Lưu ngay những cách làm kem trộn trị nám an toàn và hiệu quả tại nhà!

Nám da là một tình trạng về da không còn hiếm gặp với các chị em nữa rồi! Nếu như các loại kem dưỡng bạn đang sử dụng không mang lại hiệu quả giảm thâm nám như ý, thì bạn có thể tham khảo các cách làm kem trộn trị nám tại nhà vừa an toàn lại có hiệu quả vượt trội nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ngay ở bài viết dưới đây nhé!

Các vết nám này thường xuất hiện ở một số vùng nhất định trên khuôn mặt như má, trán, cằm, thậm chí trên môi trên. Một số ít các vết nám có thể bị ở da tay, nám ở cổ hoặc vị trí khác.

Nám da (melasma) là tình trạng da liễu liên quan đến thay đổi và rối loạn sắc tố da melanin (hắc sắc tố), gây nên các mảng hoặc đốm màu vàng, vàng nâu, thâm đen hoặc đỏ trên da. Các vết nám xảy ra do sự sản sinh quá mức melanin của các tế bào hắc sắc tố.

Có 3 loại nám da:

- Nám từng mảng: loại có chân nám nông, thường ở lớp biểu bì với màu sắc khá nhạt

- Nám đốm (nám da sâu): có màu sẫm hơn, xuất hiện từng đốm nhỏ. Nếu soi da có thể thấy chân nám nằm sâu dưới lớp hạ bì của dạ.

- Nám hỗn hợp: là xuất hiện cả nám từng mảng và nám đốm, điều trị phức tạp hơn.

Nám da không phải là một loại ung thư và cũng không phải dấu hiệu ung thư da. Chúng khác với ung thư da ở chỗ bề mặt bị nám da phẳng và có tính đối xứng ở cả hai bên mặt.

Nguyên nhân gây nám da

Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chủ yếu gây nám da!

Có rất nhiều nguyên nhân gây nám da, trong đó có 4 nguyên nhân chính có thể kể đến như sau:

- Ánh nắng mặt trời: Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu gây nên các tác động tiêu cực cho cơ thể trong đó có nám da. Khi ánh nắng mặt trời tiếp xúc trực tiếp với da sẽ dẫn đến sản sinh bất thường một lượng melanin. Đây là nguyên nhân khiến những đốm nám hình thành và ngày càng lan rộng.

- Nội tiết tố: Rối loạn nội tiết tố làm cho lượng sắc tố melanin trong cơ thể tăng nhanh gây ra hiện tượng nám da.

- Di truyền: Ngoài ánh nắng mặt trời, yếu tố di truyền cũng có thể gây nám da.

- Nguyên nhân khác: Ngoài những nguyên nhân trên còn có nhiều yếu tố khác gây nám da như sử dụng mỹ phẩm không đúng cách, chất lượng kém, chế độ sinh hoạt không khoa học hợp lý,..

Các cách làm kem trộn trị nám tại nhà

1. Kem trộn trị nám với chanh

Chanh được chứng minh là một trong những loại thực phẩm có khả năng điều trị tình trạng nám da hiệu quả nhanh mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Cách làm kem trộn trị nám với chanh tỏ ra ưu thế bởi nó có giá thành rẻ mà còn cho bạn làn da trắng sáng, mịn màng không tỳ vết.

Cách trị nám da hiệu quả với kem trộn từ chanh và glycerin!

Chuẩn bị: Chanh tươi, rượu rum loại nhẹ, glycerin.

Thực hiện:

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn 2 muỗng nước cốt chanh với 1 muỗng rượu rum và 1 muỗng glycerin.

- Khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Bạn có thể bảo quản sản phẩm này trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần.

2. Kem trộn điều trị nám hiệu quả bằng bột nghệ

Bột nghệ là thần dược trong việc chăm sóc sức khỏe và dưỡng da được chị em sử dụng và ưa chuộng từ nhiều đời nay. Bột nghệ có chứa chất curcumin, chất quan trọng tạo nên lợi ích quan trọng của nghệ. Nó có khả năng ngăn ngừa lão hóa, điều trị mụn, giảm vết thâm nám, trị sẹo hiệu quả. Nếu dùng bột nghệ để làm kem trộn trị nám thì còn gì là phù hợp hơn.

Bột nghệ có hiệu quả trị nám tuyệt vời!

Chuẩn bị: Bột nghệ, mật ong, sữa chua không đường.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn 2 muỗng bột nghệ với 1 muỗng mật ong và 1 muỗng sữa chua không đường.

- Khuấy cho đến khi hỗn hợp hòa quyện với nhau là được.

- Mỗi lần làm kem trộn này bạn nên làm với số lượng ít để có thể sử dụng mới thường xuyên và đảm bảo hiệu quả trị nám cao nhất có thể.

3. Kem trộn trị nám với bơ ca cao

Bơ ca cao là sản phẩm được sử dụng nhiều trong các công thức làm kem trộn dưỡng da. Bởi bơ ca cao chứa nhiều khoáng chất, vitamin và đặc biệt là vitamin E. Loại vitamin này đánh giá cao trong việc cải thiện và phục hồi vẻ đẹp làn da một cách toàn diện nhất. Làn da của bạn không những giảm vết thâm nám đáng kể mà bạn được nuôi dưỡng trắng mịn, hồng hào hơn.

Da hết thâm nám nhờ thoa kem trộn từ bơ cacao mỗi ngày!

Chuẩn bị: Bơ ca cao, dầu oliu, dầu hạnh nhân, nhánh nha đam.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nhánh nha đam rửa sạch, cắt bỏ vỏ rồi dùng dao cạo lấy phần gel bên trong.

- Lấy 2 muỗng bơ ca cao với 1 muỗng dầu oliu và 1 muỗng dầu hạnh nhân vào trong một cái chén.

- Đem hỗn hợp này đun cách thủy để bơ tan chảy hoàn toàn.

- Để nguội rồi cho thêm vào 1 muỗng gel nha đam. Khuấy đều đến khi tạo thành lớp kem sánh mịn là được.

- Cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh đậy kín và để trong ngăn mát tủ lạnh sử dụng dần.

Cách dùng kem trộn trị nám hiệu quả cao

Cần làm sạch và massage nhẹ nhàng để lỗ chân lông giãn nở trước khi dùng kem trộn!

Sau khi đã sở hữu một loại kem trộn tự làm để trị nám thì việc cuối cùng là bạn hãy áp dụng nó lên da mặt thường xuyên, đúng cách để sớm sở hữu làn da trắng mịn, không tỳ vết.

- Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch, massage nhẹ nhàng với nước để lỗ chân lông giãn nở và trở nên thông thoáng hơn. Đây là bước đơn giản nhưng quan trọng nhất để giúp quá trình dưỡng da trị nám diễn ra nhanh chóng hơn.

- Sau đó, bạn hãy sử dụng kem trộn như một loại kem dưỡng bình thường, mỗi ngày thoa một lớp mỏng lên da lúc sáng và tối trước khi đi ngủ. Bạn có thể giữ lớp kem này vài tiếng rồi mới rửa lại sạch với nước ấm.

- Kiên trì sau một khoảng thời gian, vết thâm nám sẽ nhanh chóng biến mất và làn da trở nên mịn màng và trắng sáng hơn.

Trên đây là tổng hợp những cách trị nám đơn giản và siêu hiệu quả tại nhà. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ chọn được cho mình một cách điều trị thích hợp, để nhanh chóng xóa bay những vết nám cứng đầu này nhé! Chúc các chị em thành công!