp chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, hạn chế bụi bẩn xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên mụn. Chính vì vậy, đắp mặt nạ nghệ và mật ong thường xuyên có tác dụng điều trị mụn hữu hiệu.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn trộn đều bột nghệ và mật ong theo tỉ lệ 1:1, rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên. Mát xa nhẹ nhàng và thư giãn thêm 10 phút thì rửa lại với nước mát. Mỗi tuần bạn chỉ cần áp dụng phương pháp này 2 lần, không cần dùng đến mỹ phẩm, thuốc đặc trị những đám mụn "cứng đầu" cũng bị loại bỏ nhanh chóng.

Mặt nạ bột nghệ mật ong có tác dụng không khác gì kem trị mụn - Ảnh: Internet Mặt nạ bột nghệ mật ong trị nám da Hợp chất curcumin trong nghệ có khả năng hạn chế sự sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây hình thành nám, tàn nhang và đồi mồi trên da. Đây là lý do giúp mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng điều trị, xóa mờ nám vượt trội. Ngoài ra, lượng axit amin dồi dào trong mật ong cũng có khả năng xóa mờ các vết nám, tăng sản sinh tế bào mới giúp da trắng mịn, căng hồng tự nhiên. Để điều trị nám da nhanh chóng, bạn nên làm lạnh hỗn hợp nghệ và mật ong trước khi đắp lên mặt. Đồng thời, áp dụng khoảng 3 lần/tuần và tốt nhất là vào buổi tối. Mặt nạ bột nghệ mật ong dưỡng trắng da Cả nghệ và mật ong đều chứa nguồn vitamin, axit tự nhiên dồi dào. Đây là những dưỡng chất kích thích tái tạo tế bào mới, tăng sắc tố giúp làn da trắng mịn chỉ sau thời gian ngắn áp dụng. Để đạt được hiệu quả tối ưu trong việc làm trắng da, bạn nên thêm sữa chua không đường vào hỗn hợp mặt nạ nghệ và mật ong. Mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng dưỡng trắng da vượt trội - Ảnh: Internet Mặt nạ bột nghệ mật ong ngăn ngừa lão hóa Nghệ và mật ong là những nguyên liệu có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, duy trì sự tươi trẻ cho làn da cực kỳ hiệu nghiệm. Dưỡng chất trong chúng có khả năng phá hủy các góc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa. Ngoài ra, nghệ và mật ong cung cấp collagen giúp da luôn căng mịn, trắng hồng và duy trì độ đàn hồi. Mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet Với những tác dụng tuyệt vời trên, mặt nạ nghệ mật ong không khác gì "thần dược" đối với làn da.

Giá tiền rẻ bèo, nhưng dùng tinh bột nghệ đắp mặt lại là cứu tinh cho làn da của nàng! Tinh bột nghệ có lẽ không còn xa lạ gì với chị em chúng ta nữa. Với 1001 công dụng sau đây của nó, các chị em sẽ được dịp trầm trồ vì nguyên liệu thần kì này.

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