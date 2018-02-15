Mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng trị bách bệnh về da, hiệu quả không thua kém gì 'thần dược'

Chăm sóc da 15/02/2018 14:52

Từ lâu nghệ đã được xem như "thần dược" đối với làn da phụ nữ. Đặc biệt, kết hợp bột nghệ với mật ong để làm mặt nạ sẽ mang đến vô vàn tác dụng "thần kỳ".

Mặt nạ bột nghệ mật ong được rất nhiều người ưa chuộng và áp dụng. Vậy để biết được hỗn hợp hai thành phần này có những tác dụng gì, hãy theo dõi bài viết bên dưới.

Mặt nạ bột nghệ mật ong trị mụn

Nghệ rất giàu chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng ngăn ngừa mụn, viêm, mẩn ngứa da cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó, mật ong chứa lượng lớn hợp chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, hạn chế bụi bẩn xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên mụn. Chính vì vậy, đắp mặt nạ nghệ và mật ong thường xuyên có tác dụng điều trị mụn hữu hiệu.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn trộn đều bột nghệ và mật ong theo tỉ lệ 1:1, rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên. Mát xa nhẹ nhàng và thư giãn thêm 10 phút thì rửa lại với nước mát.

Mỗi tuần bạn chỉ cần áp dụng phương pháp này 2 lần, không cần dùng đến mỹ phẩm, thuốc đặc trị những đám mụn "cứng đầu" cũng bị loại bỏ nhanh chóng.

Mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng trị bách bệnh về da, hiệu quả không thua kém gì 'thần dược' - Ảnh 1
Mặt nạ bột nghệ mật ong có tác dụng không khác gì kem trị mụn - Ảnh: Internet

Mặt nạ bột nghệ mật ong trị nám da

Hợp chất curcumin trong nghệ có khả năng hạn chế sự sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây hình thành nám, tàn nhang và đồi mồi trên da. Đây là lý do giúp mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng điều trị, xóa mờ nám vượt trội. 

Ngoài ra, lượng axit amin dồi dào trong mật ong cũng có khả năng xóa mờ các vết nám, tăng sản sinh tế bào mới giúp da trắng mịn, căng hồng tự nhiên.

Để điều trị nám da nhanh chóng, bạn nên làm lạnh hỗn hợp nghệ và mật ong trước khi đắp lên mặt. Đồng thời, áp dụng khoảng 3 lần/tuần và tốt nhất là vào buổi tối.

Mặt nạ bột nghệ mật ong dưỡng trắng da

Cả nghệ và mật ong đều chứa nguồn vitamin, axit tự nhiên dồi dào. Đây là những dưỡng chất kích thích tái tạo tế bào mới, tăng sắc tố giúp làn da trắng mịn chỉ sau thời gian ngắn áp dụng. 

Để đạt được hiệu quả tối ưu trong việc làm trắng da, bạn nên thêm sữa chua không đường vào hỗn hợp mặt nạ nghệ và mật ong.

Mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng trị bách bệnh về da, hiệu quả không thua kém gì 'thần dược' - Ảnh 2
Mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng dưỡng trắng da vượt trội - Ảnh: Internet

Mặt nạ bột nghệ mật ong ngăn ngừa lão hóa

Nghệ và mật ong là những nguyên liệu có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, duy trì sự tươi trẻ cho làn da cực kỳ hiệu nghiệm. Dưỡng chất trong chúng có khả năng phá hủy các góc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa.  Ngoài ra, nghệ và mật ong cung cấp collagen giúp da luôn căng mịn, trắng hồng và duy trì độ đàn hồi.

Mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng trị bách bệnh về da, hiệu quả không thua kém gì 'thần dược' - Ảnh 3
Mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Với những tác dụng tuyệt vời trên, mặt nạ nghệ mật ong không khác gì "thần dược" đối với làn da.

Giá tiền rẻ bèo, nhưng dùng tinh bột nghệ đắp mặt lại là cứu tinh cho làn da của nàng!

Giá tiền rẻ bèo, nhưng dùng tinh bột nghệ đắp mặt lại là cứu tinh cho làn da của nàng!

Tinh bột nghệ có lẽ không còn xa lạ gì với chị em chúng ta nữa. Với 1001 công dụng sau đây của nó, các chị em sẽ được dịp trầm trồ vì nguyên liệu thần kì này.

Xem thêm
Từ khóa:   mặt nạ nghệ mật ong mặt nạ nghệ sữa chua nghệ trị mụn

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 41 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 46 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen