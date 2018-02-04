Uống nghệ mật ong theo cách này mỗi buổi sáng, cân nặng giảm 'đều đều' đến Tết là vừa

Bạn đang loay hoay tìm cách lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc để đón Tết sắp đến, hãy áp dụng phương pháp uống nghệ mật ong vào buổi sáng dưới đây, kết quả sẽ khiến bạn vô cùng ngỡ ngàng.

Từ xưa, nghệ và mật ong đã được biết đến như những loại nguyên liệu vô cùng hữu ích đối với sức khỏe con người. Bên cạnh đó, khi kết hợp chúng với nhau, bạn sẽ sở hữu được "thần dược" giúp giảm cân nhanh chóng và vô cùng lành mạnh với sức khỏe. Dưới đây là phương pháp uống nghệ mật ong vào buổi sáng vừa giúp giảm cân vừa cải thiện làn da hữu hiệu.

Uống nghệ mật ong vào buổi sáng có tác dụng gì? Nghệ rất giàu curcumin, loại chất có khả năng đốt cháy mỡ thừa, chất béo vô cùng nhanh chóng, từ đó giúp cơ thể săn chắc, thon gọn trong thời gian ngắn mà không cần đến tập luyện. Trong nghệ còn có hàng loạt dưỡng chất, vitamin, chất kháng khuẩn có khả năng tăng cường trao đổi, chuyển hóa chất giúp giảm cân, đồng thời phục hồi làn da tươi trẻ, sạch mụn hữu hiệu.

Ngoài giảm cân, uống nghệ mật ong vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet Trong khi đó, lượng axit amin trong mật ong ngăn ngừa sự tích tụ của chất béo, giải phóng lớp mỡ thừa dưới da hiệu quả, từ đó giúp các vùng như bụng, đùi, cánh tay thon gọn nhanh chóng. Uống mật ong thường xuyên còn giúp tăng sức đề kháng, trị mụn và ngăn ngừa lão hóa cho da. Cách làm nghệ mật ong uống buổi sáng Cách 1: Viên nghệ mật ong Nguyên liệu cần có: - 300gr tinh bột nghệ - 100ml mật ong Cách thực hiện: Cho tinh bột nghệ và mật ong vào chiếc bát, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, dùng tay sạch vò hỗn hợp vừa thực hiện thành từng viên nhỏ bằng đầu ngón tay út, đặt vào chiếc đĩa lớn. Tiếp đó, cho tất cả vào lò vi sóng, sấy khô là có thể sử dụng. Nếu không có máy, bạn có thể phơi nắng trong khoảng 3 - 4 giờ đồng hồ. Đặc biệt, sau khi viên nghệ mật ong khô, hãy bảo quản trong lọ thủy tinh và đặt ở nơi khô thoáng. Uống viên nghệ mật ong buổi sáng là cách giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet Cách sử dụng: Mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy, bạn uống 2 viên nghệ mật ong đã thực hiện với 1 ly nước ấm. Sau đó khoảng 30 phút, hãy ăn bữa sáng lành mạnh, giàu chất xơ, vitamin. Cách 2: Nước nghệ mật ong ấm Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh tinh bột nghệ - 1 muỗng canh mật ong - 1 ly nước ấm Cách thực hiện: Cho tinh bột nghệ và mật ong vào chiếc ly rồi dùng muỗng trộn đều. Sau đó, thêm nước ấm vào, khuấy đều tay đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau là có thể thưởng thức. Bạn nên uống ly nước này trước bữa ăn sáng 5 phút là tốt nhất. Nước nghệ mật ong ấm hỗ trợ giảm cân và làm dịu dạ dày hiệu quả - Ảnh: Internet Hai cách uống nghệ mật ong buổi sáng trên ngoài việc hỗ trợ giảm cân, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong còn rất tốt đối với bệnh nhân mắc bệnh dạ dày.

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